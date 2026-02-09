盈科大衍地產發展有限公司 宣佈截至2025年12月31日止財務年度全年業績

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月9日



2025年全年業績 － 財務摘要



（2024年同期數字載列於括號內）





綜合收入：港幣10.46億元（港幣6.95億元）

本公司股東應佔綜合淨虧損：港幣6,900萬元（港幣2.3億元）

每股基本虧損：港幣3.38分（港幣11.29分）

無末期股息（無末期股息）



盈科大衍地產發展有限公司（「盈大地產」，香港聯交所股份代號：00432）今日宣佈截至2025年12月31日止年度全年業績。



盈大地產及其附屬公司（統稱「本集團」）的綜合收入為港幣10.46億元，較2024年收入港幣6.95億元增加百分之五十一。



2025年本公司股東應佔綜合淨虧損為港幣6,900萬元，而2024年淨虧損為港幣2.3億元。



2025年每股基本虧損為港幣3.38分，而2024年每股虧損為港幣11.29分。



董事會不建議派發截至2025年12月31日止年度的末期股息。



盈大地產在2025年錄得理想業績，主要受惠於亞洲多個市場蓬勃發展的旅遊業，以及本集團的營運實力和廣受市場肯定的優質物業組合。我們在這一年的優秀業績，主要由兩大業務驅動：位於北海道的二世古花園柏悅酒店，入住率及收入均顯著上升；同樣在二世古的滑雪及康樂業務，收入及需求亦大幅增長。



日本旅遊業繼續興旺，訪日旅客數字再創新高。我們位於北海道的二世古花園柏悅酒店於2025年的表現相當出色，平均入住率上升四個百分點。



截至2024/2025年冬季，滑雪吊車及滑雪纜車的乘搭次數按年上升百分之九。在冬季以外的月份，日本旅遊業的蓬勃發展持續帶動我們在二世古的康樂業務。



在泰國攀牙省，集團已售出或預留百分之四十的第1A期別墅。截至2025年12月31日止年度，本集團在泰國的物業發展錄得之收入為港幣1,400萬元，而2024年並無錄得任何收入。



我們已經與新加坡的Hotel Properties Limited建立策略性協作，在攀牙府的優質綜合豪華度假村Aquella引入四季酒店度假村及品牌住宅項目。此舉是集團實現其長遠願景的重要一步，將會推動Aquella躍升為極具前瞻性的綜合度假勝地，融合尊貴生活、愜意享受與至臻服務於一體。



位於印尼雅加達的頂級商業物業Pacific Century Place，Jakarta（「PCP Jakarta」）的出租率於年內表現保持穩定，持續為集團的收入來源之一。截至2025年12月31日止年度，已承諾的寫字樓樓面出租率為百分之八十七，2024年出租率為百分之八十五。



香港中環己連拿利3–6號的物業發展項目工程進展良好，並進入新的發展階段：上層建築工程進已竣工，幕牆建設工程亦正在快速推進。此外，項目已正式命名為「雅盈峰」，並計劃於2026年上半年內竣工。



長遠而言，集團對香港、日本、泰國和印尼的房地產行業持謹慎樂觀態度。憑藉盈大地產嚴謹的執行力和積極風險管理策略，我們有信心能在2026年及以後繼續推動業務增長，創造穩健長遠價值。



盈大地產副主席及集團董事總經理林裕兒先生表示：「我們將採取審慎而積極的策略，妥善分配資源，落實推行具增值潛力的計劃。一如既往，本集團的首要任務，是推動可持續增長、提升盈利能力，並為股東及持份者創造理想回報。」



Hashtag: #PacificCenturyPremiumDevelopments



廣告 廣告

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於盈大地產

盈科大衍地產發展有限公司（「盈大地產」或「本集團」，香港聯交所股份代號：00432）的主要業務為發展及管理優質物業及基建項目，以及投資頂級物業。電訊盈科有限公司（「電訊盈科」，香港聯交所股份代號：00008）是本集團的單一最大股東。







新聞稿由客戶提供

