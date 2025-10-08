監督組織：臉書與IG等社媒在阿富汗遭刻意限制

（法新社喀布爾8日電） 網路監測組織今天表示，包括臉書、Instagram和Snapchat等多個社媒平台，在阿富汗遭「刻意限制」。距離阿富汗全國近日發生48小時通訊大規模中斷僅時隔一週。

法新社記者發現，自7日起阿富汗各省份的智慧型手機用戶便陸續發現社群媒體時而可用、時而受限，且網速明顯低於平常。

監控資安與網路管理的組織NetBlocks說：「目前多個業者都已證實有遭限制的情況，這種模式顯示是刻意人為所致。」

NetBlocks還說，這次封鎖「主要影響行動網路，但部分固網用戶也受到波及」

塔利班政權至今未回應相關詢問。

阿富汗6日突然發生行動電話服務及網路未預警全面中斷，導致商業活動停擺，民眾與外界完全失去聯繫。

這波通訊大斷線發生的幾周前，阿富汗神祕的最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）才以打擊「不道德行為」為由，下令對一些省份切斷高速網路。

當時NetBlocks表示，這次中斷「與刻意切斷服務的情況相符」，並指出網路連線僅剩平時大約1%的水準。

自塔利班政權於2021年重新上台以來，實施嚴格伊斯蘭律法，但這是阿富汗首次全國性通訊被切斷。