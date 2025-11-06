盜取美國雷射武器研發檔案投効中國 美籍華人間諜、竊密罪成

雷射武器可以擊落無人機及飛彈，圖為美國海軍安裝於驅逐艦的雷射武器。 （U.S. NAVY）

63 歲美籍華人王吉（英文音譯）周二（4 日）在美國被判商業間諜及竊取貿易機密罪名成立。生於中國、36 歲移民美國的他曾受聘於科技公司，從事軍用及民用光纖雷射研發工作，其間他盜竊了有關的貿易機密檔案，申請中國千人計劃並獲獎，繼而與中國政府商討在中國成立專門光纖業務。觸犯商業間諜罪可判監 15 年，而竊取貿易機密罪則可被判 10 監禁。案件將於明年 4 月判刑。

參與美國政府武器研發 挪用技術獲中國垂青

王吉被控兩項商業間諜罪名、一項竊取貿易機密密、一項企圖商業間諜罪、一項企圖竊取貿易機密，周二被聯邦陪審團裁定罪名成立。美國司法部昨日發出新聞稿交代案情。生於中國的王吉在 1998 年移民美國，受聘於 Corning 公司。2002 至 2007 年間，王吉被指派負責一項研發計劃，該計劃由由美國政府成立的國防高等研究計劃署（DARPA）及 Corning 合作推展，涉款 1.14 億美元（港幣約 8.86 億元），為期五年，目的是發展高能光纖雷射，用於軍事及民用。DARPA 希望有關技術可以創造出足以射擊無人機和導彈的雷射武器。

2016 年 7 月，王吉盜取了數百個存有非公開資料的 DARPA 計劃檔案，包括生產技術的貿易機密，足以讓他製造所有光纖專門產品，包括光纖雷射。在他盜取涉案檔案前的十日，他申請了由中國政府設立的千人計劃。該計劃針對中國出生並在科技領域進修或工作的美國移民，透過數以百萬元計的獎金鼓勵他們回國。

「千人計劃」是引進中國海外高層次人才的項目，2008 年開展，至 2018 年被美國政府調查後，戞然而止。

王吉盜取了檔案的兩個月後，他獲得千人計劃獎項。其後他與中國國企商討在中國成立光纖專門業務，涉及數千萬美元的中國國企投資。其商業計劃顯示，他會利用盜獲的貿易機密檔案在中國營商，其計劃吹噓自己可以把技術應用在軍事上，包括在坦克車上安裝專門的光纖，並形容其技術將會是「勝負關鍵」。

在王吉的「千人夢」尚未實踐時，美國執法部門就採取拘捕行動。聯邦調查局反間諜處助理處長 Roman Rozhavsky 指出，王吉盜取的敏感技術讓他可以謀取金錢利業，同時協助敵對勢力破壞美國的國家安全。他續指，中國政府多年來發動商業間諜活動，意在危害美國及摧毀美國企業。