宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
監獄變網吧？英國獄警窩牢房陪囚犯嗨玩《FIFA》，影片外流惹怒司法部
英國監獄最近爆發相當嚴重的違紀醜聞，短影片平台 TikTok 上瘋傳一部影片，一名身穿制服的獄警竟然窩在牢房內，和囚犯並肩遊玩足球遊戲《FIFA》。畫面中該名獄警全神貫注於遊戲螢幕，身後甚至還有另一名同事站著觀戰，狹小的牢房內更擠進了多達 3 名囚犯圍觀。而該影片明顯是囚犯用屬於違禁品的手機非法拍攝並上傳，還配上文字「他試圖逃跑」（He try run）當作標題，引起眾人批評監獄形同虛設。
根據外媒 The Sun 報導，針對這誇張的行為，雖然涉事監獄的具體地點沒有對外公佈，但英國司法部已經緊急介入調查並強制移除相關影片和帳號，違反監獄規定的囚犯都會受到懲罰，更可能會延長刑期。但更讓人驚訝的是，居然有政府內部消息人士出面為涉事獄警說話，聲稱獄警和囚犯一起玩遊戲可以建立良好的人際關係，並且解決監獄暴力問題。
然而，這言論很快在網路上掀起爭議，批評獄警與囚犯界線模糊的行為，管理階層對違規行為視若無睹，讓監獄形同虛設。就連英國的影子司法大臣 Robert Jenrick 都對此表達強烈不滿，嚴厲抨擊監獄是為了執行懲罰的場所，而不是夏令營。
