盛業在HashKey Chain成功發行亞太區首單供應鏈資産RWA代幣化項目

中國深圳 - EQS Newswire - 2025年8月27日 - 「AI+産業供應鏈」的數智科技公司盛業控股集團有限公司（簡稱「盛業」，股份代號：6069.HK）在亞洲數字資産金融服務集團HashKey Group旗下的以太坊Layer-2公鏈HashKey Chain上，成功發行亞太區首單 供應鏈資産RWA（Real World Assets）代幣化項目。首期産品設立1億美元等值的儲架規模，通過多幣種、開放穩定幣結算等創新模式分期發行，幷挂鈎盛業供應鏈科技平台內涵蓋電商等多個産業板塊的優質供應鏈資産真實收益，已獲得國際投資者積極認購。此次RWA代幣化項目的順利落地，與盛業開啓全球化布局及打造「AI+國際供應鏈科技平台」的戰略高度契合，將加速推動「真實資産的確定性」轉化爲「鏈上價值的可配置性」。



RWA是指通過區塊鏈技術將現實世界的實體資産代幣化，將其轉化爲標準化、可拆分、可溯源的數字資産，幷以代幣形式對實際資産的相關權益或權利進行數字化記錄與鏈上表示，使其得以在鏈上進行登記、存儲、流轉與交易。作爲一種創新型金融工具，RWA依托區塊鏈獨有的去中心化、公開透明、數據不可篡改和可追溯等特性，幷借助全球區塊鏈網絡的互聯互通優勢，在鏈上環節提升交易的安全性與透明度。同時，RWA代幣化通過制度設計可以和穩定幣創新應用有機結合，從而緩解傳統交易中産權歸屬不清晰、資産流動性不足、交易流轉成本高及投資門檻高等固有問題，正逐漸成爲促進全球資本與數字資産的高效配置的重要推動力。穩定幣憑藉其價格穩定、高效結算的特性，已成爲連接現實世界資産與鏈上價值流轉的關鍵工具。它不僅爲RWA提供了穩定的計價單位，更是其鏈上交易、結算及收益分配的核心支付手段。穩定幣與 RWA的結合，不僅爲資産代幣化提供了可靠的價值錨定基礎，更在國際支付、實時結算與流動性配置中發揮重要作用，顯著降低交易摩擦與匯率風險。通過將優質供應鏈資産RWA代幣化與穩定幣應用相結合，盛業進一步幫助中小微企業提升資金利用效率，降低融資成本，幷爲全球投資者提供合規、高效、可信的數字資産配置渠道。據波士頓諮詢集團估計，在全球對穩定收益、多樣化資産的需求以及區塊鏈技術成熟度的推動下，到2030年RWA市場規模有望達到16萬億美元，成爲鏈接傳統經濟與數字經濟的核心賽道。



盛業作爲新加坡資本控股的國際企業，已于今年8月正式啓動全球化布局，致力于打造由AI驅動的全新「國際供應鏈科技平台」。該平台將聚焦服務全球供應鏈上下游的中小微企業，提供涵蓋彈性供應鏈服務、資金融通、匯率管理、數字化賦能等在內的一站式解决方案，助力其高效拓展全球市場，踐行「携手中小微企業重塑世界供應鏈」的使命願景，携手開創與全球發展共振的新紀元。作爲「再造一個盛業」全球化布局的重要一環，RWA代幣化與穩定幣的創新應用，將顯著提升盛業國際供應鏈科技平台輕資産運營的能力和效率，而該平台中的優質國際供應鏈資産將可以轉化爲鏈上標準化、可拆分、可溯源的數字資産，既爲中小微企業客戶打通鏈上高效的融資渠道，又爲傳統模式下難以觸達國際資本市場的資産構建透明、可信、可追溯的價值載體，顯著提升其對全球機構和Web3.0生態投資者的吸引力。基于此，盛業有望進一步盤活全球供應鏈中的低流動性「沉澱」資産，將國際供應鏈資金周轉的「多快好省」體驗發揮到極致。



HashKey Group作爲亞洲擁有交易所、托管、資管合規牌照的資産金融服務集團，能够爲RWA項目提供從資産發行、流動性支持到跨境結算的一站式服務。HashKey Group旗下的HashKey Chain是金融機構和RWA資産上鏈的核心公鏈，致力于推動 Onchain Finance的合規化與規模化發展。在本次項目中，HashKey Chain作爲合規友好的區塊鏈基礎設施，將爲盛業提供安全、穩定且可組合的技術底座，幷依托其在智能合約標準與模塊化部署方面的領先優勢，支持盛業平台上的供應鏈實體資産在鏈上的登記、對接、對賬與流通，確保此類資産在「鏈下-鏈上」之間實現全流程的高效流轉與可追溯。與此同時，HashKey Group旗下的HashKey NexaToken則爲本次項目提供了關鍵的上鏈技術支持。HashKey NexaToken專注于爲傳統金融資産提供高效、安全的代幣化鏈上技術支持服務，依托其優化的用戶體驗、高性能低成本設計、快速部署能力及高安全性，靈活適配盛業供應鏈資産的多元化場景需求，助力項目快速落地幷實現鏈上資産的高效流轉。



本次項目的核心目標不僅是盛業首筆RWA代幣化項目的成功嘗試，更在于驗證供應鏈資産RWA代幣化全流程的合規性與可複製性，爲後續更多優質的國際供應鏈資産得以通過盛業的供應鏈科技平台規模化上鏈，幷深度鏈接Web3.0生態資金奠定基礎。作爲戰略合作夥伴，雙方將積極探索幷打通供應鏈實體資産與全球資金的鏈接路徑，推動資産價值的鏈上標準化、規模化流通，爲全球投資者提供安全、透明且具創新性的數字資産投資渠道。



盛業表示：「我們很高興和HashKey Chain携手促成了亞太區首單供應鏈資産RWA項目嘗試，共同推動全球供應鏈資産代幣化進程，加速推動傳統供應鏈資産和Web3.0 技術的融合與應用。未來，盛業將致力于將自身多年積累的供應鏈資産數字化、智能化全周期管理能力有效延伸到Web3.0領域，突破傳統RWA項目對于發行主體的增信依賴，填補Web3.0生態對于底層資産交易信息的鏈接空白，爲全球投資者開闢參與配置可信供應鏈實體資産的新窗口。我們堅信，只有將真實、可持續、可驗證的供應鏈實體資産完整映射至鏈上，幷充分發揮穩定幣「支付即結算」的結算功效，才能讓數字資産更好地服務全球産業供應鏈上的中小微企業。盛業未來也將與更多的産業生態合作夥伴携手，共建開放、合規、共贏的Web3.0生態，通過數字技術提升實體産業韌性，爲中小微企業和全球投資者創造更多可持續價值。」





關于HashKey Chain

HashKey Chain是金融機構和RWA資産上鏈的首選公鏈，致力于推動Onchain Finance的合規化與規模化發展。作爲合規友好的區塊鏈基礎設施，HashKey Chain爲機構提供安全透明的鏈上環境。



憑藉安全可信的技術架構，HashKey Chain繼承以太坊的去中心化安全性，幷通過高性能優化提升交易效率，確保鏈上資産的穩定性與可追溯性。此外，HashKey Chain采用高性能、低成本方案，提供極低Gas費和高吞吐量，使MMF、債券、基金、穩定幣等金融資産能够高效流轉，降低機構在區塊鏈上的運營成本。



HashKey Chain正在與全球領先的金融機構和合規Web3項目深度合作，爲機構級DeFi、RWA代幣化、穩定幣結算等應用場景提供最優解决方案，加速金融體系的數字化、智能化升級。

關于盛業

盛業控股集團有限公司（簡稱「盛業」，股份代號：6069.HK）是第一家在香港主板上市的「AI+産業供應鏈」數智科技公司，主要機構股東包括新加坡淡馬錫、無錫交通集團、晶泰科技和交個朋友。盛業目前已被納入MSCI系列指數、恒生綜合指數、富時指數、深港通及滬港通，幷在2023年入選「CNBC全球頂尖金融科技公司200强」和2024年入選「福布斯中國金融科技影響力企業TOP50」，發展獲得國際市場認可。



盛業在深耕基建工程、醫藥醫療、大宗商品等國家支柱行業的同時，也在積極布局電商、機器人等戰略性新興産業。盛業采用「重交易、輕主體」的差异化模式，運用AI Agent鏈接産業生態幷進行數據分析，通過平台科技服務助力中小微企業成長。截至2025年6月30日，盛業已經幫助超過19,000家中小微企業獲得超過2,700億元訂單和資金周轉服務。



在加大國際業務拓展的過程中，盛業以新加坡國際總部爲橋頭堡，幷于2025年8月宣布開啓全球化布局，將打造AI驅動的全新國際供應鏈科技平台。該平台將聚焦服務全球供應鏈上下游的中小微企業，提供涵蓋彈性供應鏈服務、資金融通、匯率管理、數字化賦能等在內的一站式解决方案，助力其高效拓展全球市場，踐行「携手中小微企業重塑世界供應鏈」的使命願景，携手開創與全球發展共振的新紀元。



