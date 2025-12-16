Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

盆菜2025｜全港盆菜推介13間 最平人均$133起！老字號酒家、米芝蓮星級中菜廳出品 歎五頭鮑魚/花膠+送一系列現金劵

冬至一年一度，最舒服莫過於齊齊圍著熱辣辣盆菜開餐，不用煮到入夜、又可以食勻鮑參翅肚同招牌燒味！今次就為大家一次過集齊全城人氣冬至、新年盆菜，由老字號酒家到米芝蓮星級中菜廳、名廚手工盆菜通通有，部分更包送貨上門，輸入優惠碼【KKDPC】更可享額外88折，人均最平$132.3起歎鮑魚、花膠、海蝦、冬菇等，部分更有現金券送，CP值超高！

1. 雲海匯、囍慶系列：$888 鮑魚盆菜再送片皮鴨放題

想食得豐富又計到盡，可以由雲海匯、囍慶科學園、囍慶顯徑出手。「佳節鮑魚盆菜」用上6頭鮑魚、花膠、發財豬手、油雞、燒鴨、海蝦、元貝、蠔豉等足料配搭，6位用只需$888，平均每位$148起，更送兩位3小時片皮鴨放題，等你一次過滿足打邊爐、盆菜、片皮鴨三個願望！

【低至59折】佳節鮑魚盆菜（6位用）＋送超值秋日片皮鴨3小時放題2位

優惠價：$888/6位用，平均$148/位（ 原價：$2,224/套 ）+獨家送片皮鴨放題2位（原價：$736/兩位）

盆菜取貨日期：2025 年 12 月 13 日至 2026 年 2 月 28 日

提取點：

雲海匯

地址：深水埗深旺道38號海達邨二期平台1樓1-01號舖（地圖）

囍慶科學園

地址：沙田香港科學園科技大道西一號一樓（地圖）

囍慶顯徑

地址：大圍車公廟道69號顯徑商場A翼3樓301A號舖（地圖）

佳節鮑魚盆菜 6位用

如意花膠

2. 57折食茶皇殿每日新鮮製五頭鮑富貴盆菜

喜歡茶樓風味的你，可以留意茶皇殿的「足料至尊五頭鮑魚富貴團圓盆菜」，一次過食勻五頭鮑魚、瑤柱脯、清遠走地雞、燒鵝皇、蠔豉、花菇、海蝦、魚蛋等16款材料。這款盆菜可以6位用，57折後$988，10位用折後$1,680，每位大約$160左右就食到鮑魚盆菜，CP值相當高！

【57折優惠】至尊 5 頭鮑魚富貴團圓盆菜｜需最少 2 天前致電分店預訂｜自取

優惠價：$988/6位用，平均$165/位（ 原價：$1,388/套 ）

優惠價：$1,680/10位用，平均$168/位（ 原價：$2,338/套 ）

盆菜取貨日期：2025 年 12 月 13 日至 2026 年 2 月 28 日

提取點：

茶皇殿（油尖旺店）

地址：旺角奶路臣街33號依利大廈2樓 (泉章居舊址)

茶皇殿（油塘店）

地址：油塘大本型3樓301號舖 x 夢幻樂園 (親子酒樓)

茶皇殿（何文田店）

地址：何文田佛光街80號何文田廣場2樓203-205號舖

茶皇殿（觀塘店）

地址：觀塘秀茂坪安達商場UG02舖

茶皇殿（葵涌店）

地址：葵涌上角街葵涌商場207號舖

茶皇殿（天水圍店）

地址：天水圍天湖路2號天耀邨天耀廣場1樓L111號舖

茶皇殿（啟德店）

地址：啟德啟晴邨晴朗商場1樓A區A102號舖

茶皇殿（荃灣店）

地址：荃灣石圍角路3號石圍角新城1樓109號舖

茶皇殿（土瓜灣店）

地址：土瓜灣新碼頭街38號翔龍灣廣場1樓130A號舖

至尊 5 頭鮑魚富貴團圓盆菜

3. 77折「周中奢華鮑參金蠔豐盛盆菜」人均$368

如果今年想來一鍋擺到滿的「打卡級」名貴盆菜，可試「周中奢華鮑參金蠔豐盛盆菜」。盆菜用料認真澎湃，包括炆靚鮑魚、遼參、花膠筒、金蠔、日本元貝、海蝦、牛肋條、腩肉、花菇、燒鵝、走地雞等，連同秘製麻辣醬、鮑汁和上湯一併奉上，而且盆內特別加了「防燶底」設計，慢火加熱都唔怕燶底。77折後6位用 $2,688，10位用$3,688，後者再送南非大鮑魚一隻，所有訂單包送貨，最平人均只需$368起！

周中「奢華鮑參金蠔豐盛盆菜」77折

【77折優惠】周中奢華鮑參金蠔豐盛盆菜｜免費送貨

優惠價：$2,688/6位用，平均$448/位（ 原價：$3,488/套 ）

優惠價：$3,688/10位用，平均$368/位，送南非大鮑魚一隻（ 原價：$4,688/套 ）

送貨日期：2025 年 12 月 20、21 日，2026 年 2月 15、16、17、18 日

送貨時間：10:00 - 14:30/ 14:30 - 19:30

甜蜜蜜餞金蠔

周中盆菜「極上鮑參金蠔豐盛盆菜」79折

4. 8折優惠！神燈海鮮酒家「神燈海味盆菜」

想用海味盆菜孝敬長輩，可以考慮神燈海鮮酒家的「神燈海味盆菜」，一鍋齊集10頭鮑魚、花膠、日本元貝、紅燒海參、蠔豉、鵝掌、花菇、炸蝦丸、貴妃雞、紅炆腩肉、南乳豬手粒等18款經典食材。8折後6位用 $1,288、12位用$2,388，最平人均$199起，而且包送貨上門，適合屋企開兩枱或同親戚一齊分享受！

【8折優惠】神燈海味盆菜｜送貨

優惠價：$1,288/6位用，平均$214.6/ 位（ 原價：$1,588/套 ）

優惠價：$2,388/12位用，平均$199/位 （ 原價：$2,988/套 ）

送貨日期：即日至 2026 年 11 月 30 日（星期日不送貨）

送貨時間：11:00 - 15:00/ 15:00 - 18:00

神燈海味盆菜

外賣自取8折優惠！陶源海鮮酒家「冬至金裝鮑魚盆菜」

5. FEAST「鮑魚珍饈豐食盆菜」87折早鳥優惠 人均$139.7

FEAST推出的「冬至鮑魚珍饈豐食盆菜」走的是「打邊爐feel」路線，盆菜本身已包含溏心鮑魚、原條海參、元貝、花膠、鴨掌、螺片、豬手、豬皮、雞腿肉、魚蛋、杏鮑菇、板栗、蘿蔔、西蘭花等，再額外附送新鮮娃娃菜及日本烏冬，輕輕加上黃金鮑汁同上湯，很適合邊煮邊食。4至6位用87折價$838，平均每位$139.7，包送貨上門！

【早鳥優惠87折】鮑魚珍饈豐食盆菜

優惠價：$838/4至6位用，平均$139.7/位（ 原價：$958/套 ）

送貨日期：2025 年 12 月 13 日至2025 年 12 月 22 日

送貨時間：09:00 – 18:00

鮑魚珍饈豐食盆菜（4-6人）

6. 永年士多：龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜＋$500 現金券

如果一家人特別鍾情龍蝦，可以留意永年士多的「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」，用料包括龍蝦、鮑魚、花膠、西蘭花、雞、豬手、蘿蔔、魚蛋、蓮藕、枝竹、芋頭等，宴客時極有氣勢。97折優惠，6位用$1,388，10位用 $1,888，另送$500店內現金券；同場亦有主打花膠、蠔豉、髮菜等食材的「花膠發財好市大盆菜」，6位用 $988 起即可入手！

龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜（10位用）

【97 折】龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜，送$500 永年士多現金劵

優惠價：$1,388/6位用，平均$231.3/位（ 原價：$1,488/套 ）

優惠價：$1,888/10位用，平均$188.8/位（ 原價：$1,988/套 ）

【66 折】花膠發財好市大盆菜

優惠價：$988/6位用，平均$164.6/位 （ 原價：$1,488套 ）

優惠價：$1,288/10位用，平均$128.8/位 （ 原價：$1,888/ 套 ）

送貨日期為 ：（冬至）2025年12月12日至12月14日及12月19日至12月22日；（新春）2026年2月13日至2月19日

送貨時間：10:00 – 14:00/ 15:00 –19:00

花膠發財好市大盆菜（10位用）

7. 8折米芝蓮新同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜！

連續14年獲米芝蓮星級的新同樂，今年照舊帶來多款高級盆菜選擇，包括「鮑魚鵝掌元蹄盆菜」、「鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜」及「鮑魚刺參花膠乳豬盆菜」。每款都主打用上南非鮮鮑、黑金鮑或日本皇冠吉品鮑，配搭鵝掌、羊腩、乳豬、瑤柱甫、竹笙、蝦球、花菇等豐富材料，價位由約$2,800至$4,700不等，4 – 6位用每位約四百多至六百多元，絕對夠食得奢華！

米芝蓮新同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜

【8折優惠】鮑魚鵝掌元蹄盆菜

優惠價：八頭南非鮮鮑魚 (6隻 ) $2,858/4 - 6位用，平均$443/位（ 原價：$3,338/套 ）

優惠價：澳洲兩頭黑金鮑魚 ( 2隻 ) $3,458/4 - 6位用，平均$577/位（ 原價：$4,328/套 ）

優惠價：39頭日本皇冠吉品鮑魚 (4隻 ) $4,158/4 - 6位用，平均$659.7/位（ 原價：$4,988/套 ）

【8折優惠】鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜

優惠價：八頭南非鮮鮑魚 (6隻) $2,858/4-6位用，平均$459.7/位（ 原價：$3,588/套 ）

優惠價：澳洲兩頭黑金鮑魚 (2隻) $3,658/4-6位用，平均$577/位（ 原價：$4,588/套 ）

優惠價：39頭日本皇冠吉品鮑魚 (4隻) $4,158/4-6位用，平均$693/位（ 原價：$5,238/套 ）

【8折優惠】鮑魚刺參花膠乳豬盆菜

優惠價：八頭南非鮮鮑魚 (6隻) $3,958/4-6位用，平均$659.7/位（ 原價：$4,988/套 ）

優惠價：澳洲兩頭黑金鮑魚 (2隻) $4,758/4-6位用，平均$793/位（ 原價：$5,958/套 ）

兌換日期：2025 年 12 月 13 日至2026 年 3 月 8 日

兌換時間： 16:00 – 20:00

兌換地點：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場一期 4 樓 401 號舖

鮑魚鵝掌元蹄盆菜

8. 鼎爺廚房「極上鮑參鼎級盆菜」88折！食紅燒靚鮑魚、特級爽口海參

想試名廚出品，可以選擇鼎爺廚房的「極上鮑參鼎級盆菜」及「鼎爺手工盆菜」。前者用上紅燒靚鮑魚、海參、花膠、日本元貝、海蝦、燒鴨、鵝掌、炸支竹、芋頭、蘿蔔等，88折後，10位用$2,288，平均每位約$228；後者則以原隻鮑魚、花膠、元貝、大蝦、鵝掌、東坡肉等為主，8位或12位用分別由$1,588起。

【88折優惠】極上鮑參鼎級盆菜

優惠價：$2,288/10位用，平均$228.8/位（ 原價：$2,588 ）

【89折優惠】鼎爺手工盆菜

優惠價：$1,588/8位用，平均$198.5/位（ 原價：$1,788 ）

優惠價：$2,088/12位用，平均$174/位（ 原價：$2,288 ）

盆菜精華鮑汁首選雞湯，選用90天齡的三黃雞、豬肉及豬骨，經慢煮10小時精心熬製，收成60升濃郁湯底。

9. 食神韜韜「食神肥韜豪華版盆菜」半價再減$400！

由食神韜韜主理的「食神肥韜豪華版盆菜」走大排場路線，一鍋有柴燒鴨、走地雞、蠔皇冬菇、豬腩仔、豆卜、花膠、富貴鮑魚、宗谷元貝、大海蝦、鵝掌等合共18款材料。半價再減$400！4–5位用只需$988，6–8 位用$1,288，10–12位用$1,588，折後每位最低約 $130多即可食到，性價比非常搶眼。

食神肥韜豪華版盆菜

【半價再減$400】食神肥韜豪華版盆菜（十八款配料）

優惠價：$988/套，5位用平均$197.6/位（ 原價：$$2,788/套 ）

優惠價：$1,288/套，8位用平均$161/位（ 原價：$3,388/套 ）

優惠價：$1,588/套，12位用平均$132.3/位（ 原價：$3,988/套 ）

兌換日期：2025 年 12 月 10 日至 2026 年 3 月 31 日

兌換時間：09:00 – 13:00/ 14:00 –19:00

食神肥韜豪華版盆菜

10. 利東富貴盆菜抵至$880＋ $1多個餸

利東主打大路又體面的「冬至新年鮑魚盆菜」，每一鍋由師傅每日新鮮炮製，配搭原隻大鮑魚、乾瑤柱、海蝦、花膠、海參、蠔豉、豬手、花菇、發菜、走地雞等，適合一家大細口味。快閃優惠6人份低至$880，10 人份$1,680，更可加$1多一個餸（叉燒、蝦或半隻雞擇一），輕鬆升級成「靚餸加碼版」冬至宴。

【即搶抵至$880 盆菜＋$1多個餸】利東富貴盆菜｜每日鮮製｜三天前預約自取/送貨

優惠價：$880盆菜＋$1多個餸 - 6人份（ 原價：$1,180 ）$1多個餸（可選一份叉燒 /一份蝦 /半隻雞）

優惠價：$1,680盆菜＋$1多個餸 - 10人份（ 原價：$1,680 ） $1多個餸（可選一份叉燒 /一份蝦 /半隻雞）

自取配送時間：2025 年 12 月 13 日至 12 月 26 日及 2026 年 2 月 7 日至3 月 4 日

利東富貴盆菜

11. 陳家廚房盆菜低至6折！人均$201起食蠔皇六頭鮑、高湯燴原隻花膠筒

「陳家廚房」標榜即日製作，嚴選十五款矜貴食材，包括蠔皇六頭鮑、原隻花膠筒、大元貝、大蝦、花菇、瑤柱貴妃雞、燒鴨、發財豬手、魷魚、豬皮、芋頭、枝竹、蘿蔔、魚蛋及蓮藕腩肉，另配南乳五香汁及唐生菜一盒。6折後6位用$1,250，12 位用$2,420，最平人均$201，適合講求用料又想保持預算靈活的大家。

【6折優惠】陳家廚房頂級盆菜盛宴｜自取

優惠價：$1,250/6位用，平均$208/位（ 原價：$2,088/套 ）

優惠價：$2,420/12位用，平均$201/位（ 原價：$3,288/套 ）

兌換日期 : 2025 年 12 月 13 日 至 2026 年 1 月 3 日 及 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 2 月 22 日

領取時間：12:00-17:00

地址： 「陳家廚房」香港灣仔道209-219號銅鑼灣利景酒店地庫1樓

「陳家廚房」嚴選十五品矜貴食材，即日製作

12. 翡翠餐飲「滬式16品鮑魚珍寶盆菜」81折再送$100現金券

翡翠餐飲集團推出的「滬式鮑魚珍寶盆菜」主打滬菜風味，原隻紅燒鮑魚配合花膠、日本瑤柱、金蠔、海參、虎蝦、鮑汁鴨掌、東坡肉、貴妃雞、雞肉丸、冬菇、百頁結、蓮藕、豬皮、津白及蘿蔔等 16 款食材，層次感十足。81折再送$100現金券，折後4–6位用$850，8–10位用$1,529，平均每位約$140–150。

【81折再送$100現金券】滬式鮑魚珍寶盆菜│16 款足料珍品│8-10 位用

優惠價：$1 ,529/10位用，平均$153/位 （ 原價：$1,888/套 ）

【86折再送$50現金券】滬式鮑魚珍寶盆菜│16 款足料珍品│4-6 位用

優惠價：$850/6位用，平均$142/位（ 原價：$988/套 ）

兌換日期 : 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 1 月 4 日 或 2026 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 28 日

兌換點：全線翡翠拉麵小籠包

翡翠餐飲「滬式16品鮑魚珍寶盆菜」

13. 蓮香樓盆滿缽滿豪華原隻6頭鮑魚盆菜人均$215

鍾情老字號風味的人，不妨回歸中環與尖沙咀蓮香樓，試試「蓮香樓盆滿缽滿豪華原隻6頭鮑魚盆菜」。一鍋以6頭鮮鮑魚坐鎮，配上花膠、瑤柱甫、發菜蠔豉、煎釀鯪魚、花菇、熟蝦、鵝掌、貴妃雞、燒鴨、白蘿蔔、蓮藕及腐竹，完全是一鍋傳統粵菜精華。

蓮香樓盆滿缽滿豪華原隻 6 頭鮑魚盆菜 (6人份)｜中環/尖沙咀店取

優惠價：$1,288/6位用，平均$215/位（ 原價：$1,388/套 ）

兌換日期 : 即日起至 2026 年3月3日

蓮香樓盆滿缽滿豪華原隻6頭鮑魚盆菜

蓮香樓盆滿缽滿豪華原隻6頭鮑魚盆菜

