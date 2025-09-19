專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
盆菜2025｜永年士多中秋盆菜低至66折+免費送貨！人均最平$129起歎花膠發財好市大盆菜/龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜
永年士多盆菜低至66折！只需$988起，即可入手花膠發財好市大盆菜、龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜，而且免費送貨！詳情即睇：
永年士多盆菜高性價比的盆菜，是節慶團聚的熱選，現更推出低至66折優惠，$988起有6位享用的盆菜、$1,288有10位享用的盆菜，在Klook上預訂可歎好意頭又矜貴的盆菜！今年推出的兩款盆菜絕對值得推介，「花膠發財好市大盆菜」以髮菜、蠔豉賦予吉祥寓意，食材豐盛且性價比突出；「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」則用新鮮龍蝦升級奢華感，海味香濃。每款盆菜均配獨立南乳汁，還可額外自選永年咖喱辣醬或麻辣醬，更有免費送貨！
花膠發財好市大盆菜：吉祥寓意的經典
「花膠發財好市大盆菜」主打節慶感，食材陣容豐富且寓意十足，髮菜象徵「發財」、蠔豉代表「好市」；搭配的鮑魚經慢煨至軟糯，花膠吸飽湯汁後膠糯滋補，再加上嫩香的雞肉、滿滿骨膠原的豬手、香潤的腩肉，啖啖肉！再加上冬菇菌香四溢、魷魚彈牙有嚼勁，蘿蔔清甜、蓮藕綿密、芋頭粉糯，均在湯汁中煨至入味；魚蛋、墨魚丸、枝竹、豬皮，重點是，搭配南乳汁後風味統一又層次分明！
【免運費】花膠發財好市大盆菜（建議6位使用）
優惠價：$988｜
原價：$ 1,488
【免運費】花膠發財好市大盆菜（建議10位使用）
優惠價：$1,288｜
原價：$1,888
龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜 奢華海味升級
「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」以奢華海味做賣點，更高貴更豪華，大大隻龍蝦，單是賣相已經夠吸引，而且肉質彈嫩飽滿，入口鮮甜！搭配的鮑魚軟糯入味，花膠膠潤滋補，加起來海鮮味更香濃！其他食材包都雞肉、豬手、腩肉帶來厚實肉香，冬菇、魷魚豐富口感層次，蘿蔔、蓮藕、芋頭和西蘭花都吸滿鮮湯；當然同樣有魚蛋、墨魚丸、枝竹、豬皮等，配上南乳汁，讓整道盆菜風味更醇厚。
【免運費】龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜（建議6位使用）
優惠價：$1,388｜
原價：$1,488
【免運費】龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜（建議10位使用）
優惠價：$1,888｜
原價：$1,988
