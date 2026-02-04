盧寵茂：未接獲中大醫院再延遲還款要求 不排除任何解決方法

【Now新聞台】中大醫院上年度虧損約1.85億元。醫務衞生局局長盧寵茂稱，未接獲中大醫院任何再延遲還款要求，當局不排除任何解決方法。

中大醫院早前獲政府兩度同意延遲歸還40多億元政府貸款。醫務衞生局局長盧寵茂回覆議員書面質詢時稱，中大醫院上個年度錄得未計利息、稅項、折舊及攤銷前虧損約1億8千5百萬元，與先前預測的數字有差異，主要由於期內實際業務活動以及收入水平低於預測。

院方今個年度上半年日間住院病人及手術數量按年都升超過一成。醫務衞生局表示不宜評論個別月份表現，會繼續密切監察其營運和財務狀況，並與中大校方保持溝通，若中大醫院營運及財政出現結構性問題，政府不會排除任何可能的解決方案。

