天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
盛業在HashKey Chain成功發行亞太區首單供應鏈資産RWA代幣化項目
中國深圳 - EQS Newswire - 2025年8月27日 - 「AI+産業供應鏈」的數智科技公司盛業控股集團有限公司（簡稱「盛業」，股份代號：6069.HK）在亞洲數字資産金融服務集團HashKey Group旗下的以太坊Layer-2公鏈HashKey Chain上，成功發行亞太區首單 供應鏈資産RWA（Real World Assets）代幣化項目。首期産品設立1億美元等值的儲架規模，通過多幣種、開放穩定幣結算等創新模式分期發行，幷挂鈎盛業供應鏈科技平台內涵蓋電商等多個産業板塊的優質供應鏈資産真實收益，已獲得國際投資者積極認購。此次RWA代幣化項目的順利落地，與盛業開啓全球化布局及打造「AI+國際供應鏈科技平台」的戰略高度契合，將加速推動「真實資産的確定性」轉化爲「鏈上價值的可配置性」。
RWA是指通過區塊鏈技術將現實世界的實體資産代幣化，將其轉化爲標準化、可拆分、可溯源的數字資産，幷以代幣形式對實際資産的相關權益或權利進行數字化記錄與鏈上表示，使其得以在鏈上進行登記、存儲、流轉與交易。作爲一種創新型金融工具，RWA依托區塊鏈獨有的去中心化、公開透明、數據不可篡改和可追溯等特性，幷借助全球區塊鏈網絡的互聯互通優勢，在鏈上環節提升交易的安全性與透明度。同時，RWA代幣化通過制度設計可以和穩定幣創新應用有機結合，從而緩解傳統交易中産權歸屬不清晰、資産流動性不足、交易流轉成本高及投資門檻高等固有問題，正逐漸成爲促進全球資本與數字資産的高效配置的重要推動力。穩定幣憑藉其價格穩定、高效結算的特性，已成爲連接現實世界資産與鏈上價值流轉的關鍵工具。它不僅爲RWA提供了穩定的計價單位，更是其鏈上交易、結算及收益分配的核心支付手段。穩定幣與 RWA的結合，不僅爲資産代幣化提供了可靠的價值錨定基礎，更在國際支付、實時結算與流動性配置中發揮重要作用，顯著降低交易摩擦與匯率風險。通過將優質供應鏈資産RWA代幣化與穩定幣應用相結合，盛業進一步幫助中小微企業提升資金利用效率，降低融資成本，幷爲全球投資者提供合規、高效、可信的數字資産配置渠道。據波士頓諮詢集團估計，在全球對穩定收益、多樣化資産的需求以及區塊鏈技術成熟度的推動下，到2030年RWA市場規模有望達到16萬億美元，成爲鏈接傳統經濟與數字經濟的核心賽道。
盛業作爲新加坡資本控股的國際企業，已于今年8月正式啓動全球化布局，致力于打造由AI驅動的全新「國際供應鏈科技平台」。該平台將聚焦服務全球供應鏈上下游的中小微企業，提供涵蓋彈性供應鏈服務、資金融通、匯率管理、數字化賦能等在內的一站式解决方案，助力其高效拓展全球市場，踐行「携手中小微企業重塑世界供應鏈」的使命願景，携手開創與全球發展共振的新紀元。作爲「再造一個盛業」全球化布局的重要一環，RWA代幣化與穩定幣的創新應用，將顯著提升盛業國際供應鏈科技平台輕資産運營的能力和效率，而該平台中的優質國際供應鏈資産將可以轉化爲鏈上標準化、可拆分、可溯源的數字資産，既爲中小微企業客戶打通鏈上高效的融資渠道，又爲傳統模式下難以觸達國際資本市場的資産構建透明、可信、可追溯的價值載體，顯著提升其對全球機構和Web3.0生態投資者的吸引力。基于此，盛業有望進一步盤活全球供應鏈中的低流動性「沉澱」資産，將國際供應鏈資金周轉的「多快好省」體驗發揮到極致。
HashKey Group作爲亞洲擁有交易所、托管、資管合規牌照的資産金融服務集團，能够爲RWA項目提供從資産發行、流動性支持到跨境結算的一站式服務。HashKey Group旗下的HashKey Chain是金融機構和RWA資産上鏈的核心公鏈，致力于推動 Onchain Finance的合規化與規模化發展。在本次項目中，HashKey Chain作爲合規友好的區塊鏈基礎設施，將爲盛業提供安全、穩定且可組合的技術底座，幷依托其在智能合約標準與模塊化部署方面的領先優勢，支持盛業平台上的供應鏈實體資産在鏈上的登記、對接、對賬與流通，確保此類資産在「鏈下-鏈上」之間實現全流程的高效流轉與可追溯。與此同時，HashKey Group旗下的HashKey NexaToken則爲本次項目提供了關鍵的上鏈技術支持。HashKey NexaToken專注于爲傳統金融資産提供高效、安全的代幣化鏈上技術支持服務，依托其優化的用戶體驗、高性能低成本設計、快速部署能力及高安全性，靈活適配盛業供應鏈資産的多元化場景需求，助力項目快速落地幷實現鏈上資産的高效流轉。
本次項目的核心目標不僅是盛業首筆RWA代幣化項目的成功嘗試，更在于驗證供應鏈資産RWA代幣化全流程的合規性與可複製性，爲後續更多優質的國際供應鏈資産得以通過盛業的供應鏈科技平台規模化上鏈，幷深度鏈接Web3.0生態資金奠定基礎。作爲戰略合作夥伴，雙方將積極探索幷打通供應鏈實體資産與全球資金的鏈接路徑，推動資産價值的鏈上標準化、規模化流通，爲全球投資者提供安全、透明且具創新性的數字資産投資渠道。
盛業表示：「我們很高興和HashKey Chain携手促成了亞太區首單供應鏈資産RWA項目嘗試，共同推動全球供應鏈資産代幣化進程，加速推動傳統供應鏈資産和Web3.0 技術的融合與應用。未來，盛業將致力于將自身多年積累的供應鏈資産數字化、智能化全周期管理能力有效延伸到Web3.0領域，突破傳統RWA項目對于發行主體的增信依賴，填補Web3.0生態對于底層資産交易信息的鏈接空白，爲全球投資者開闢參與配置可信供應鏈實體資産的新窗口。我們堅信，只有將真實、可持續、可驗證的供應鏈實體資産完整映射至鏈上，幷充分發揮穩定幣「支付即結算」的結算功效，才能讓數字資産更好地服務全球産業供應鏈上的中小微企業。盛業未來也將與更多的産業生態合作夥伴携手，共建開放、合規、共贏的Web3.0生態，通過數字技術提升實體産業韌性，爲中小微企業和全球投資者創造更多可持續價值。」
Hashtag: #盛業
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關于HashKey Chain
HashKey Chain是金融機構和RWA資産上鏈的首選公鏈，致力于推動Onchain Finance的合規化與規模化發展。作爲合規友好的區塊鏈基礎設施，HashKey Chain爲機構提供安全透明的鏈上環境。
憑藉安全可信的技術架構，HashKey Chain繼承以太坊的去中心化安全性，幷通過高性能優化提升交易效率，確保鏈上資産的穩定性與可追溯性。此外，HashKey Chain采用高性能、低成本方案，提供極低Gas費和高吞吐量，使MMF、債券、基金、穩定幣等金融資産能够高效流轉，降低機構在區塊鏈上的運營成本。
HashKey Chain正在與全球領先的金融機構和合規Web3項目深度合作，爲機構級DeFi、RWA代幣化、穩定幣結算等應用場景提供最優解决方案，加速金融體系的數字化、智能化升級。
關于盛業
盛業控股集團有限公司（簡稱「盛業」，股份代號：6069.HK）是第一家在香港主板上市的「AI+産業供應鏈」數智科技公司，主要機構股東包括新加坡淡馬錫、無錫交通集團、晶泰科技和交個朋友。盛業目前已被納入MSCI系列指數、恒生綜合指數、富時指數、深港通及滬港通，幷在2023年入選「CNBC全球頂尖金融科技公司200强」和2024年入選「福布斯中國金融科技影響力企業TOP50」，發展獲得國際市場認可。
盛業在深耕基建工程、醫藥醫療、大宗商品等國家支柱行業的同時，也在積極布局電商、機器人等戰略性新興産業。盛業采用「重交易、輕主體」的差异化模式，運用AI Agent鏈接産業生態幷進行數據分析，通過平台科技服務助力中小微企業成長。截至2025年6月30日，盛業已經幫助超過19,000家中小微企業獲得超過2,700億元訂單和資金周轉服務。
在加大國際業務拓展的過程中，盛業以新加坡國際總部爲橋頭堡，幷于2025年8月宣布開啓全球化布局，將打造AI驅動的全新國際供應鏈科技平台。該平台將聚焦服務全球供應鏈上下游的中小微企業，提供涵蓋彈性供應鏈服務、資金融通、匯率管理、數字化賦能等在內的一站式解决方案，助力其高效拓展全球市場，踐行「携手中小微企業重塑世界供應鏈」的使命願景，携手開創與全球發展共振的新紀元。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 4 小時前
滙豐料恒指年底見27010 全城最牛 H股吼互聯網及券商 A股薦AI與醫療板塊
恒指周一急升近500點後，昨回吐逾300點，錄本月最大單日跌幅。不過，券商繼續唱好後市，滙豐環球研究上調恒指年底目標至27010點，較現水平有近6%上升空間，是一眾大行之中最牛。該行同時偏好A股及H股，但在兩地股市聚焦板塊有別。信報財經新聞 ・ 18 小時前
美股日誌｜道指回吐350點 比特幣穿11萬美元
美股上周五反彈後有回吐，道瓊斯創新高後跌近350點收市，標普500指數和納斯達克指數皆跌。市場觀望本星期的通脹數據和重磅股如英偉達的業績。加密幣的上周的反彈亦已散，比特幣跌穿11萬美元水平。俄烏和談未有進展，油價升近2%。Yahoo財經 ・ 1 天前
美股日誌｜三指數上升 軍工股全線漲
美股反覆上升，三大指數早段窄幅上落，午市有買盤跟進，道瓊斯指數升約130點收市。市場正消化美國總統特朗普解僱聯儲局理事Lisa Cook一事，並觀望英偉達的業績。油價連升4日後回落。Yahoo財經 ・ 14 小時前
穩定幣將代替信用卡？支付匯款迎重大革新
隨著監管日漸清晰，加密幣作將會逐步成為主流支付工具。即使你從未碰過加密資產，新法例也可能改變你購物、匯款、收款與銀行往來的方式。Yahoo財經 ・ 9 小時前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
周大福創建傳叫停 向國企售內地公路
彭博引述知情人士稱，經過數月的談判，前稱新創建集團的周大福創建（0659.HK），已暫停出售價值約20億美元（約156億港元）中國公路資產的計劃。信報財經新聞 ・ 1 天前
聰心雅談│業績太密集大戶都睇唔切？（何啟聰）
如果您是一個勤力，而且對財務報告有點基本認識，午間業績其實有不少寶藏可發掘，因為大戶也在忙，而其他不努力的投資者更可能反向操作，為您提供了更多機會；相反，如果您不懂看財報，或者沒時間分析，便最好不要在午間業績公佈後開新倉買賣。Yahoo財經專欄 ・ 12 小時前
電視廣播半年虧損收窄至1.08億元 EBITDA按年增16.6%
電視廣播(0511.HK)公布截至今年6月底止中期業績，營業額14.98億元，按年跌1%。虧損收窄至1.08億元，上年同期蝕1.43億元；每股虧損0.23元。不派息。AASTOCKS ・ 4 小時前
恒指飆490 大行挺中資股無泡沫
港股熱炒下月減息，恒指昨天勁飆490點，重上近4年高位；滬指四連捷，再刷新10年高。滙豐環球研究指出，中國的散戶與機構投資者紛紛增持，流動性增加成為A股近期升市主要動力，該行上調滬指年底目標至4000點，較昨收市有3%潛在升幅。野村亦認為，無論在岸或離岸中資股後市仍有上升空間，並引述多項指標力證泡沫之說實屬過早。信報財經新聞 ・ 1 天前
皮諾家族據報擬售Puma股份 潛在買家包括安踏和李寧
【彭博】— 據知情人士透露，皮諾(Pinault)家族已與彪馬的潛在買家接觸，過去一年這個德國運動品牌市值縮水約一半。Bloomberg ・ 1 天前
港出口升幅擴至14.3%勝預期 7月輸貨亞洲飆兩成 台灣表現最勁
本港今年7月進出口表現均優於預期。政府統計處昨天公布，7月份商品整體出口貨值為4463億元，按年升幅由6月的11.9%擴大至14.3%，多過預期的11.3%。同月商品進口貨值為4804億元，按年升幅加快5.4個百分點，至16.5%，勝預期。7月份錄得有形貿易逆差341億元，相等於商品進口貨值的7.1%。信報財經新聞 ・ 18 小時前
兌換英鎊🇬🇧點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
英鎊匯價波動，我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店及銀行的匯價連結，給大家參考！Yahoo財經 ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 6 小時前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 4 小時前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前