盈信建築與香港海事博物館 攜手打造中環海濱新文化地標「海上巨人號」——巨型船錨展覽廣場

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月21日 - 由盈信建築傾力承建、與香港海事博物館攜手策劃的中環海濱文化新地標——「海上巨人號」巨型船錨展覽廣場，日前已順利落成 。這座重達36噸、具歷史價值的船錨矗立於摩天輪前，成為中環海濱景觀的一道壯觀新風景。透過創新的建築設計與精湛的施工技藝，此項目為香港市民及遊客構築了一個展示香港輝煌航運歷史的文化載體，傳承香港寶貴的海事文化。





展覽廣場以「海上巨人號」為核心——這艘曾為世界最大油輪的錨件，來自香港航運傳奇人物董浩雲先生的珍藏。該船於服役35年後退役，船錨由海事博物館榮譽主席何安達先生（BBS）引入香港。盈信建築負責整個工程策劃、運輸與安裝，憑藉精密的技術及工程管理，讓這件重型歷史瑰寶得以穩妥落座於中環核心地段，象徵香港作為國際航運樞紐的重要地位。



項目包含互動公共學習空間「香港海事博物館賽馬會海事廣場」，透過沉浸式展亭、戶外多媒體展示等科技元素，引領公眾走進香港海洋文化與海事發展的光輝歷程之餘，更為市民及遊客提供了一個寓教於樂的文化地標場所。



體現香港工程智慧 迎難而上 將藍圖變現實



從設計到實踐，盈信建築憑藉團隊的工程專業與創新技術，將不可能化為可能。展館以船身為靈感，其獨特的弧形輪廓對施工精度要求極高。團隊在項目初期已與建築師、結構工程師緊密合作，並全面採用建築資訊模型（BIM）技術，先進行桌面模擬，再配合傳統現場測量開線，成功將複雜的二維圖紙，精準轉化為流暢的三維建築實體，並製作實體試驗模型，以測試弧形天花等關鍵部分的實際外觀與效能，確保每一個弧位與細節都達至預期效果，毫釐不差。



而項目最關鍵的一步，就是將36噸重的船錨從昂船洲安全運抵中環。經過嚴謹的風險評估與多項可行性研究，項目團隊最終採用重型吊運車在夜間以陸路運送，避開繁忙時段。運送任務在深夜展開，闊度超過一條行車線的重型吊運車，在前後護航車的引領下，穿越了需要特別封閉的隧道。整項「史詩式遷徙」在護航及精密規劃下成功完成，翌日清晨再以吊機完成最終安裝，過程中展現香港建造業高效、嚴謹、堅持完美的精神。



工匠精神 精益求精



盈信建築團隊更在工程細節上追求極致。展亭的鋁質幕牆由36支異形立柱及不規則角度翅片組成。由於其不規則形狀及每條翅片均有不同角度，安裝難度極高。項目團隊首先從BIM模型中擷取每一支立柱的精確角度與高度參數，再由地盤管工及工匠利用經緯儀等專業工具在現場反覆核對。每一支立柱在最終焊接前，都必須經過多重嚴格檢查，確保萬無一失。安裝過程中，團隊甚至為修正微細角度偏差，選擇拆除並重新安裝大部分組件，只為確保整體效果完全契合設計理念。



盈信建築項目經理司徒先生表示：「即使是肉眼看不到的地方，我們亦堅守標準，忠於設計。那份來自團隊的堅持與用心，完美呈現的那刻——將藍圖變為現實，就是我們引以為傲的香港工匠精神。」



本地建造業實力象徵 城市文化新名片



盈信建築憑藉紮實的施工實力、先進技術及對完美的執著，成功打造這座匯聚歷史、人文與建築美學的城市新地標。不僅展現本地建造業的專業水準，更彰顯香港作為國際都市的文化底蘊與創造力。



有關盈信建築有限公司

盈信建築為一家專業總承建商，致力於提供高品質建築工程及項目管理服務。憑藉經驗豐富的團隊、創新的技術應用及對卓越品質的堅持，成功交付多個標誌性項目，涵蓋商業、住宅及公共基建等多個領域，以專業精神及可靠往績贏得業界及客戶的廣泛信賴及支持。





