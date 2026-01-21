立即投選年度十大消費新聞
實試益力多全新「青提味」！全港首發 原產地非香港？一文睇清價錢+供應地點
想不到2026年一開始已經有新驚喜！就是益力多出新口味了，這個消息一出立刻即震撼全網，即睇Yahoo Food內文：
益力多青提味｜益力多出新口味了！日本國民乳酸飲品品牌益力多，多年來以紅色包裝深入大家記憶當中，在香港亦只有一款口味，最多都只是推出了低糖高纖款式。但近日品牌宣佈即將迎來全新口味，就是酸甜開胃的青提子味，Yahoo food記者立即前往購買實試益力多青提味，更發現原來這款全新口味並非香港製造！
內地搶先上市
益力多宣佈在1月20日推出全新「青提子味」，每瓶益力多含有超過100億個活性乳酸菌代田株 ，在保持原有的基礎上，再融入青提風味帶來酸甜交織的清爽果香新體驗，並富含鈣與維生素D。不過雖然是香港新出的口味，但翻查資料，其實青提子味早就在2025年4月於內地養樂多已經上市﹐當時內地網民評價兩極，有人大讚「清爽唔甜膩」，亦有人覺得「原味最經典」。
想搶購要有攻略
在上架當日，Yahoo food記者第一時間到FRESH新鮮生活打算搶買試飲，發現想飲到「新口味」都要靠運氣！詢問員工，員工卻反問，「乜益力多有提子味？」亦不知道補貨時間，最後再到佳寶的益力多專櫃才成功買到。如果大家想搶先試飲，建議去規模較大的百佳或專門售賣特式食品的U士多碰吓運氣，或者留意下午時段超市的補貨車！如果不想摸門釘，可在百佳官網購買。
實試清甜不膩
經實試後，益力多青提子味有啖啖青提子香氣，亦不會死甜，有同事甚至認為比起低糖版更加不甜，的確有驚喜！不過細看包裝，發現原來青提版跟原味不一樣，並非香港製造，香港只是代理商，製造商是廣州的益力多公司，但未知整個配方會否跟內地養樂多版的青提味一樣。
