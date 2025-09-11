一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
盧寵茂：無煙香港屬主流呼聲 控煙十招三讀通過
立法會三讀通過控煙法例修例草案，有議員關注政府如何清晰劃定法定禁煙區、控煙酒辦執法人手是否足夠等。醫務衛生局長盧寵茂指，「無煙香港」已是社會主流呼聲，重申政府控煙政策立足科學、凝聚共識。
俗稱「控煙十招」的修例草案，在實政圓桌田北辰要求記名表決下，以74票贊成、1票反對、7票棄權三讀通過。新措施明年元旦起分階段實施，包括擴大法定禁煙區至學校、醫院和政府診所等指定處所的出入口3米範圍，又會禁止管有電子煙彈、加熱煙等另類吸煙產品，2027年第二季起禁止薄荷味外的加味煙，之後再擴至薄荷煙。自由黨先後提出兩組修正案，涉及取消禁售加味煙、收窄「指明添加劑」範圍和改為「先審議後訂立」等，全遭否決。
盧：不存在政府「去得好盡」
盧寵茂表示，控煙是全球大勢，「控煙十招」不存在政府「去得好盡」或要「贏到最盡」，事實是香港要追落後，又認為控煙路上不會有最後一里路，希望為控煙之路奠下重要里程碑。
二讀辯論期間，不少議員關注政府如何清晰劃定專用出入口3米範圍外的法定禁煙區，亦有議員關注控煙酒辦執法人手僅百多人是否不足，勞聯林振昇擔心靠原班人馬執法，會使法例形同「無牙老虎」。立法會衛生事務委員會主席林哲玄關注對非吸煙人士保障不足，如只規定公共診所專用出入口3米範圍外禁煙，煙民站在窗口、鐵欄外均可吸煙，甚至私人診所「貼住門口」都可。旅遊界姚柏良認為，政府應加強向旅客宣傳是控煙而非禁煙，同時應「人性化」執法，對不知情旅客多作勸導和諒解。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/盧寵茂-無煙香港屬主流呼聲-控煙十招三讀通過/598342?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
超離奇支線｜馬斯克自爆5月離開DOGE後 未再踏足華盛頓特區 串美國政府「無藥可救」
美國總統特朗普上周四（4日）於白宮玫瑰園宴請一眾科企大佬，名單獨缺昔日「第一盟友」馬斯克，引起極大關注，馬斯克表示自己有被邀請但無法出席。近日馬斯克自爆，自從5月離開美國政府效率部（DOGE）後，就沒再踏足華盛頓特區。BossMind ・ 23 小時前
特朗普研行政令 遏制中國藥品崛起
據《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府一直在討論對來自中國的藥品實施嚴格限制措施，一旦成真，可能會顛覆美國製藥業，波及從通用名藥物到尖端療法等各種藥物的供應。信報財經新聞 ・ 1 天前
馬克龍支持率僅剩 6% 民眾怒吼「不想再聽到他講話」
法國總統馬克宏的支持率近日跌至歷史新低，根據法國《觀點》（Le Point）雜誌引述集群 17 調查公司的最新民調顯示，馬克宏的積極支持率僅剩 6%，總體支持率為 17%。更驚人的是，有高達 71% 的法國人表示無法再忍受他，創下其個人不受歡迎程度的新紀錄。 集群 17 調查公鉅亨網 ・ 1 天前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 2 小時前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
iPhone指數｜各地打工仔買機要返幾日工？瑞士4日搞掂 新加坡6日 港人需XX日
蘋果iPhone 17系列即將於9月19日發售，香港則在9月12日晚8時起開放預訂。新機價格方面，iPhone 17由6,899元起、iPhone Air 8,599元起、iPhone 17 Pro 9,399元起、iPhone 17 Pro Max 10,199元起。雖然港人不至於要「賣腎」才能買新機，但iPhoneam730 ・ 1 天前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 1 天前
東張西望︳婦人被「駐港部隊」型男呃140萬 仍死撐「唔係俾佢個人吸引」 黃耀英豐富表情聽故仔成一大亮點
近年《東張西望》不時報導電騙個案，早前有婦人被假冒靚仔嘅騙徒send「露鳥圖」色誘下騙去五十幾萬成為城中熱話後，前日《東張》又報導另一位阿太中招，損失140萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 1 天前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 天前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
高盛：蘋果新品定價令人意外 目標價維持266美元
高盛發表研究報告指，蘋果(AAPL)新發布的iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max外型變化符合預期，但儲存空間選項及定價令人意外，預期可支持產品平均售價持續增長，給予蘋果「買入」評級，維持目標價為266美元不變。AASTOCKS ・ 1 天前
高力料到2028年本港學生宿位短缺將達12萬個
高力發佈了一份報告《打造香港成為國際教育樞紐》，提出一項旨在將香港發展為國際教育樞紐的願景。infocast ・ 23 小時前