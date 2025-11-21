盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔

前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。

蔡一鳳喺社交網站以「日本酒店奇遇｜亡夫用我們的結婚紀念日房號，給了我最好的11週年禮物」為題出PO，上載一張酒店鎖匙卡，並留言話：「帶著你的心願飛往日本，在羽田機場落地時眼眶還是濕的，今年我們說好要一起度過的第十一個結婚紀念日，而你，已經離開了四十五天了」。

蔡一鳳再透露入住酒店驚現紀念日「1119」嘅房號：「入住第一間飯店時，前台特意說：“這是今日最後一間空房”，接過房卡時不以為意，到了酒店房間時那刻全身顫抖——1119，我們的結婚紀念日：11月19日。你知道嗎？去年你忘記紀念日，我們約定今年一定要一齊盛大慶祝🍾現在，你用這種方式告訴我：“今年我記着了”」。之後佢再話：「【你在我看不見的地方，活得很好】窗簾拉開是東京的燈火，突然明白——現在的你變得很有能力，才能讓我看見你想讓我看見的風景，用我絕對會注意的方式，說“我在”，原來真愛從來不怕陰陽兩隔，當酒店電梯停在11樓，當房門在1119前打開，我知道，這趟旅行你一直都在。」

最後蔡一鳳表示：「📸【給同樣相信奇蹟的你】如果也在旅途遇見特別的“巧合”，請相信——那是愛你的人，穿越時空來擁抱你，因为真正的告別，是遺忘，而我們，永遠在相愛。#東京酒店奇遇記 #陰陽兩隔的愛 #蔡一鳳 “死亡不是終點，被遺忘才是。第十一年，這份特別的愛剛剛開始” 💫」。

