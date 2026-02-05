Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

盆菜優惠2026｜茶皇殿盆菜低至56折！人均$148歎五頭鮑魚/清遠走地雞/茶皇燒鵝皇/紅燒乳鴿

茶皇殿主打即製地道點心，招牌燒味亦一直很有口碑，分店遍布多區；今個新年推出「足料至尊五頭鮑魚富貴團圓盆菜」，除了滿滿誠意匯聚16款上乘食材，以至尊五頭鮑魚為盆菜的靈魂，更配搭鮮嫩清遠走地雞、惹味的招牌茶皇燒鵝皇，甚至可欲升級加配紅燒乳鴿！盆菜每日新鮮製作，鎖住原汁原味的滿滿鮮香，盆菜有6-8位用和10-12位用，全部超足料，KKday更有快閃優惠低至57折，最平$798就能食到；而多人聚餐之選團圓盆菜配乳鴿3隻，最平人均$148即可食到！

富貴團圓盆菜 必食五頭鮑魚/茶皇燒鵝皇

茶皇殿推出獨家快閃優惠，至尊五頭鮑魚富貴團圓盆菜低至57折即可入手，這當款盆菜薈萃了16款上乘食材，其中啖啖肉的五頭鮑魚絕對是靈魂，口感煙靭軟腍，另一位店一定是招牌茶皇燒鵝皇，在滷水汁中加入茶葉提香，掛爐慢烤，啖啖皮脆肉嫩又滲透茶葉香；至於清遠走地雞更是盆菜裡的經典鮮味，肉質嫩香鮮美！這款盆菜盆菜還包括飽滿瑤柱脯、沙嗲魷魚、芋頭件、極品蠔豉、秘製豬皮、蓮藕件、蠔皇花菇、炸枝竹、髮菜球、頭抽海生蝦、富貴鯪魚球、蘿蔔件與魚蛋，食材豐盛，層層入味！

茶皇殿盆菜配茶皇燒鵝皇

【低至57折】至尊5頭鮑魚富貴團圓盆菜（6位用）

優惠價：$798｜ 原價：$1,388

最早可領取日為2026-01-16

分店自取

需提前2天致電預訂

茶皇殿

至尊5頭鮑魚富貴團圓盆菜 配乳鴿3隻

除了盆菜裡的招牌茶皇燒鵝之外，也可以試試盆菜加乳鴿的升級體驗，茶皇殿的乳鴿一樣皮脆肉嫩且肉汁充盈，小巧一隻仍然啖啖肉，吸飽盆菜鮑汁後鹹香更有層次，6位用盆菜加3隻乳鴿優惠價僅$888，10位用盆菜加5隻乳鴿也僅需$1,800，十分抵食！

【低至56折】至尊5頭鮑魚富貴團圓盆菜+乳鴿3隻（6位用）

優惠價：$888｜ 原價：$1,592

最早可領取日為2026-01-16

分店自取

需提前2天致電預訂

【低至66折】至尊5頭鮑魚富貴團圓盆菜+乳鴿5隻（10位用）

優惠價：$1,800｜ 原價：$2,748

最早可領取日為2026-01-16

分店自取

需提前2天致電預訂

紅燒乳鴿

茶皇殿

分店：油塘大本型、觀塘秀茂坪安達商場、葵涌上角街葵涌商場、天水圍天耀邨天耀廣場、啟德啟晴邨晴朗商場、荃灣石圍角新城、土瓜灣翔龍灣廣場、旺角奶路臣街、何文田佛光街

