樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
益生菌推薦｜iHerb破萬好評益生菌推薦8款！最平$57起／增強免疫力／整腸暢便
iHerb上又有哪些破萬好評的益生菌補充食品，即看內文：
上班一族生活忙碌，經常吃外賣，有點飽飽滯滯又消化不良？適逢iHerb腸胃相關Supplment推出8折優惠，大家又可以盡情入手益生菌營養補充品！益生菌與腸道健康息息相關，養好腸胃連帶過敏、便秘、精神亦有助改善，但到底該選哪款益生菌？iHerb上又有哪些破萬好評的益生菌補充食品？一起來深入了解吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
iHerb優惠碼Promo Code
運費：滿HKD$300即免運費送貨
益生菌是什麼？
益生菌 (Probiotics) 一般是指食物或者營養補充品中提供能改善健康的微生物，簡單來講益生菌就是對腸道有好處的益菌，可以豐富腸道菌叢的多樣性；而益生元 (Prebiotics) 就是益菌的「食物」，為其提供營養，以維持腸道菌叢的生態，保障腸道健康。所以益生菌與益生元可說是相輔相成的關係。
益生菌好處：
1）改善腸道健康，增加腸道抵抗力，改善肚瀉、便秘等問題
2）抑制腸道細菌增長，減低傷風、感冒等疫病的感染風險
3）有助減少焦慮症、抑鬱症等問題，改善情緒健康
4）舒緩身體炎症
iHerb破萬好評益生菌保健品推薦：
1）13+萬好評 性價比絕高！California Gold Nutrition LactoBif 益生菌
美國品牌California Gold Nutrition一向口碑極佳，所推出的LactoBif益生菌更是iHerb銷量第一，網站上更獲超過13萬好評的人氣保健品！配方加入5種乳桿菌和3種雙歧桿菌，具有支援消化及腸道健康的功效，備有50億、300億、650億及1,000億四種配方，建議由最低強度開始加強腸道健康，價格親民性價比高！
用家好評：
California Gold Nutrition LactoBif 益生菌
71折特價：$126｜
原價：$177
新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享全單71折優惠
2）4萬+好評 排便更順暢！21st Century乳酸菌益生菌
獲4萬好評的21st Century乳酸菌益生菌，蘊含10億、3種益生菌專為提升腸道健康而設，更添加菊粉酶維持腸道益生菌活性，除了可加強消化、排便功能，更可提升免疫力健康，不添加糖、鹽、防腐劑、人工色素及味精，是為入門級益生菌營養補充品。
用家好評：
21st Century 乳酸菌益生菌（150粒裝）
71折特價：$57｜
原價：$80
新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享全單71折優惠
3）3萬+好評 提升消化、減少軟便！NOW Foods Probiotic-10
NOW Foods的 Probiotic-10 250億配方獲3萬3千多好評，現時更是買到斷貨，人氣極高！不過加入1,000 億、10種益生菌菌株配方的NOW Foods Probiotic-10還有貨，大家有需要就快入手了。NOW Foods Probiotic-10的配方可於胃腸道中定植維持腸道健康及促進蠕動，提升消化、排便能力，並提升抵抗力。惟不少評論指瓶蓋難蓋緊，易令營養補充品受潮，建議自行更換防潮瓶子更安心。
用家好評：
NOW Foods 益生菌-10 250億（60粒裝）
71折特價：$181｜
原價：$255
新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享全單71折優惠
4）2萬3千好評 加強腸道保護！Jarrow Formulas 布拉迪酵母 + 甘露寡糖
Jarrow Formulas布拉酵母菌配方，獲得超過2萬3千好評，可為腸道帶來更佳保護，更可滋養腸道提升排便能力，尤其適合經常旅行的人士，減低水土不服的機會。用家評論大多指服後減緩便秘、腸胃不適、改善排便習慣，有效提升整體健康。
用家好評：
Jarrow Formulas 布拉迪酵母 + 甘露寡糖（90粒裝）
71折特價：$164｜
原價：$231
新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享全單71折優惠
5）1萬9千好評 低升糖可作代糖使用！NOW Foods 有機菊粉益生菌
NOW Foods所推出的非膠囊益生菌，獲超過1萬9千好評極受歡迎！配方加入菊粉亦即可溶性益生元纖維，腸道消化後可成短鏈脂肪酸，為腸內壁細胞帶來營養，而且升糖指數低不會影響血糖，可減低脹氣、促進腸胃蠕動及令排便更順暢，適合不愛吃膠囊或關注血糖人士。用家點評建議轉用防潮瓶儲存及搭配溫水沖服，亦可作為代糖加入不同食品當中，更有效地提升腸胃健康。
用家好評：
NOW Foods 有機菊粉益生菌
71折特價：$102｜
原價：$143
新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享全單71折優惠
6）1萬3千好評 促進尿道健康！Jarrow Formulas 女性益生菌
Jarrow Formulas出品的女性益生菌，加入兩種專利益生菌菌株，可平衡女性私密部位及尿道的微生物菌，具有減低私密處炎症、疾病及患上尿道炎的機會，專為女性而設的配方獲得超過1萬3千好評，如果有私密處感染困擾的話，可先徵詢醫生意見再配合營養補充品提升健康。
用家好評：
Jarrow Formulas 女性益生菌
8折特價：$132｜
原價：$186
新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享全單71折優惠
7）1萬3千好評 更易吞服藥片！Nature's Bounty 嗜酸益生菌
Nature's Bounty嗜酸益生菌獲1萬3千多好評，加入1億益生菌，可提升消化系統健康，促進消化同時減低脹氣、便秘問題，與其他產品分別在於非膠囊形式，而是細小的藥片更易吞服，適合不愛膠囊又不愛粉劑的人士服用。
用家好評：
Nature's Bounty 嗜酸益生菌
71折特價：$114｜
原價：$161
新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享全單71折優惠
8）1萬2千好評 腸胃易吸收！Lake Avenue Nutrition益生菌
這款iHerb自家研發的Lake Avenue Nutrition益生菌，擁有1萬2千多好評，產品含有10種菌種和250億CFU的高菌數量，不少用家表示使用後腸胃消化更好，排便亦都更加順暢。產品適合素食者，如果按照每日一粒的用量，可以食用半年，即是今次8折後，只需$306就可入手半年的份量，CP值都算高。最後提提大家，瓶蓋密封性稍差，建議大家拆封後存放在密封夾鏈袋中。
Lake Avenue Nutrition益生菌（60粒）
71折特價：$96｜
原價：$136
新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享全單71折優惠
相關文章：iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年9月週年慶優惠低至71折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多iHerb產品推介
推薦iHerb零食／食品百貨暢銷排名Top 10！低至$15入手健康零食
維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！最平低至$8入手／第一名長期雄據榜首
iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！乾裂足跟修復護理霜低至$15／消委會5分好評洗頭水上榜
早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！人氣Granola麥片最平$39入手（附Yahoo獨家82折優惠碼）
熱賣減肥零食推薦：必試1卡路里生酮餅／低卡無糖海鹽榛子黑朱古力棒
更多飲食健康資訊
NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手
蛋白粉推薦｜健身增肌減脂必備5大蛋白粉品牌 MyProtein低至45折／台灣Marswhey超人氣奶茶味
iHerb營養補充品supplement暢銷Top 10！Yahoo購物讀者買最多是益生菌？
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
樺加沙襲港．交通消息不斷更新｜截至上午10時30分 機場共有382班航班取消、43班延誤
【Now新聞台】風暴樺加沙襲港，最新交通消息如下：(13:05)受超強颱風樺加沙影響，截至今日上午10時30分，香港國際機場全日共有382班航班取消，43班航班延誤。當局呼籲旅客出發前先向航空公司查詢航班最新情況，待確定機位及航班時間後才出發前往機場；旅客亦可以瀏覽香港國際機場網站，或流動應用程式「My HKG」查閱有關最新航班資訊。(11:41)港鐵公布最新車務安排，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將陸續加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。高速鐵路(香港段)服務方面，港鐵接獲內地鐵路單位通知，今晚六時前部分來往西九龍及內地站點的高鐵列車班次將會取消。而今晚6時後至明天(9月24日)全日，所有來往西九龍及內地站點的高鐵列車班次將會取消。港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。港鐵服務將陸續加強至以下班次：荃灣綫 2分鐘觀塘綫 2分鐘港島綫 2分鐘南港島綫 3分鐘將軍澳綫• 北角站至寶琳站 2.5分鐘• 北角站至康城站 6.5分鐘東涌綫• 香港站至青衣站 3-5分鐘• 香港站至東涌站 4-8分鐘迪士尼綫 5分鐘機場快綫 10分鐘東鐵綫• 金鐘站至羅湖站 3-6分鐘•now.com 新聞 ・ 20 小時前
iHerb 5大熱門蛋白粉71折優惠！2磅植物蛋白粉$157/逾兩萬好評之選Optimum Nutrition
大家想有健康的體魄，維持健美的身材，不只透過日常去健身室鍛鍊，還可以在飲食上加入蛋白粉（Whey protein）來增加肌肉量。Yahoo購物專員為大家推薦iHerb上4星好評以上的5大蛋白粉產品，包括iHerb自家研發品牌California Gold Nutrition、人氣熱門之選Optimum Nutrition、天然植物蛋白KOS等。現在入手，iHerb更有Yahoo獨家優惠，首次購物享全網71折！由即日起至9月30日，只要在結帳時輸入【S29YHK】即可享有優惠，折扣後的價格非常吸引，大家趁此機會大手囤貨吧！Yahoo Food ・ 23 小時前
麥蘆卡蜂蜜與一般蜂蜜有什麼不同？iHerb五款暢銷麥蘆卡蜂蜜推薦 便攜裝最平只需$46、選購要留意「這個標籤」（附71折優惠碼）
有助舒緩喉嚨痛、提升免疫力，被大眾譽為「蜂蜜之王」的麥蘆卡蜂蜜（Manuka Honey）與一般蜂蜜有什麼區別？為什麼售價常常高於一般蜂蜜。選購麥蘆卡蜂蜜有什麼需要留意的地方？就讓Yahoo購物專員為大家娓娓道來。此外，原來在iHerb上可以輕鬆入手麥蘆卡蜂蜜，更有大量品牌讓大家慢慢選擇，適逢iHerb週年慶，新客戶輸入Yahoo獨家優惠碼【S29YHK】還可享全單71折優惠，原本價格偏高的麥蘆卡蜂蜜價格也變得親民。大家不妨趁乾燥季節來臨前，入手一兩罐「看門口」吧！Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 9 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 1 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 17 小時前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 19 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 17 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線
1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前