大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
為什麼韓妞皮膚這麼白？韓國空姐揭秘每月兩次皮膚科管理＋忌口這「4種食物」
每次搭乘韓系航空，總會被空服員那白皙透亮、彷彿自帶反光板的好膚質所吸引。在機艙這種極度乾燥、紫外線強烈且作息日夜顛倒的環境下，她們究竟是如何維持完美的肌膚狀態？韓國空姐「藝真」大方分享，養出好膚色並非一蹴可幾，比起不斷疊加繁複的保養步驟，「堅持最基本的微習慣」才是勝負關鍵。從內在調理到外在防護，只要將這些細節融入生活，妳也能養出令人稱羨的透亮牛奶肌！
韓國空姐推薦美白方法：維他命C + 穀胱甘肽吃出透亮感
藝真認為，內在調理與外部保養同等重要。她每天都會固定補充維他命C，幫助抗氧化與提亮膚色；此外，她也跟隨身邊朋友的腳步，補充穀胱甘肽，這有助於代謝黑色素，讓膚色看起來更均勻淨白。透過持續的營養補充，為肌膚打好發光的底子。
韓國空姐推薦美白方法：分區卸妝與鎮定管理養出健康角質層
針對容易泛紅敏感的膚質，藝真在清潔上極度講究。她會「看當天膚況」決定卸妝產品，淡妝使用清爽的卸妝水、濃妝選擇卸妝力強的卸妝油、敏感期改用溫和的卸妝膏減少摩擦。此外，她選擇溫和質地的去角質產品，並搭配每個月1-2次的皮膚科管理，深層調理膚況。長期堅持下來，皮膚不僅更穩定，也因為角質代謝正常而顯得通透。
韓國空姐推薦美白方法：研究成份最近喜歡 PDRN 與菸鹼醯胺
從高中就開始鑽研變白方法的藝真，現在挑選保養品時會嚴格檢視成分。她近期最推崇含有 PDRN與菸鹼醯胺（維生素B3）的精華液。PDRN能幫助肌膚修復再生，菸鹼醯胺則是公認的美白與強健屏障成分。她強調，選對成分後，最重要的就是「堅持長期使用」，才能看到真實的改變。
韓國空姐推薦美白方法：起床就擦防曬，物理遮蔽不可少
「防曬是美白的最大關鍵！」藝真的防曬習慣堪稱教科書等級。她從早上起床開始就會擦上防曬乳，即使沒化妝，也會每隔3-4小時補擦一次，確保防護力不減弱。出門時，遮陽傘與防曬衣更是標準配備，透過物理性遮蔽隔絕紫外線，徹底斬斷變黑的源頭。
韓國空姐推薦美白方法：高質量睡眠與戒糖飲食幫助拒絕暗沉與泛紅
身為空服員作息往往難以固定，但藝真對睡眠品質絕不妥協。她隨身攜帶眼罩與耳塞，確保即使在短暫的休息時間也能擁有高品質的深層睡眠，並盡量維持在12點前入睡、睡滿7小時。 飲食方面，她嚴格忌口，少吃零食、甜食、炸物與酒精。她曾親身試過連續幾天吃甜食後發現臉上泛紅變得更嚴重。因此，清淡飲食不僅是為了身材，更是維持肌膚澄淨透亮的秘訣。
看更多 CTWANT 文章
韓妞「高顱頂」整型級秘術！只要一支圓梳拯救扁塌髮根，手殘黨也能學會的詐欺級「頭包臉」效果
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
其他人也在看
Owala水壺黑五優惠限時64折起！$1XX入手熱門款FreeSip Twist、時尚百搭黑白色｜Black Friday優惠2025
Amazon Black Friday優惠多多，當中Owala水壺十分抵買，低至64折，比Prime Day還要便宜呢！相信大家這段時間都被Rosé燒到很想買一個Owala吧？喝水時也想用漂亮可愛的水壺，而且天氣開始冷了，有保溫功效的Owala可以說是非常實用了。不多說，大家快去手刀搶購！Yahoo Food ・ 1 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 小時前
MAMA 2025｜GD權志龍疑不滿音響設備 留「倒讚」表情符號宣洩不滿
韓國音樂盛典《MAMA》日前於啟德順利舉行，一直被傳因大埔火災缺席的周潤發於頒獎禮第二日亦有現身，為奪得「Artist Of The Year」的韓流代表人物之一的G Dragon權志龍頒獎。當日，G Dragon亦有擔任表演嘉賓，為觀眾帶來壓軸表演，不過疑似因場地音響設備問題令G Dragon非常不滿，事後更到《MAMA》官方社交平台宣洩不滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案 要求徹查現屆法團 黃為上屆法團顧問任內通過大維修｜Yahoo
大埔宏福苑五級火至今造成 146 死 79 傷，宏福苑的大維修工程風波再獲社會關注。屋苑大維修由上屆業主立案法團通過，曾於該屆擔任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌在災後成為眾矢之的；黃碧嬌在周一（12 月 1 日）就發表「嚴正聲明」，表示經過深思熟慮後，決定親自報警，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行，同時要求廉政公署立案調查現屆法團有否貪污。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
天氣冷「被窩裡滑手機」睡著超傷身！ 醫警示：亮光入睡，糖尿病風險大增67%
天氣轉涼，很多人喜歡洗完澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。這樣的習慣看似無害，但其實是默默在幫讓身體累積風險。新竹「初日診所」院長魏士航醫師指出，研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！姊妹淘 ・ 1 小時前
【萬寧】今日出位價（只限01/12）
萬寧今日出位價Gulsha晨露純玫瑰活肌水噴霧裝 $150/件，gülsha的晨露純玫瑰活肌水保留珍貴的玫瑰精油，其中含有珍貴的大馬士革玫瑰花的所有維生素，礦物質和必需脂肪酸。YAHOO著數 ・ 7 小時前
郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 小時前
香港寬頻早已變中資 call災民推銷續約 是否「存量營運」模式？
日前有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，家園盡毁仍遭香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約，經報道後香港寬頻深表歉意及豁免客戶費用，然而事件觸發對香港寬頻的業務關注。資料顯示，創辦人王維基早已賣盤，股權輾轉落在中資手上，今年中移動正式成為大股東，同時早已判明傳統業務飽和，進入「存量營運」階段，亦即是針對舊客戶設計的經營策略，是否續約相當重要Yahoo財經 ・ 2 小時前
湯水食譜│蓮子百合麥冬湯 安神定驚緩解心煩
這幾天香港都瀰漫一片愁緒，不少人在看到過多資訊後，可能心中會不安，情緒也受到影響而睡不好，那或許可以煲這個蓮子百合麥冬湯來給自己一個安慰。蓮子、百合、麥冬有安神定驚的作用，有助緩解心煩、失眠、多夢等問題。雖然悲傷未完，但生活還是要繼續，也要給自己好好打氣，即睇如何製作蓮子百合麥冬湯：Yahoo Food ・ 8 小時前
救恩書院有學生宏福苑火災中罹難 校方：提供一切可行協助
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火導致過百傷亡。大埔救恩書院今日(12月1日)表示，該校有學生不幸離世，書院辦學團體、法團校董會及全校師⽣深感痛心及惋惜。已發出通告並聯絡離世學生的家長，致以最深切的慰問，承諾會盡全⼒為家屬提供⼀切可行的協助，陪伴他們渡過難關on.cc 東網 ・ 3 小時前
柯震東手搭人妻許瑋甯香肩遭批「貴圈真亂」 本尊高EQ回應
【on.cc東網專訊】台灣女星許瑋甯與老公邱澤日前在台北補辦婚禮，藝人好友紛紛到場祝福。近日社交網貼文公開柯震東與兩人的合照，發文者捉住「搭肩」動作唔放，酸稱「界線感薄弱」、「貴圈真亂」，貼文一出隨即引發討論。沒想到柯震東稍後親自現身留言區，幽默回應後，風向立刻東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
MUJI無印良品護膚品推薦Top6！平替版貴婦級CDP妝前底霜、La Mer唇彩精華，差價高達15倍
MUJI無印良品的護膚品一向性價比高，非常受日本小資女喜愛，而且評價亦相當高！小編特地為大家整合6款日本討論度最高的MUJI護膚品！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
央視曝光！奶精加澱粉做成的假奶粉被銷往全中國
你網購的進口奶粉可能是假的！「假奶粉 奶粉精加澱粉」相關詞條周日（30 日）引發中國網友熱議，不少網友直呼：「沒有良心！」鉅亨網 ・ 10 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,750 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前