盧寵茂：正審視三間大學醫學院方案 各有優勢財政差異大

【Now新聞台】政府正籌備本港第三間醫學院，科大、理大及浸大早前提交建議書。醫務衞生局局長盧寵茂稱三間大學方案各有優勢，但財政差異大，財庫局正審視方案，會在今年內向行政長官提出最終建議。

醫務衞生局局長盧寵茂：「你會擔心它是否足夠、可行，有不少的要求，另一方面，有些會提出很高的財政需求，就會牽涉到是否要這麼多，在我們的環境是否值得投入這麼多資源，這種極端我們也要考慮，可能也要作調整，從而達致既能找到一間最好的第三間醫學院，達致現在與中大港大的水平，也是我們可以負擔、可以持續支持發展的方案。」

