盆菜2026│15間鮑魚盆菜推介 折上折優惠碼合集！五頭鮑魚/88折上折優惠/送皮片鴨放題/加$1多個菜

新年團年飯怎能少了盆滿缽滿的盆菜？特別是主角級的鮑魚盆菜，頂級鮑魚坐鎮，層層疊上矜貴入味食材，湯汁濃郁，鮑香四溢，一上桌即刻意頭滿屋！這次足料鮑魚盆菜合集，由五頭鮑、酒店、米芝蓮級和名廚食府等出品給大家選擇。KKday推出新年優惠折上折優惠：指定盆菜輸入【KKDPC】獨家優惠碼再享88折、送皮片鴨放題、免費送貨和加$1多個菜。另外，Payme用戶購買指定盆菜輸入獨家優惠碼【25KK2PAY30】滿$500減$30、【25KK2PAY50 】滿$1000減$50。心動不如即行動，快快預訂啦！

鮑魚盆菜推介1.雲海匯、囍慶科學園及顯徑：佳節鮑魚花膠盆菜！低至73折、送片皮鴨3小時放題

雲海匯、囍慶科學園、囍慶顯徑推出以6頭靚鮑魚做主角的佳節鮑魚花膠盆菜，讓人眼睛發光的，還有鮑汁花膠，寓意女士們青春常駐。加上層層疊滿的發財豬手、油雞、海蝦、蓮藕、芋頭、宗谷元貝、花菰、燒鴨、鯪魚球、生曬蠔豉、豬皮、枝竹、蘿蔔、野鵝掌等足料珍饈。KKday獨家優惠低至73折！6位用只需$1,088，更送超值秋日片皮鴨3小時放題2位，實在吸引！

KKday價錢：$1,088/6 位用│ 原價：$2,224/套 （獨家送片皮鴨放題2位│ 原價：$736 ）

Shop Now

佳節鮑魚花膠盆菜

鮑魚盆菜推介2.茶皇殿：足料至尊五頭鮑魚富貴團圓盆菜！低至57折

茶皇殿這款足料至尊五頭鮑魚富貴團圓盆菜絕對豪華又抵食！以頂級五頭鮑魚領銜，精心疊放飽滿瑤柱脯、沙嗲魷魚、芋頭件、清遠走地雞、極品蠔豉、秘製豬皮、蓮藕件、茶皇燒鵝皇、蠔皇花菇、炸枝竹、髮菜球、頭抽海生蝦、富貴鯪魚球、蘿蔔件、魚蛋等16款優質食材，味道層次豐富，鮮香十足！而且每日新鮮製作，無防腐劑。於KKday預訂低至57折，雖只限外賣自取，但全港8間分店任選取貨，超方便。

KKday價錢：$798/6位用│ 原價：$1,388/套

KKday價錢：$1,680/10位用│ 原價：$2,338/套

Shop Now

足料至尊五頭鮑魚富貴團圓盆菜

鮑魚盆菜推介3.周中名廚推介：極上鮑參金蠔豐盛盆菜！｜低至77折、送秘製鮑汁及南非大鮑魚、免費送貨

周中師傅親自推介這款奢華鮑參金蠔豐盛盆菜，嚴選十八款精緻食材，層層疊放秘汁炆靚鮑魚、特級爽口遼參、鮑汁燴花膠筒、甜蜜蜜餞金蠔、發財日本元貝、白灼鮮味海蝦、日式炆牛肋條、古早秘製腩肉、鮑汁炆焗花菇、年年橫財就手、農場走地切雞、明爐脆皮燒鵝、酥炸香芋頭件、肉汁煮鮮蘿白等，味道傳統正宗帶創新，盆內特別附設防燶底神器，煮食更安心！於KKday預訂低至77折，每份盆菜均附和順記秘製麻辣醬一樽、上湯一樽，以及用鮑魚、金華火腿、瑤柱、老雞、排骨神燈海鮮酒家、鴨等慢火熬足7日7夜的秘製鮑汁。預訂10位用盆菜更送南非大鮑魚一隻！

KKday價錢：$2,688/6位用│ 原價：$3,488/套

KKday價錢：$3,688/10位用（送南非大鮑魚一隻）│ 原價$4,688/套

Shop Now

奢華鮑參金蠔豐盛盆菜

鮑魚盆菜推介4.神燈海鮮酒家：神燈海味盆菜！10頭鮑魚+鮑汁花膠、免費送貨

神燈海鮮酒家的神燈海味盆菜以10頭鮑魚為亮點，精心疊放鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔豉、蠔汁扣鵝掌、蠔油炆花菇、自家製炸蝦丸、豬脷、豬皮、魷魚、香炸芋頭、蠔皇炆枝竹、清甜蓮藕、上湯蘿蔔、貴妃雞、紅炆腩肉、南乳豬手粒等18款精選食材，充滿傳統粵菜風味與節日豐盛感。於KKday預訂低至8折，而且免費送貨，安坐家中便可收貨！

KKday價錢：$1,288/6位用│ 原價：$1,588/套

KKday價錢：$2,388/12位用│ 原價$2,988/套

Shop Now

神燈海味盆菜

鮑魚盆菜推介5.永年士多：蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜！送$500現金劵

永年士多龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜絕對係高性價比之選！以原隻龍蝦、鮑魚、花膠做賣點，層層疊放冬菇、西蘭花、雞、豬手、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、魷魚、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁等足料食材，風味滿分。另外同系列花膠發財好市大盆菜一樣超吸引，食材包括髮菜、蠔豉、鴨腳、鮑魚、花膠等，發財好市意頭滿滿！於KKday預訂低至9折，免費送貨之外，更送總值HK$500永年士多現金券，以及永年會員App 500積分。

龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜

KKday價錢：$1,388/6 位用│ 原價：$1,488/套

KKday價錢：$1,888/10 位用│ 原價：$1,988/套

花膠發財好市大盆菜

KKday價錢：$1,388/6位用│ 原價：$1,488/套

KKday價錢：$1,688/10位用│ 原價：$1,888/套

Shop Now

龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜

鮑魚盆菜推介6.新同樂：鮑魚鵝掌元蹄盆菜、鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜、鮑魚刺參花膠乳豬盆菜！連續14年獲米芝蓮殊榮、低至8折

尖沙咀米芝蓮星級粵菜殿堂新同樂今年推出三款矜貴鮑魚盆菜，可自選八頭南非鮮鮑魚、澳洲兩頭黑金鮑魚或日本皇冠吉品鮑魚。新同樂盆菜主打傳統口味創新配搭，鮑魚鵝掌元蹄盆菜匯聚鮑汁扣鵝掌、醬扣元蹄、豆醬烤櫻桃鴨、北海道宗谷瑤柱甫等經典矜貴食材，鮑汁慢火入味，鵝掌軟腍彈牙、元蹄香濃多汁、櫻桃鴨皮脆肉嫩，配上瑤柱甫的鮮甜，風味濃厚。鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜則主打古法羊腩、鮑汁扣鵝掌、冬荀馬蹄等暖身組合，羊腩燜得軟腍入味、膠質豐厚，冬荀清脆爽口、馬蹄帶甜，鮑汁與羊腩的獨特香氣交融。鮑魚刺參花膠乳豬盆菜，嚴選八頭南非鮮鮑魚、即燒乳豬、50頭關東刺參、天洋花膠筒等頂級海陸珍饈，乳豬皮脆肉嫩、刺參爽彈、花膠滑嫩飽滿，再加上鮑汁扣鵝掌與京韓醬烤西班牙豬腩的創新融合，滋補力十足。

鮑魚鵝掌元蹄盆菜，八頭南非鮮鮑魚(6隻）

KKday價錢：$2,658/4 - 6位用│ 原價：$3,338/套

澳洲兩頭黑金鮑魚 (2隻)盆菜

KKday價錢：$3,458/4 - 6位用│ 原價：$4,328/套

39頭日本皇冠吉品鮑魚(4隻)盆菜

KKday價錢：$3,958/4 - 6位用$660/位│ 原價：$4,988/套

鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜，八頭南非鮮鮑魚 (6隻) 盆菜

KKday價錢：$2,858/4 - 6位用│ 原價：$3,588/套

澳洲兩頭黑金鮑魚 (2隻)盆菜

KKday價錢：$3,658/4 - 6位用│ 原價：$4,588/套

39頭日本皇冠吉品鮑魚(4隻)盆菜

KKday價錢：$4,158/4 - 6位用│ 原價：$5,238/套

鮑魚刺參花膠乳豬盆菜，八頭南非鮮鮑(6隻)盆菜

KKday價錢：$3,958/4 - 6位用│ 原價：$4,958/套

澳洲兩頭黑金鮑魚(2隻)盆菜

KKday價錢：$4,758/4 - 6位用│ 原價：$5,958/套

Shop Now

新同樂今年推出三款矜貴鮑魚盆菜

鮑魚盆菜推介7.鼎爺廚房：極上鮑參鼎級盆菜！免費送貨、低至88折

鼎爺廚房這款極上鮑參鼎級盆菜匯聚秘汁靚鮑魚、特級爽口海參、鮑汁燴花膠筒、北海道元貝、日本大元貝、鮮味海蝦、古早秘製腩肉、蠔汁燴髮菜、鮑汁炆焗花菇、明爐脆皮燒鴨、黃金魚蛋、醬汁炆煮豬皮、鮑汁扣靚鵝掌、南乳蓮藕、酥炸香芋頭、肉汁煮鮮蘿白、頂級炸支竹、金湯娃娃菜、竹笙蝦福袋等二十多款頂級食材，湯底用100%新鮮肥美蠔肉慢熬，無加豆粉或糖，保留海水天然鹹鮮與濃烈蠔味，入口鮮甜爆燈。於KKday預訂可享低至88折優惠外，更提供免費送貨。

KKday價錢：$2,388/10位用│ 原價：$2,588

Shop Now

極上鮑參鼎級盆菜

鮑魚盆菜推介8.食神韜韜：食神韜韜盤滿缽滿豪華版盆菜！半價再減$300

食神韜韜聯手盆菜教主推出的盤滿缽滿豪華版盆菜，每日新鮮製作，絕不添加防腐劑及味精，十八款矜貴食材盡納百味，貴氣逼人！包括原只富貴鮑魚、如意花膠、日本宗谷元貝、大海蝦、秘製鵝掌、自家製客家燒腩肉、龍崗走地雞、蠔皇炆冬菇、柴燒鴨、豆卜、花菇、蘿蔔等，靈魂醬汁以鮑魚、金華火腿、走地雞客家肉等慢火熬製24小時，香濃入味。於KKday預訂可享半價再減$300，另有可以接近半價優惠價加購羊腩煲，絕對是過肥年之選！

KKday價錢：$1,088/4-5人份│ 原價：$2,788

KKday價錢：$1,388/6-8人份│ 原價：$3,388/套

KKday價錢：$1,688/10-12人份│ 原價：$3,988/套

Shop Now

盤滿缽滿豪華版盆菜

鮑魚盆菜推介9.利東集團：利東富貴盆菜！低至$888、加$1多個餸

利東集團旗下擁有多家傳統粵菜酒樓，包括利東軒、利龍軒、利榮軒、港灣宴會廳及利東酒家，今個新年推出利東富貴盆菜，由經驗豐富大廚每日新鮮炮製，選料上乘。盆菜精選原隻大鮑魚、大粒乾瑤柱、游水鮮海蝦、鮑汁燴花膠、鮑汁燴海參、鮑汁燴蠔豉、發財靚豬手、上等白花菇、鴻運好發菜、走地貴妃雞等矜貴食材，湯汁濃郁鮮甜，傳統粵菜風味層次豐富。於KKday預訂，價錢低至$888外，更可享加$1多個餸優惠，$1餸有叉燒 、蝦和雞等選擇，新年必定大飽口福！

KKday價格：$880/6人份＋$1多個餸│ 原價：$1,180

KKday價錢：$1,680/10人份＋$1多個餸│ 原價：$1,680

Shop Now

利東富貴盆菜

鮑魚盆菜推介10.陳家廚房：蠔皇六頭鮑盆菜！低至6折

陳家廚房十五品矜貴食材盆菜即日製作，嚴選蠔皇六頭鮑，鮮味濃郁，配以秘製醬汁提升層次；高湯燴原隻花膠筒富含骨膠原，高湯保留花膠原汁原味，滑嫩飽滿；原粒大元貝入口香濃鮮甜，再加上乾煎大蝦、紅炆大花菇、瑤柱貴妃雞、明爐燒鴨、發財豬手、爽脆魷魚、香滑豬皮、五香芋頭、南乳枝竹、清湯蘿蔔、陳皮魚蛋、蓮藕腩肉等海陸珍饈，每份附送南乳五香汁及唐生菜一盒。大廚講究烤、炒、炸、燒等多重工序，將食材經鮑汁長時間慢燜至香濃入味、多汁不膩，翻熱後香氣四溢。於KKday預訂低至6折，極之吸引！

KKday價錢：$1,250/6位用│ 原價：$2,088/套

KKday價錢：$2,420/12位用│ 原價：$3,288/套

Shop Now

蠔皇六頭鮑盆菜

鮑魚盆菜推介11.翡翠餐飲：滬式鮑魚珍寶盆菜！81折再送$100現金券

翡翠餐飲集團於今個新年推出滬式鮑魚珍寶盆菜，以十六款足料珍品矜貴食材為主打，每日新鮮即製，靈魂來自上海菜精髓「濃油赤醬」——味道濃郁豐富、層次分明，色澤深紅誘人，完美保留食材原味。盆菜精選原隻紅燒鮑魚、花膠、日本瑤柱、金蠔、海參、虎蝦、鮑汁鴨掌、翡翠招牌東坡肉、秘製貴妃雞、雞肉丸、香炆冬菇、百頁結、蓮藕、豬皮、津白、清甜蘿蔔等十六款上乘食材，濃油赤醬慢火燜煮入味，東坡肉軟腍香濃、花膠滑嫩飽滿、金蠔鮮甜彈牙、海參爽口，海陸珍饈足料，盡是上海菜的醇厚與鮮美。於KKday預訂可享低至81折外，再送$100現金券，抵上加抵！

KKday價格：$1,529/8-10位用（送$100現金券），平均$153/位│ 原價：$1888/套

KKday價格：$850/4-6 位用（送$50現金劵），平均$142/位│ 原價$988/套

Shop Now

滬式鮑魚珍寶盆菜

鮑魚盆菜推介12.蓮香樓：蓮香樓盆滿缽滿豪華原隻6頭鮑魚盆菜！豪到盡

酒家老字號蓮香樓於2024年4月經翻新重開後，更以正宗懷舊粵菜重現經典風味。今個新年，蓮香樓推出盆滿缽滿豪華原隻6頭鮑魚盆菜，由老師傅嚴選頂級食材，層層疊放豪到盡，原隻6頭鮮鮑魚坐鎮主位，配搭花膠、瑤柱甫、發菜蠔豉、煎釀鯪魚、花菇、熟蝦、鵝掌、貴妃雞、燒鴨、白蘿蔔、蓮藕、腐竹等經典粵菜料頭，湯汁濃郁入味，鮑香四溢，入口鮮甜軟糯，寓意盆滿缽滿，絕對是團年飯最有情懷又霸氣的選擇！

KKday價錢：$1,288/6位用│ 原價：$1388/套

Shop Now

盆滿缽滿豪華原隻6頭鮑魚盆菜

鮑魚盆菜推介13.一粥麵：新春鮑魚佛跳牆盆菜！低至7折、包紅燒花膠肉絲素翅及鹽焗雞、送$100優惠券+6罐無糖「可口可樂」

團年飯要夠豪又夠抵，要留意一粥麵這款新春鮑魚佛跳牆盆菜。以佛跳牆概念結合傳統盆菜，矜貴海味，十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參、滑溜花膠、韓國蠔豉、原隻大蝦、花菇等珍饈為主打，再配南乳腩肉、豬皮、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等足料配菜。套餐更包括紅燒花膠肉絲素翅、臘味糯米飯，還加碼送鹽焗雞一隻。於KKday預訂低至7折外，再送總值HK$100電子優惠券，加6罐無糖可口可樂。

KKday價錢：$1,088/6位用│ 原價：$1555/套

Shop Now

新春鮑魚佛跳牆盆菜

鮑魚盆菜推介14.邊敘邊醉：鮑魚花膠盆菜！低至6折

邊敘邊醉鮑魚花膠盆菜主打招牌邊敘黑松露福袋，以油揚包著黑松露墨魚滑，每一口爆發甜、鮮、香三重驚喜，油揚吸滿濃郁醬汁，寓意迎春接福、福氣滿滿！再配原隻鮑魚、滋補花膠、極品金蠔、原隻干煎大蝦、貴妃雞、鴻圖髮菜、蠔皇等矜貴食材，是適合一家大細齊齊享用高質盆菜。於KKday預訂低至6折，6人份只需$1,388。

KKday價錢：$1,388/6位用│ 原價：$2288/套

KKday價錢：$1,988/10位用│ 原價：$3,288/套

Shop Now

邊敘邊醉鮑魚花膠盆菜

鮑魚盆菜推介15.富臨酒家：珍味鮑魚盆菜！低至75折、人均$98起

富臨酒家推出珍味鮑魚盆菜，由經驗豐富大廚每日新鮮炮製，選料上乘、樣樣入味，保證滋味十足！盆菜精選鮑魚、海蝦、切雞、燒鴨、燒腩仔、豬手、貢丸、芋頭、西蘭花、馬蹄、津白、豬皮、蘿蔔、枝竹等足料食材，湯汁濃郁鮮香。既有海鮮的鮮甜，又有肉類的濃香，再加上蔬菜的清新平衡，絕對係經典粵式盆菜的代表作。於KKday預訂享75折優惠。

KKday價錢：$588/4-6位用│ 原價：$788/套

SHOP NOW

珍味鮑魚盆菜

常見問題

問：盆菜常見食材有甚麼？

問：盆菜需要預訂嗎？

