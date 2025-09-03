盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家

亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸，令人傷感。她說，昨天是盛品儒傳說中的回魂夜，她按照長輩囑咐為James準備了一桌齋菜。

盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸

蔡一鳳指：「兒子反常早早入睡，因為他相信我說的，今晚早點睡爸爸會來夢中相見。女兒一直吵著要去飯廳等爸爸回家，攔不住她趁我轉身時飛奔上樓，嘴上說要拿Labubu娃娃，但我知道——她只是想看看爸爸有沒有在飯廳里等她。

今晚她一直掛念著爸爸，一直想去飯廳，哭著說想爸爸，我陪她翻舊照片聊到十點多她才睡去。原來孩子不是不懂悲傷，只是他們的眼淚來得更遲一些。」但她自需要則忙於處理小朋友校務：「甚至來不及悲傷。」

但她最後仍堅強地報平安：「但請放心：我曾跋涉過人生最駭浪的夜晚，便不怕此刻長路崎嶇。記得有朋友說：“Michelle是天塌下來，也能從廢墟中站起來化腐朽為神奇的人。” 承您貴言，待度過這段時光，我必如凤凰涅槃，浴火重生。

療傷要靠自己，愈合才能徹底。

感謝所有牽掛，我始終相信：

愛和責任，能讓人跨越一切苦難。」