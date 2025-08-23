盧寵茂稱完成與三間大學第二輪會面 正分析各個方案

籌備新醫學院工作組早前已收到3間大學，就建設第三間醫學院提交的建議書，醫務衞生局局長盧寵茂表示，當局已完成與三間大學的第二輪會面，正分析各大學提出的方案，包括考慮大學的資金及財政安排。 他表示，三間大學各有優勢，提出的方案亦有許多創新地方，提出的資金及財政安排均有很大不同；而因為這些差異，當局希望可以把他們的優勢融合。當局會視乎大學的方案是否仍有調整空間，期望達至一個可持續的財政安排，配合香港需要，再作出最後判斷。 盧寵茂出席一個電台節目之後又說，第三間醫學院對本港教育、培訓及科研尤其重要，特別是醫療服務方面；本港醫療質素在全球享負盛名，期待設立第三間醫學院可進一步提升，以至在科研創新方面有更大發展。