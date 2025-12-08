精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
盤實資本獲香港投資管理有限公司委任為「新資本投資者入境計劃」下「投資組合」2025資金組別的資產管理公司
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月8日 - 盤實資本獲香港投資管理有限公司（港投公司）委任，成為「新資本投資者入境計劃」下「投資組合」2025資金組別的資產管理公司之一。
盤實資本管理合夥人兼首席執行官楊向東先生表示：「我們十分榮幸此次獲得港投公司的信任。作為一家香港本土的資產管理公司，我們支持港投公司以長期資本推動創新與科技發展的願景，並協力鞏固香港作為全球資產與財富管理中心的地位。港投公司在推動香港硬科技、生命科技及綠色能源等領域的發展方面發揮著至關重要的作用，並進一步強化了香港作為國際領先金融中心的地位。我們十分榮幸能夠為港投公司這些極具價值的努力盡微薄之力，並衷心感謝港投公司及各方合作夥伴給予我們的信任與支持。」Hashtag: #盤實資本
關於盤實資本概況
盤實資本成立於2007年，總部設於香港，是一家專注於多策略投資的資產管理機構，為亞洲尤其是大中華區的成長型企業提供靈活的融資方案。盤實資本亦為聯合國支持的《責任投資原則》簽署機構。
