益豐大廈大停電 物監局：港深物管公司遭書面譴責 罰款25萬元｜Yahoo

受影響居民獲安排入住三個臨時庇護中心（圖片：民政事務總署 2025年7月27日）

【Yahoo 新聞報道】土瓜灣益豐大廈去年 7 月 26 日四座大廈停水停電，逾900戶受影響，電力不穩持續近四日，有居民需入住臨時庇護中心，包括兩間老人院院友。物業管理業監管局今（6 日）公布指，就港深智能管理服務有限公司（港深）在相關停電事故中專業方面有失當或疏忽，紀律委員會作出紀律制裁命令，包括對港深作出書面譴責及施加25萬元罰款。

港深事故後未設有效溝通機制

物監局指，就港深於2025年7月土瓜灣益豐大廈大規模停電事故中干犯《物業管理服務條例》第4(a)條，即在專業方面有失當或疏忽行為，紀律委員會作出紀律制裁命令。港深於大規模停電事故時「處理緊急事故機制」有欠妥善，「不符合市民對專業物管服務期望的標準」，嚴重削弱公眾對物管行業的信心。

廣告 廣告

物監局又指，事故發生後，港深未有設立與支援部門、機構及客戶等之間的有效溝通機制，違反監管局發出的《處理緊急事故》操守守則中的要求，屬嚴重違紀行為。

港深已支付罰款、訟費

紀律會聆訊小組於2025年11月27日進行聆訊，經詳細考慮個案的所有相關資料，包括政府部門、區議員、護老中心負責人及港深僱員等證人證供，港深的陳述及相關法律原則等，一致裁定港深在專業方面有失當或疏忽行為。

港深已全數支付罰款及訟費。今次是自物管業發牌制度於2023年8月全面實施以來，首宗涉及持牌物管公司因專業失當或疏忽行為而被裁定違紀的個案。