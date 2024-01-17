豬手食譜｜自製燻蹄 Homemade cold pork knuckle in Cantonese

燻蹄是源自佛山的菜式，將豬手起骨紮起，透過其自身的膠質重塑成圓筒形，外皮爽口，肉質腍滑。以前的燻蹄是用水草或繩起，有一定難度，不過現在用保鮮紙包裹就容易得多。傳統燻蹄後還會以茶葉燻香，不過自家製則建議省卻，避免燒燶鑊！

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

急凍豬手 1隻

薑 4片

蔥 3棵

白醋 3湯匙

紹興酒 3湯匙

鹵水料 1份

玫瑰露酒 2湯匙

水 約2公升



汁料

蒜頭 1瓣

白醋 4湯匙

水 4湯匙

豆瓣醬 ½茶匙

糖 ½茶匙

鹽 少許





作法:

1 ：



白鹵水料加水煲滾後熄火再浸1小時至出味

2 ：

豬手解凍，加入薑片、蔥、白醋及紹興酒汆水

3 ：

水滾後再滾10分鐘，撈起洗淨

4 ：

用豬毛夾拔掉豬毛

5 ：

將豬手放入鹵水內，加入玫瑰露酒，若未能浸過豬手則酌量加水

6 ：

大火滾起後，轉中小火煮豬1小時，熄火再浸1小時

7 ：

將豬手放入冰水內浸3-5分鐘

8 ：

剪開豬手，取走豬骨

9 ：

厚肉部份切出，放在肉較薄的地方

10 ：

將豬手攤平，在肉的面直切多刀

11 ：

捲起豬手，用保鮮紙緊緊捲住

12 ：

再包2-3層保鮮紙將其定型

13 ：

再用錫紙包好，冷藏6小時以上

14 ：

蒜頭剁成蓉，加入其他材料拌勻成醬汁，用以醮燻蹄

15 ：

將豬手取出切薄片即成

