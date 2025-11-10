鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
iHerb破萬好評益生菌推薦8款！最平$57起／增強免疫力／整腸暢便｜雙11優惠2025
iHerb上又有哪些破萬好評的益生菌補充食品，即看內文：
上班一族生活忙碌，經常吃外賣，有點飽飽滯滯又消化不良？適逢iHerb腸胃相關Supplment推出雙11優惠低至74折，大家又可以盡情入手益生菌營養補充品！益生菌與腸道健康息息相關，養好腸胃連帶過敏、便秘、精神亦有助改善，但到底該選哪款益生菌？iHerb上又有哪些破萬好評的益生菌補充食品？一起來深入了解吧！
iHerb優惠碼Promo Code
付款前輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
優惠期：即日起至11月13日
運費：滿HKD$300即免運費送貨
益生菌是什麼？
益生菌 (Probiotics) 一般是指食物或者營養補充品中提供能改善健康的微生物，簡單來講益生菌就是對腸道有好處的益菌，可以豐富腸道菌叢的多樣性；而益生元 (Prebiotics) 就是益菌的「食物」，為其提供營養，以維持腸道菌叢的生態，保障腸道健康。所以益生菌與益生元可說是相輔相成的關係。
益生菌好處：
1）改善腸道健康，增加腸道抵抗力，改善肚瀉、便秘等問題
2）抑制腸道細菌增長，減低傷風、感冒等疫病的感染風險
3）有助減少焦慮症、抑鬱症等問題，改善情緒健康
4）舒緩身體炎症
iHerb破萬好評益生菌保健品推薦：
1）13+萬好評 性價比絕高！California Gold Nutrition LactoBif 益生菌
美國品牌California Gold Nutrition一向口碑極佳，所推出的LactoBif益生菌更是iHerb銷量第一，網站上更獲超過13萬好評的人氣保健品！配方加入5種乳桿菌和3種雙歧桿菌，具有支援消化及腸道健康的功效，備有50億、300億、650億及1,000億四種配方，建議由最低強度開始加強腸道健康，價格親民性價比高！
用家好評：
California Gold Nutrition LactoBif 益生菌
付款前輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
74折特價：$126｜
原價：$177
2）4萬+好評 排便更順暢！21st Century乳酸菌益生菌
獲4萬好評的21st Century乳酸菌益生菌，蘊含10億、3種益生菌專為提升腸道健康而設，更添加菊粉酶維持腸道益生菌活性，除了可加強消化、排便功能，更可提升免疫力健康，不添加糖、鹽、防腐劑、人工色素及味精，是為入門級益生菌營養補充品。
用家好評：
21st Century 乳酸菌益生菌（150粒裝）
74折特價：$59.4｜
原價：$80
付款前輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
3）3萬+好評 提升消化、減少軟便！NOW Foods Probiotic-10
NOW Foods的 Probiotic-10 250億配方獲3萬3千多好評，現時更是買到斷貨，人氣極高！不過加入1,000 億、10種益生菌菌株配方的NOW Foods Probiotic-10還有貨，大家有需要就快入手了。NOW Foods Probiotic-10的配方可於胃腸道中定植維持腸道健康及促進蠕動，提升消化、排便能力，並提升抵抗力。惟不少評論指瓶蓋難蓋緊，易令營養補充品受潮，建議自行更換防潮瓶子更安心。
用家好評：
NOW Foods 益生菌-10 250億（60粒裝）
價錢：$251
4）2萬3千好評 加強腸道保護！Jarrow Formulas 布拉迪酵母 + 甘露寡糖
Jarrow Formulas布拉酵母菌配方，獲得超過2萬3千好評，可為腸道帶來更佳保護，更可滋養腸道提升排便能力，尤其適合經常旅行的人士，減低水土不服的機會。用家評論大多指服後減緩便秘、腸胃不適、改善排便習慣，有效提升整體健康。
用家好評：
Jarrow Formulas 布拉迪酵母 + 甘露寡糖（90粒裝）
74折特價：$171｜
原價：$231
付款前輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
5）1萬9千好評 低升糖可作代糖使用！NOW Foods 有機菊粉益生菌
NOW Foods所推出的非膠囊益生菌，獲超過1萬9千好評極受歡迎！配方加入菊粉亦即可溶性益生元纖維，腸道消化後可成短鏈脂肪酸，為腸內壁細胞帶來營養，而且升糖指數低不會影響血糖，可減低脹氣、促進腸胃蠕動及令排便更順暢，適合不愛吃膠囊或關注血糖人士。用家點評建議轉用防潮瓶儲存及搭配溫水沖服，亦可作為代糖加入不同食品當中，更有效地提升腸胃健康。
用家好評：
NOW Foods 有機菊粉益生菌
74折特價：$57｜
原價：$77
付款前輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
6）1萬3千好評 促進尿道健康！Jarrow Formulas 女性益生菌
Jarrow Formulas出品的女性益生菌，加入兩種專利益生菌菌株，可平衡女性私密部位及尿道的微生物菌，具有減低私密處炎症、疾病及患上尿道炎的機會，專為女性而設的配方獲得超過1萬3千好評，如果有私密處感染困擾的話，可先徵詢醫生意見再配合營養補充品提升健康。
用家好評：
Jarrow Formulas 女性益生菌
74折特價：$138｜
原價：$186
付款前輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
7）1萬3千好評 更易吞服藥片！Nature's Bounty 嗜酸益生菌
Nature's Bounty嗜酸益生菌獲1萬3千多好評，加入1億益生菌，可提升消化系統健康，促進消化同時減低脹氣、便秘問題，與其他產品分別在於非膠囊形式，而是細小的藥片更易吞服，適合不愛膠囊又不愛粉劑的人士服用。
用家好評：
Nature's Bounty 嗜酸益生菌
74折特價：$119｜
原價：$161
付款前輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
8）1萬多好評 腸胃易吸收！California Gold Nutrition益生菌
這款iHerb自家研發的California Gold Nutrition益生菌，擁有1萬多好評，產品含有10種菌種和250億CFU的高菌數量，不少用家表示使用後腸胃消化更好，排便亦都更加順暢。產品適合素食者，如果按照每日一粒的用量，可以食用半年，即是今次74後，只需$100就可入手半年的份量，CP值都算高。最後提提大家，瓶蓋密封性稍差，建議大家拆封後存放在密封夾鏈袋中。
California Gold Nutrition益生菌（60粒）
74折特價：$100｜
原價：$136
付款前輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
