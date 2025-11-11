HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
【盞記】雙週推介優惠 速速養顏燕窩 $300/2包（即日起至23/11）
盞記雙11超勁加碼重磅出擊，今期雙週推介產品有速速養顏燕窩(10克) $300/2件、盞記即食燕窩(無糖配方)(75克) $188/3樽、盞記即食燕窩(無糖配方)(濃縮)(75克) $268/3樽、盞記即食花膠(75克/樽) $128/4樽、蘋果鮑魚 (淨重150克) $158/罐、蘋果牌清湯鮑魚 (180克) $88/罐、一政高麗蔘 (2両) $368/罐、中東禿參 (中)(1斤裝) $698/盒、原筒咸水鴨泡肚(300克) $680/盒、豆仁膠 (半斤裝) $680/包、印尼白花膠[1000頭以上](4両裝) $398/包、養生四大 - 民間智慧降三高套裝 $380/套。
日期：即日起至2025/11/23
地點：盞記分店及線上網店
