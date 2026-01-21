Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

實試益力多全新「青提味」！全港首發/原產地非香港/一文睇清價錢+供應地點

益力多青提味｜益力多出新口味了！日本國民乳酸飲品品牌益力多，多年來以紅色包裝深入大家記憶當中，在香港亦只有一款口味，最多都只是推出了低糖高纖款式。但近日品牌宣佈即將迎來全新口味，就是酸甜開胃的青提子味，Yahoo food記者立即前往購買實試益力多青提味，更發現原來這款全新口味並非香港製造！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

內地搶先上市

益力多宣佈在1月20日推出全新「青提子味」，每瓶益力多含有超過100億個活性乳酸菌代田株 ，在保持原有的基礎上，再融入青提風味帶來酸甜交織的清爽果香新體驗，並富含鈣與維生素D。不過雖然是香港新出的口味，但翻查資料，其實青提子味早就在2025年4月於內地養樂多已經上市﹐當時內地網民評價兩極，有人大讚「清爽唔甜膩」，亦有人覺得「原味最經典」。

廣告 廣告

在幾日前，益力多已經有預告會推出青提子味。

內地除了青提子味，還有蜜桃味。

想搶購要有攻略

在上架當日，Yahoo food記者第一時間到FRESH新鮮生活打算搶買試飲，發現想飲到「新口味」都要靠運氣！詢問員工，員工卻反問，「乜益力多有提子味？」亦不知道補貨時間，最後再到佳寶的益力多專櫃才成功買到。如果大家想搶先試飲，建議去規模較大的百佳或專門售賣特式食品的U士多碰吓運氣，或者留意下午時段超市的補貨車！如果不想摸門釘，可在百佳官網購買。

購買益力多青提子味

益力多青提子味 $17.9 暫時只於指定地點有售。

今早在FRESH新鮮生活的飲品雪櫃，連青提味的貨牌都不見。

實試清甜不膩

經實試後，益力多青提子味有啖啖青提子香氣，亦不會死甜，有同事甚至認為比起低糖版更加不甜，的確有驚喜！不過細看包裝，發現原來青提版跟原味不一樣，並非香港製造，香港只是代理商，製造商是廣州的益力多公司，但未知整個配方會否跟內地養樂多版的青提味一樣。

口味是香港人最愛的「唔太甜」！

包裝背面清楚列明香港只是代理商，非製造商。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？