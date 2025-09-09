Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

盆菜2025〡中秋盆菜推介17間！送貴妃雞/送Biscay曲奇禮盒/免運費

盆菜2025有咩好介紹？中秋節，一班人除了吃月餅、叫到會外賣之外，中秋盆菜也是一家人或親朋好友共聚的熱門之選。Yahoo Food精選城中17間中秋盆菜優惠，有佛跳牆盆菜、又有全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜、更有適合不同人數的特色中秋盆菜等，馬上看看內文有什麼中秋盆菜好介紹！

總有一間在附近的一粥麵，推出鮑魚佛跳牆盆菜（6人份），配料豐富如十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參及花膠等，套餐更備有紅燒花膠肉絲素翅、揚州炒飯，更會加送貴妃雞、無糖可口可樂。最著數是在KKDay預訂中秋盆菜，6人份 原價$1,698 ，優惠價$1,218，更可以獲贈$100一粥麵電子優惠券，超抵！

Book Now

鮑魚佛跳牆盆菜。

知名粵菜中菜食府明閣推出「樂」團聚盆菜套裝，配搭包羅萬有，備有明閣鮑魚一品煲（4人份），包括原隻6頭鮑魚、花膠、蠔豉、瑤柱、海參、大蝦、花菇等，更有半隻秘製貴妃雞、至尊蜜汁叉燒禮盒，非常豐富。在Klook預訂中秋盆菜，4人份 原價$1,888 ，優惠價$1,388。

Book Now

「樂」團聚盆菜套裝。

人氣富豪飯堂粵軒中菜廳，推出多款適合不同人數的盆菜，倆口子若然想吃盆菜，推介粵滋味‧二人盆菜，備有海參、瑤柱、貴妃雞、海中蝦、大鵝掌、沙井蠔、炆豬手、豬蹄筋、釀鯪魚球、髮菜、竹笙、花菇、蘿蔔、豬皮、津菜等，在KKDay預訂只需$888！若然想食得豪一點，推介豪滋味．二人盆菜，只需$1,388，比起粵滋味‧二人盆菜增添了原隻鮑魚、花膠及遼參。

Book Now

粵滋味．二人盆菜。

豪滋味．二人盆菜。

永年士多推出花膠好市大盆菜，可以試勻多款特色配料。食材包括：髮菜、蠔豉、鴨腳、鮑魚、花膠、冬菇、魷魚、西蘭花、雞、豬手、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁。只要在KKday預訂即可低至$988，最適合中秋享用。

Book Now

花膠發財好市大盆菜（6位用）。

想吃到由鼎爺主理的特色盆菜，就要試試鼎爺手工盆菜。備有鮑汁扣花膠、北海道瑤柱、原隻鮑魚、香炆大花菇、爽口白魚蛋、游水大蝦、沙嗲豬皮、醬燒鵝掌、南乳燴蓮藕、明爐燒鴨、酥炸香芋、紅燒東坡肉、清甜蘿蔔、頂級炸支竹、溫室娃娃菜、爽脆魷魚、西蘭花、濃湯鮑汁。標榜以100% 新鮮肥美蠔肉熬製，不加任何豆粉和糖，帶有海水天然的鹹味，蠔味濃烈，百份百享受真鮮味。只要在KKday預訂鼎爺手工盆菜（10人用），即可以優惠價$2,188享用。

Book Now

鼎爺手工盆菜。

8度餐廳推出的自家製喜慶盆菜，可以品嚐多款上等食材，回本必吃的包括原隻鮑魚、花膠、瑤柱、沙井蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、燒腩仔、鵝掌及時菜等上乘食材，醬汁以鮑魚、金華火腿、老雞等矜貴食材熬製8小時，味道香濃。設有2人（$488）、4人（$975）、6人（$1,303）及8人（$1,713）份量，極具彈性。只要在KKday預訂中秋盆菜，只需低至$488就即可買到。

Book Now

自家製喜慶盆菜配以秘製醬汁。

九龍海逸君綽酒店推出18道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜，備有6頭富貴鮑魚(6隻)、原件花膠2件、北海道乾瑤柱(6件)、茄汁大蝦(6隻)、貴妃雞半隻、原條釀鯪魚、髮菜、紅燒花菇、客家腩仔、鮑汁鵝掌、南乳豬手、長洲大魚蛋、秘製豬皮、畔塘蓮藕、腐皮福袋、五香芋頭、清甜蘿蔔、枝竹，非常豐富。只要在KKday預訂即可低至$1,488。

Book Now

極品鮑魚佛跳牆 。

邊敘邊醉的盆菜主打邊敘黑松露福袋以油揚包著黑松露墨魚滑，每口都充滿甜、鮮、香，油揚吸滿濃郁的醬汁。中秋盆菜材料包括邊敘邊醉招牌邊敘黑松露福袋、原隻鮑魚、滋補花膠、極品金蠔，原隻干煎大蝦、貴妃雞、鴻圖髮菜、蠔皇等，非常足料。只要在KKday預訂6人份即可低至$1,250，10人份即低至$1,790。

Book Now

邊敘鮑魚花膠盆菜。

無限廚房為富臨集團中式食品品牌，標榜百份百香港制造，堅持採用新鮮食材。主打的中秋盆菜是無限廚房滋味鮑魚花膠6人家庭盆菜，備有鮑魚、花膠切、雞、熟蝦、花菇、燒鴨、豬手、芋頭、扣肉粒、貢丸、乾魷魚等，設有免費送貨，更會額外贈送Biscay曲奇禮盒。只要在KKday預訂即可享優惠價$798。

Book Now

滋味鮑魚花膠6人家庭盆菜。

人氣中菜食府Mott32推出的佛跳牆盆菜（6位用），非常矜貴。選用澳洲鮑魚、北海道元貝、日本海參及花膠等食材入饟，伴以傳統盆菜的豐盛食材， 盡顯美味。只要在Klook預訂即可低至$2,680。

Book Now

佛跳牆盆菜。

Fast Gourmet以法國酥皮配盆菜，絕對是全港首創！配以多款食材如龍蝦、鮮鮑魚、北海道珍寶帶子、藍青口、海蝦、魷魚及西班牙黑毛豬腩等多款，非常豐富。 原價$528 ，只要在KKday訂購，即可享盆菜優惠價只需優惠價$488 （可供1至2位享用）； 原價$1,688 ，只要在KKday訂購即可享盆菜優惠價$1,388 （可供4至6位享用），另外還會附送法式龍蝦湯或冬蔭龍蝦湯，可以任選，極具彈性。

Book Now

全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜。

一家四口想食中秋盆菜，推介4人傳統壹品盆菜套餐（$938.6），多達17款盆菜食材，必食頭抽豉油雞、客家豬腩仔、鮑汁螺片、鮑汁扣鴨掌及秘製炆豬皮等。中秋盆菜 原價$988 ，只要在Klook預訂即可享獨家95折盆菜優惠，另外更可享全港各區送貨免運費（偏遠地區除外），超抵！

Book Now

4人傳統壹品盆菜。

Seamark鮮物推出傳統盆菜套餐，（Klook價$1,088/4至6位享用 ）及（Klook價$1,588/8至10位享用），盆菜包括蠔皇鮮鮑魚、鮑汁扣花膠、高級花菇、茄汁大蝦皇、明爐脆燒鴨及家鄉炆腩肉等多款豐富配料，只要在Klook預訂中秋盆菜即可免費獲贈中式小食，更可享港島區免運費優惠。

Book Now

豐盛傳統團年盆菜，只要在klook預訂即送免費中式前菜。

Food Expression推出適合6至8人的盆滿缽滿鮑魚盆菜及10至12人的鮑魚花膠盆滿缽滿新鮮盆菜，可因應人數選擇。配料包括紅燒富貴鮑魚、凍蝦、脆皮燒肉、煙燻鴨胸、貴妃雞、豬手、花膠等。只要在Klook預訂中秋盆菜滿$1,500可享港九新界免運費，盆滿缽滿鮑魚盆菜 原價$1,456 ，現只需優惠價$1,237.6；鮑魚花膠盆滿缽滿新鮮盆菜 原價$2,126 ，現只需優惠價$1,807.1，高達85折優惠！

Book Now

盆滿缽滿鮑魚盆菜。

15.豐食 FEAST：鮑魚珍饈豐食盆菜！KKday預訂享87折及免費直送上門〡Book Now

Drawing Room Concepts 旗下的網上到會專門店：豐食FEAST，推中秋盆菜到會優惠，只要2025年9月29日前在KKday預訂有早鳥87折優惠，更享免運費送貨上門！鮑魚珍饈豐食盆菜（4-6 人份，原價$958，87折優惠價$838） 絕對是人氣首選！以不鏽鋼鍋盛載多達 14款滋味食材，由名廚精心熬製，無添加味精的鮑魚醬汁燜煮，啖啖鮮香，風味十足。滿盆匯聚多款頂級食材包括溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝、鮑汁燴花膠、鮑汁鴨掌、蠔皇螺片、鲍汁豬手、秘醬炆豬皮、農家帶骨雞腿肉、爽彈白魚蛋、滷香杏鮑菇、特級板栗、醬香蘿蔔、上湯西蘭花、黃金鮑汁。

Book Now

鮑魚珍饈豐食盆菜。

四季盆菜推出金裝花膠鮑魚盆菜，備有蠔皇吉品飽、鮑汁燴花膠、蠔皇海螺片、油爆海虎蝦、玫瑰白切雞、明爐燒肥鴨、紅蚊大花菇、特級靚魚蛋、醬油爆豬皮、家鄉炆豬肉、黃金炆枝竹、鮮甜大蘿蔔、酥炸靚香芋，非常吸引，更可享免運費（偏遠地方除外）。只要在Klook預訂低至$1430。

Book Now

金裝花膠鮑魚盆菜。

總有一間在附近的太興，推出極品鮑魚開心大盆菜。配以19款珍品: 原隻蠔皇鮑魚、瑤柱蠔豉福袋、5星級燒肉、燒鵝、桶子油雞、大蝦、紅炆花菇、五香芋頭、南乳豬手、雲耳、紅燒鮑菇、健康素鴨、家鄉鯪魚餅、秘製豬皮、清甜蘿蔔。 敬送：健康枝竹、新鮮娃娃菜、金菇菜、芋絲、原汁原味醬料，夠吸引！只要在Klook預訂中秋盆菜即可低至$1,530（8位用）及低至$1,830（12位用）。

Book Now

極品鮑魚開心大盆菜。

