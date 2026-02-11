狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
盜版遊戲暗藏木馬病毒！已有40萬台電腦遭入侵，帳密與信用卡恐全被盜
近期有資安研究團隊揭露，一起專門鎖定下載盜版遊戲玩家的大規模惡意攻擊行動正在網路上擴散，已有超過 40 萬台電腦遭到入侵。這起事件由資安研究團隊 Howler Cell 公布，攻擊者透過偽裝成遊戲安裝程式的方式，偷偷在玩家電腦中植入木馬程式，受影響的作品包含《極地戰嚎》、《極速快感》、《FIFA》與《刺客教條》等多款知名遊戲。
研究人員指出，這波攻擊最早可追溯到 2025 年 4 月，至今仍未停止，平均每天都有數千台新電腦中招。駭客會在盜版遊戲或破解檔中加入名為「RenEngine Loader」的惡意程式，外觀看起來就像是正常的遊戲啟動器，甚至刻意模仿常見於視覺小說遊戲的 Ren’Py 引擎，讓玩家與防毒軟體更難察覺異狀。
當玩家執行安裝程式後，惡意程式會先檢查電腦環境，例如記憶體容量、硬碟大小、CPU 核心數，以及是否正在虛擬機或分析沙盒中運行。如果判斷是真實使用者的電腦，程式才會繼續啟動下一階段攻擊，載入名為 HijackLoader 的模組。
接下來，HijackLoader 會利用替換程式、DLL 側載等手法，把真正的木馬程式安裝進系統。根據目前掌握的情況，最主要的惡意程式是 ACR Stealer，功能相當全面，能竊取瀏覽器中儲存的帳號密碼、Cookie、信用卡資料，甚至是加密貨幣錢包內容，並將這些敏感資訊回傳到駭客控制的伺服器。
Howler Cell 表示，這起事件的規模已經相當嚴重，全球至少有 40 萬名使用者受害，每天約有 5,000 台新系統與駭客的控制伺服器建立連線。從地區分布來看，感染情況最嚴重的國家包括印度、美國、巴西與俄羅斯。
研究人員也提醒，這類惡意程式多半透過提供破解遊戲或模組下載的盜版網站散播，整個攻擊架構採用模組化設計，還混用合法引擎元件，導致部分防毒軟體目前仍難以準確偵測。專家呼籲玩家避免從不明來源下載遊戲或破解檔，就算安裝過程看起來一切正常，也有可能在背景悄悄被裝進間諜程式，造成帳號、金錢與個資外洩的風險。
其他人也在看
Samsung Galaxy S26 系列最新消息整理｜分區雙晶片、防窺功能、256GB 起跳、2 月 26 日凌晨登場
Samsung Galaxy S26 系列最新消息整理：整合 Galaxy S26、S26+、S26 Ultra 外觀、尺寸、螢幕、電池、相機與晶片爆料，並補充 Galaxy Unpacked 2026（傳 2 月 25 日）可能同步公布嘅耳機等新品重點，方便用家一次掌握升級方向。
新年大掃除2026｜別讓手機成為細菌溫床！正確清潔 3 步驟，保護螢幕不傷機
你知道嗎？研究顯示手機螢幕上的細菌含量比馬桶座墊高出 10 倍。在病毒不斷變異的 2026 年，清潔手機已不再是「美觀」問題，而是「健康」與「設備壽命」的保衛戰。本文將拆解如何正確清潔現代智慧型手機（含摺疊機與鈦金屬機身），並避開致命的清潔誤區。
WhatsApp 網頁版終於可以打電話！語音 + 視像通話開始推送，beta 先試用
WhatsApp 網頁版開始向 beta 用戶推出語音同視像通話功能，現階段先支援 1 對 1 對話，毋須安裝桌面版都可直接喺瀏覽器撳通話鍵開 call。通話同樣採用端對端加密並使用 Signal 協議，視像通話亦支援螢幕分享。
2026 男友禮物避坑指南：資深科技編輯揭秘 3 大「中伏位」，這樣送才不踩雷！
情人節即將到來，妳還在翻找論壇提供的《情人節禮物2026》推薦嗎？trust me，不少男性友人都坦言曾收到過「讓自己感到尷尬」的情人節禮物。 身為一名每天與 Gadgets 打交道的直男科技編輯，我必須告訴妳：直男的邏輯很簡單——「沒用就是垃圾」。為了拯救妳的荷包與他的笑容，這份「2026 避坑與推薦清單」請務必收好。
傳PS6規格細節曝光！將搭載30GB GDDR7高速記憶體
雖然近期眾多傳聞都指出，微軟和索尼可能會因為 AI 熱潮，在記憶體供應鍊吃緊的狀況下，選擇延後下一世代的新主機。而最近關索尼（ Sony）下一代遊戲主機 PlayStation 6（PS6）的硬體規格傳聞已經曝光。
Amazon優惠｜ Samsung Galaxy Tab S11 直降 88 折，頂級效能＋S Pen 專業繪圖
經常攜帶筆電到處走，又重又不方便。想用平板畫草圖、開會寫筆記、偶爾剪輯影片，但普通平板一多視窗就開始窒機？想平板在效能與功能間妥協，Galaxy Tab S11 現在在 Amazon 推出 88 折限時優惠，只需 US$659 （約 HK$5,157)就能入手，而且免運費送到香港，讓你以更優惠的價格體驗這款配備超強處理器，流暢運行多任務的平板神器！
AirPods Pro 傳加鏡頭「識睇周圍」！支援手勢識別、空間音訊、視覺智能仲唔加價？
爆料人 Kosutami 發文指，下一代 AirPods Pro「識睇周圍」，推測透過耳機內置紅外線感測器實現，帶來視覺智能（Visual Intelligence）、手勢控制及更強空間音訊體驗等可能性。而且佢表示「售價維持不變」，亦有說法指新品或成為 AirPods Pro 3 之上更高階嘅新系列。
傳百度臨近春節秘密啟動「O計劃」 內部人士：與百度APP有關
有消息指出百度(09888)內部啟動代號「O計劃」項目，內部人士透露與百度APP有關。據先前消息，百度APP旗下文心助手月活躍用戶已突破2億，也以5億紅包最早入局春節AI戰。對比行業玩家春節主陣地多為獨立APP，而百度則包括此「O計劃」若仍圍繞百度APP展開，可見其仍是百度重點的AI入口。 #百度 (CW)
中國啟動全球首個免費人形機器人戰鬥聯盟，贏得金腰帶獎金達 1,440,000 美元
中國於週一在深圳發佈了全球首個免費人形機器人格鬥聯賽，名為「終極機器人淘汰賽傳奇」（Ultimate Robot Knockout Legend，簡稱 UKRL）。這項聯賽將讓參賽者使用 EngineAI 提供的 T800 機器人，並且是免費提供的。根據《全球時報》的報導，獲勝的隊伍將由主辦方頒發價值 $1.44 million / 約 HK$ 1,123萬的金色冠軍腰帶。中國專家指出，這類活動突...
Samsung 宣佈 2 月 25 日舉行 Unpacked 活動 Galaxy S26 預計以軟件更新為核心
Samsung 正式確認將於 2026 年 2 月 25 日舉行年度 Galaxy S 系列發佈活動，時間較往年稍晚。根據目前的產品資訊，Galaxy S26 系列的硬件升級幅度有限，預計研發重心將轉向軟件功能與系統優化，而非單純的硬件規格競賽。 電池容量提升與儲存配置調整 針對體積較小的標準版 Galaxy S26，其電池容量預計將從前代的 4000mAh 增加至 4300mAh，這對偏好小尺寸智能手機的用戶而言是一大特點。此外，新款型號可能全面取消 128GB 儲存空間版本，並全線配備至少 16GB RAM，以應對日益增長的 AI 運算需求。 相機光圈優化 在影像系統方面，Galaxy S26 的相機硬件與去年基本持平，但主鏡頭與 5 倍長焦鏡頭預計將採用更大的光圈設計，有助於提升低光環境下的拍攝表現。然而，該系列型號依然未內建 Qi2 磁吸功能，用戶仍需透過保護殼來實現相關應用。
字節跳動圖像生成模型Seedream 5.0上線 限時免費體驗
字節跳動旗下圖像生成模型Seedream 5.0日前正式上線，在視頻編輯應用剪映、剪映海外版CapCut、字節AI創作平台小雲雀均已可用。同時，該模型在即夢AI平台開啟灰度測試，圖片生成可限時免費體驗。 據了解，Seedream 5.0主要增強體現在準確性與智能水平、更快的圖像創建表現力以及聯網知識整合能力，能深入理解提示詞語義，生成與用戶意圖匹配度更高、細節更精準、佈局更清晰的圖像；模型的圖像到圖像功能增強風格化表現，提供更清晰細節、精致紋理和平衡的照明效果。本次升級還新增編輯功能，用戶可通過控制筆刷精準選擇並調整相應元素。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
小鵬汽車(09868.HK) 旗下「XPENG APP」啟停支付功能在港上線
小鵬汽車(09868.HK)(XPEV.US)旗下的「XPENG APP」的啟停支付功能在香港上線，由螞蟻國際旗下商家支付與數碼化服務平台Antom提供支付服務支援。香港車主可用「XPENG APP」掃描香港逾1,600個充電樁的二維碼，或直接在APP內啟動與終止充電，並以Alipay HK支付。信用卡及其他支付方式亦將很快上線。 集團表示，2025年下半年，小鵬汽車與Antom達成全球合作，成為與Antom達成全球支付合作的首家中國新勢力車企，Antom則成為小鵬充電業務的首個全球支付合作夥伴。 面向全球市場，小鵬汽車將支持車主在「XPENG APP」上靈活選用信用卡及本地電子銀包、銀行APP等多種付款方式完成充電支付。合作的第一階段，小鵬汽車與Antom將聚焦亞太市場的充電付費場景，加速小鵬充電服務在亞太市場的覆蓋。 據介紹，該服務率先落地香港。小鵬汽車已與基石科技(Cornerstone Technologies)及香港電動能源(EV Power)達成合作，其營運的充電樁佔香港所有公共充電樁總量的30%以上。目前，「XPENG APP」已接入合作的基石科技充電站，用戶可在「XPE
伊登軟件(01147.HK)斥資300萬收購本港IT服務供應商
伊登軟件(01147.HK)公布，向獨立第三方收購港駿科技100%股權，後者香港資深之IT服務供應商，主要從事企業軟件訂閱及授權、專業資訊科技解決方案以及資訊科技培訓服務等業務，現金代價300萬元。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
HKCERT 籲警惕節日釣魚攻擊
今年情人節適逢臨近農曆新年,許多市民會使用流動支付及電子錢包進行購物轉賬、搶購節日優惠,或派發電子利是以歡慶佳節。香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)提醒市民應提高警惕,慎防針對購物平台及流動支付平台的各類網絡釣魚攻擊,以免在節日期間遭受財產損失。近期發現的釣魚攻擊手法主要是利用市民輕信心理與恐慌心態。騙徒透過偽冒客服的方式發送內含惡意連結的短訊,誘導受害人交出賬戶控制權或進行虛假交易的確認。常見釣魚攻擊手法及陷阱,包括「假冒購物平台職員」、「賬戶驗證」、「自動付款」、「賬戶凍結」、「購物平台退款」、「電子利是」、「WhatsApp貼圖」及「廉價網購」等。HKCERT 建議市民切勿向任何人透露驗證碼與密碼;切勿撥打短訊內提供的號碼;使用流動支付和電子支付前,核對商戶名稱,設置交易限額。只從官方途徑下載手機應用程式,小心選擇給予應用程式的存取權限;定期為作業系統、瀏覽器及應用程式安裝最新安全更新及修補程式;使用安全可靠的 Wi-Fi 網絡;啟用瀏覽器的防釣魚功能以助阻擋釣魚攻擊。在輸入個人或付款資料前,務必核實網站真偽,留意網址是否異常、拼寫錯誤或設計可疑。切勿透過即時通訊應用程式或
【實測】POCO M8 5G：7.35mm 超纖薄機身配 5520mAh 大電，平價娛樂機之選!
POCO 旗下的 M 系列向來以性價比作為賣點，而最新推出的 POCO M8 5G 定價$1,399 起，則在平衡價格與性能的同時，將重點放在機身設計與續航力上。這款新機不僅擁有同級產品中少見的輕薄手感，更搭載了高容量電池與 120Hz 的高品質螢幕，或可以於入門 5G 市場中突圍而出。
字節跳動圖像生成模型Seedream 5.0上線 對標Nano Banana Pro
字節跳動的圖像生成模型Seedream 5.0，已在視頻編輯應用剪映、剪映海外版Capcut、字節人工智能(AI)創作平台小雲雀上線，在即夢AI平台開啟灰度測試，圖片生成可限時免費體驗。Seedream 5.0的圖像支持2K和4K解析度輸出，2K為圖片生成直出，4K為AI增強後的解析度。根據Capcut官網，新模型5.0的升級點為首次支持檢索生圖，對提示詞的理解準確性增強、支持更細節、精緻紋理的圖像生成，還允許用戶精確調整圖像。Capcut提到，Seedream 5.0可與Google的Nano Banana Pro對標，且更便宜，目前所有用戶可免費使用20次，美國地區之後上線。 (ST)#字節跳動 #Seedream 5.0 (ST)
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
阿Mo終現真身 用一物增強肌肉力量助駕駛電動輪椅
男團MIRROR 2022年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），經過3年半的復健過程，阿Mo已大有進展。去年底，其父李盛林牧師表示阿Mo在新一輪的治療循環中，確實獲得了更持久的鼓舞：「每天的復健訓練，都是對自己身體反應的一次突破。現在，他已經較少使用輪椅上的頭枕架，只有在放鬆時才會加上去，但也只是作為輔助，讓頭部和頸部能稍微休息一下。」而在每周的治療空檔，阿Mo持續練習駕馭電動輪椅，已能有限度地在狹窄通道中穿行、進出升降機，這項進步為他帶來了久違的行動自由，讓他擺脫了過去三年多以來那種強烈的空間受限感。
鍾麗緹小女兒考拉16歲了！神複製媽媽美貌 全家溫馨慶生「和繼父、姊姊溫馨貼臉」
2月6日，鍾麗緹的小女兒考拉（Cayla）迎來16歲生日，全家選在家中以輕鬆的方式替她慶生。沒有鋪張排場，卻因互動自然、氣氛溫馨，加上重組家庭成員齊聚一堂，引起不少討論。