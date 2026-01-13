渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
盆菜2026｜20間新年團年盆菜合集推介！送$100優惠券/500會員積分/免運費價惠
Yahoo Food不斷更新2026年最強盆菜優惠資訊，即睇內文：
新年盆菜可以說是團年必備美食，如同賀年食品一樣，新年盆菜款式多如繁星，這次集合盆菜優惠早鳥價、免運費優惠、酒店、米芝蓮食府等各種獨一無二的盆菜供大家參考。不過新年盆菜製作需時，大家謹記要提前數天向店家預訂。
盆菜推介1.一粥麵：新春鮑魚佛跳牆盆菜6人套餐！KKday預訂低至7折及送$100優惠券+無糖可口可樂
一粥麵推出新春鮑魚佛跳牆盆菜套餐，備有鮑魚佛跳牆盆菜(6人份)、紅燒花膠肉絲素翅(4磅)、臘味糯米飯(2磅)及送鹽焗雞(一隻)。鮑魚佛跳牆盆菜採用多款珍貴食材，包括十頭鮑魚(6隻)、原粒瑤柱(6粒)、原條海參(6條)、滑溜花膠(6件)、韓國蠔豉(6隻) 、原隻大蝦(8隻) 、花菇(8隻) 、南乳腩肉、豬皮、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等，只要在KKday預訂低至7折，獨家獲贈總值HK$100優惠券及無糖可口可樂6罐。
KKday價錢：新春鮑魚佛跳牆盆菜套餐 $1,088
盆菜推介2.翡翠餐飲集團：滬式鮑魚珍寶盆菜！KKday預訂低至86折加送$50現金券
翡翠餐飲集團推出16款足料珍品滬式鮑魚珍寶盆菜，完美展現濃油赤醬味道豐富濃郁、層次分明。當中備有原隻紅燒鮑魚、花膠、日本瑤柱、金蠔、海參、虎蝦、鮑汁鴨掌、翡翠招牌東坡肉、秘製貴妃雞、雞肉丸等。只要在KKday預訂新年盆菜，即可低至86折並可獲贈$50現金券。
KKday價錢：珍品滬式鮑魚珍寶盆菜 $850（4-6位用）；$1,529（8-10位用）
盆菜推介3.利苑：發財鮑羅萬有盆菜！KKday預訂低至$1,688
利苑推出的發財鮑羅萬有盆菜用料豐富上乘，配上鮑魚、花膠、海參、柱甫及蠔豉等珍貴食材及秘製醬汁，回家加熱倍感滋味。兩款盆菜可供4位或6位享用，最適合與親朋好友一起品嚐及分享。只要在KKday預訂新年盆菜，只需低至$1688。
KKday價錢：發財鮑羅萬有盆菜 $1688（4位用）；$2,488（6位用）
盆菜推介4.茶皇殿：至尊5頭鮑魚富貴團圓盆菜！KKday預訂低至$798
茶皇殿推出16 款足料至尊五頭鮑魚富貴團圓盆菜，包括至尊五頭鮑魚、飽滿瑤柱脯、清遠走地雞、茶皇燒鵝皇等上乘食材。可選6-8位用或10-12位用。只要在KKday預訂新年盆菜，即可享57折低至$798。
KKday價錢：足料至尊五頭鮑魚富貴團圓盆菜 $798（6位用）
盆菜推介5.合和酒店：十八羅漢素蠔皇鮑魚盆菜！KKday預訂低至$888
合和軒特意為素食人士推出十八羅漢素蠔皇鮑魚盆菜，讓茹素者和食肉獸同樣可飽口福，歡渡新年。備有紅燒素鮑魚、上素魚翅、蘆筍竹笙卷、素燒黃耳、一級榆耳、一級松茸、天白花菇、素蠔皇靈芝菇、一級髮菜、高湯淮山、日本金菇、特選栗子、紅燒枝竹、清甜銀杏、南乳蓮藕片、高湯娃娃菜、清甜蘿蔔及芋頭，還會配上素蠔皇汁。只要在KKday預訂新年盆菜即可低至$888。
KKday價錢：十八羅漢素蠔皇鮑魚盆菜 $888（4位用）；$1,688（8位用）
盆菜推介6.富臨酒家：珍味鮑魚盆菜！KKday預訂低至75折
富臨酒家推出珍味鮑魚盆菜，材料包括：鮑魚、海蝦、切雞、燒鴨、燒腩仔、豬手、貢丸、芋頭、西蘭花、馬蹄、津白、豬皮、蘿蔔、枝竹。只要在KKday預訂新年盆菜，可享75折只需低至$588。
KKday價錢：珍味鮑魚盆菜 $588 （4-6位用）
盆菜推介7.明閣：新春一品煲！Klook預訂低至$1,988
知名粵菜食府明閣推出的明閣新春一品煲（$1,988），以多款優質上乘的珍餚及矜貴香濃的鮑魚汁熬煮而成，明閣新春一品煲備有原隻鮑魚(10 頭) ‧ 流浮山金蠔 ‧ 花膠 ‧ 海參 ‧ 元貝 ‧ 天白菇 ‧ 大虎蝦球 ‧ 鯪魚球 ‧ 柚皮 ‧ 枝竹 ‧ 蘿蔔 ‧ 蓮藕等。材料豐富，香氣四溢，更可將原個盆菜連砂鍋外賣帶回家中，只需以明火或電磁爐加熱即可享用。
Klook價錢：新春一品煲 $1,988
盆菜推介8.君綽軒：酒店級素菜盆菜！KKday預訂低至$511
傳統盆菜多是海鮮跟肉類，港島海逸君綽酒店君綽軒就特意為素食者們製作「十八羅漢上素盆菜」，包括素鮑魚、素翅等食材，保證素食者都食到一樣盆菜的滋味，而且價錢相當親民，只要在kkday預訂新年盆菜只售$511份起。
KKday價錢：十八羅漢上素盆菜（2人份）$511、（3人份）$767、（4人份）$1,015、（5人份）$1,271、（6人份）$1,511、（7人份）$1,751
盆菜推介9.龍苑：盆菜精選外賣套餐！KKday預訂$668起
龍苑推出盆菜精選外賣！以鮑魚、海參、瑤柱和鵝掌等矜貴材料作盆菜主打，感受傳統風味。設有2人份及6人份，不論是倆口子還是一家大細都能滿足得到，只需優惠價$668起就吃得到。
KKday價錢：（2人份）$668、（6人份）$1,1918
盆菜推介10.陳家廚房：足料大盆菜6位用低至$1,250
陳家廚房推出的足料大盆菜，嚴選矜貴食材精心炮製，包括蠔皇六頭鮑， 選用優質上等鮑魚，隻隻鮑魚鮮味無比，再配上秘製醬汁提升鮑魚層次感。高湯燴原隻花膠的花膠，以高湯燴花膠，完美呈現原汁原味！原粒大元貝，以頂級大元貝入饌，入口香濃且味道鮮甜，口感層次豐富！其他精選食材包括： 乾煎大蝦、紅炆大花菇、瑤柱貴妃雞、明爐燒鴨、發財豬手、爽脆魷魚、香滑豬皮、五香芋頭、南乳枝竹、清湯蘿蔔、彈牙魚蛋、蓮藕腩肉。只需優惠價$1,250/即可享用6人份。
KKday價錢：（6人份）$1,250、（12人份）$2,420
盆菜推介11.神燈海鮮酒家：神燈海味盤菜包運費！6人份低至$1,288
神燈海鮮酒家推出的神燈海味盤菜，設有多達18品配搭！包括10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝、紅燒海參、蠔豉、蠔汁扣鵝掌、蠔油炆花菇、自家製炸蝦丸、豬脷、豬皮、魷魚、香炸芋頭、蠔皇炆枝竹、清甜蓮藕、上湯蘿蔔、貴妃雞、紅炆腩肉、紅燒元蹄。設有6人份（$1,288）及12人份（$2,388），盆菜外賣直送更可享免運費優惠。
KKday價錢：（6人份）$1,288、（12人份）$2,388
盆菜推介12.歷山餐廳：鮑羅萬有聚寶盆菜！KKday預訂4人份低至$1,028
歷山餐廳推出鮑羅萬有聚寶盆菜，材料豐富，包括原隻6頭鮑魚、特級蠔豉、豉油皇大蝦、鮑汁花膠、鮑汁扣鵝掌、鮑汁扣花菇、瑤柱、手打鯪魚球、南乳炆豬手、燒腩仔和貴妃雞等多款美食，選料矜貴。4人份只需$1,028起就吃得到。
歷山餐廳
地址：北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層（地圖按此）
電話：3893 2868
換領時間：11:00-20:00
KKday價錢：（4人份）$1,028、（6人份）$1,488、（12人份）$2,488
盆菜推介13.Chum Rest：盆菜全港送貨免運費
想食盆菜應節過年，又想價錢抵食點？Chum Rest今年推出四人盆菜（$938.6起）、鮑魚花膠年年鮑餘盆菜（$1793.6起）、花開富貴盆菜（$1,366.1起）、極上養生素食盆菜（$1,366.1），至少有17款配料以上！當中包括應節素鮑魚、名貴牛肝菌、健康銀杏等等；想有雞又有肉？10至12人的花開富貴盆菜有齊玫瑰豉油雞、茄汁大蝦、客家豬腩仔等，而且還有免運費服務，十分划算。
Klook價錢：（4人盆菜）4人鮑魚花膠金裝鮑如意盆菜$1,223.6、4人傳統壹品盆菜$938.6；
（年年鮑餘盆菜）6-8人鮑魚花膠年年鮑餘盆菜$1,793.6、10-12人鮑魚花膠年年鮑餘盆菜$2,344.6；
（花開富貴盆菜）6-8人花開富貴盆菜$1,366.1、10-12人花開富貴盆菜$1,793.6
盆菜推介14.食神韜韜：盤滿缽滿豪華版盆菜！Klook預訂低至$1088
食神韜韜推出盤滿缽滿豪華版盆菜 ，備有(4-5/6-8/10-12人份量)，當中包括富貴鮑魚（兩隻）、日本宗谷元貝（兩隻）、如意花膠、紅燒海參、鮑汁扣鴨掌、大海蝦、髮菜、龍崗走地雞、魚蛋、發財大好市、客家豬腩仔、豆卜、蠔皇炆冬菇、荔枝燒鴨、畔塘蓮藕、芋頭、蘿蔔、雲耳。只要在Klook預訂新年盆菜，即可低至$1,088。
Klook價錢：盤滿缽滿豪華版盆菜 （4-5位用）$1,088、（6-8位用）$1,388、（10-12位用）$1,688
盆菜推介15.鼎爺廚房：新年手工盆菜！Klook預訂送鼎尚蝦籽醬
由鼎爺精心製作的新年手工盆菜，每日新鮮即製，備有鮑汁扣花膠、北海道元貝、原隻鮑魚、香炆大花菇、爽口白魚蛋、游水大蝦、沙嗲豬皮、醬燒鵝掌、南乳燴蓮藕、明爐燒鴨、酥炸香芋、紅燒東坡肉、清甜蘿蔔、頂級炸支竹、溫室娃娃菜、西蘭花、濃湯鮑汁。只要在Klook預訂即可低至$1,688，還額外贈送鼎尚蝦籽醬。
Klook價錢：新年手工盆菜$1688（8位用）
盆菜推介16.周中：周中奢華鮑參金蠔豐盛盆菜免運費！送和順記秘製麻辣醬及秘製鮑汁及上湯
還記得在電視妙語連珠的名廚周中師傅嗎？今年推出周中奢華鮑參金蠔豐盛盆菜（優惠價$2,688起），嚴選十八樣食材，包括秘汁炆靚鮑魚、特級爽口遼參、鮑汁燴花膠筒等，另外附上和順記秘製麻辣醬一樽，秘製鮑汁一包及上湯一樽，想試名廚手勢的記得別錯過！
KKday價錢：周中極上鮑參金蠔豐盛盆菜（6人份）$2,688；（10人份）$3,688
盆菜推介17.海雲天：18道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜！KKday預訂低至75折
盆菜想食得矜貴又滋味，海雲天推出的極品鮑魚佛跳牆設有18品，備有6頭富貴鮑魚(6隻)、原件花膠2件、北海道乾瑤柱(6件)、茄汁大蝦(6隻)、貴妃雞半隻、原條釀鯪魚、髮菜、紅燒花菇、客家腩仔、鮑汁鵝掌、南乳豬手、長洲大魚蛋、秘製豬皮、畔塘蓮藕、腐皮福袋、五香芋頭、清甜蘿蔔、枝竹等，6人份只需$1,488，只要在KKday預訂低至75折。
KKday價錢：18道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜（6人份）$1,488
盆菜推介18.粵軒中菜廳：六國酒店推4人份盆菜低至$1,600
六國酒店粵軒中菜廳就推出多款不同配搭的盆菜（$888起），當中分為粵軒聚寶盆菜、名廚御級盆菜及名廚頂級盤菜，有不同的食材可供選擇，如海中蝦、沙井蠔、貴妃雞、瑤柱甫、大鵝掌、釀鯪魚球、炆豬手、燒腩肉、吊片、大花菇、蘿蔔、豬皮、津菜。
KKday價錢：粵滋味‧二人盆菜$888
豪滋味‧二人盆菜$1,388
粵軒聚寶盆菜（4位用）$1,600
名廚御級盆菜（4位用）$2,180
名廚頂級盤菜（4位用）$2,680
盆菜推介19.永年士多：元朗車仔麵名店！免運直送盆菜+永年會員app 500積分
提到永年士多，不少人都會先想到車仔麵，當中的車仔餸一直深受歡迎，因此永年士多推出自家製盆菜，已經吸引不少粉絲落Order。這次的盆菜分別有龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜跟花膠發財好市大盆菜（$1388起），當中除了名貴食材，還有永年拿手的車仔餸，炆得入味的冬菇、籮白、魚蛋等等。現在柯打盆菜，還可以享免運費服務及獲贈永年會員App 500積分。
KKday價錢：龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜（6人份）$1,388、（10人份）$1,888
花膠發財好市大盆菜（6人份）$1,388、（10人份）$1,688
盆菜推介20.1957 & Co.：家上海、 十里洋場淮揚豐味盆菜
淮揚菜佔香港飲食文化很重要的一部份，因此淮揚餐廳一直深受喜愛。淮揚餐廳家上海跟十里洋場的母公司1957 & Co.，推出的淮揚豐味盆菜（$1,738）富有傳統風味，鹹香美味，嚴選珍貴食材如六頭鮑魚、花膠、海參、大蝦等，加入淮揚風味的鹹雞、醬鴨、小元蹄、百頁結、上海年糕，以及節慶食品髮菜、蠔豉、珍味福袋等多款食材，配以悉心烹調香稠濃郁的秘製鮑魚汁，矜貴矚目份量十足。
Klook價錢：淮揚豐味盆菜6人份$1,738、8人份$2,238
常見問題
問：盆菜常見食材有甚麼？
答：鮑魚、花膠、鵝掌、遼參、花菇等名貴食材……詳情按此
問：盆菜需要預訂嗎？
答：因為盆菜製作需時，因此大多數需提前數天訂購……詳情按此
