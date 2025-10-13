盧偉國易志明周文港放棄角逐連任 累計12人不參選 逾半七旬議員棄選

立法會議員 易志明 盧偉國 周文港

距離立法會換屆選舉提名期不足兩星期，七旬議員去留成為近期焦點。昨日再有2名年過70的立法會議員宣布棄選，包括72歲的航運交通界、自由黨立法會議員易志明，以及71歲的工程界、經民聯主席盧偉國。此外，選委界周文港亦宣布退選。易志明表示，經慎重考慮及與家人和黨友商議後，決定不再參選。盧偉國稱，支持議會年輕化。周文港指，想做好政策研究和推動官產學研合作，需要較多時間。至目前為止，12名「7字頭」議員中，7人已明確表軚棄選；至今累計12人放棄角逐連任。

早前有報道指89名現任立法會議員中，至少有三分一未能留下，其中一個說法是所有年屆70歲的議員均要出局。自上月底立法會主席梁君彥表示不再參選後，連日來均有議員表達放棄角逐連任意向，現年72歲的易志明昨亦宣布不再參選。他在社交平台表示，經慎重考慮及與家人和黨友商議後，決定不再參選；籲業界朋友及香港市民積極支持及參與第八屆的立法會選舉，讓更多有心有力的年輕人進入議會。

易志明表示，感謝各位在過去13年來的支持與鼓勵，讓他有機會在立法會為航運交通界內各不同的行業發聲，為業界爭取有利的營商環境。他稱，之後仍會在不同的崗位，為航運交通界的持續發展而發聲，並與大家一起為香港的長遠經濟發展而共同努力。

連同早前宣布棄選的自由黨黨魁、飲食界張宇人，自由黨至今已有兩人棄選。自由黨副主席李鎮強指，今日將召開黨團會議討論參選安排；又指希望年輕人接棒，但也需要考慮社會歷練和專業範疇等。他又指沒有與港澳辦溝通。

工程界盧偉國昨日同樣宣布棄選。他表示，這段日子和工程業界團隊、經民聯黨友與家人總結過去、規劃未來，為助力議會薪火相傳，支持議會年輕化，決定不參選。他指，會繼續在其他平台服務社會，報效國家。

同樣棄選的周文港表示，考慮到想做好政策研究、推動官產學研四方合作的相關工作，需要較多精力和時間，故不參加選舉。

葉劉淑儀：適時宣布 請勿騷擾

七旬議員中，以新民黨葉劉淑儀的去留最受關注。她昨到立法會開會，面對傳媒追問，指新民黨會適時宣布，又著在場記者「請各位唔好騷擾我」。同屬新民黨、現年73歲的黎棟國稱未有參選決定。70歲的建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指暫時未有決定。

本周日宣布不再參選的林健鋒表示，香港正處於關鍵轉型期，相信「青出於藍勝於藍」，希望讓更多年輕人發揮所長。他表示，未來將積極進行招商引資工作，未來數個月會到東南亞、中東、歐洲拜訪，在不同平台說好香港故事，強調服務香港的心不變。對於有傳新一屆立法會議員年齡以70劃線，林健鋒指，不需要聚焦在年齡，最重要是由適合的人選，處理適合的工作。

