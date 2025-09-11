控煙十招三讀通過

立法會三讀通過控煙法例修例草案，有議員關注政府如何清晰劃定法定禁煙區、控煙酒辦執法人手是否足夠等。醫務衛生局長盧寵茂指，「無煙香港」已是社會主流呼聲，重申政府控煙政策立足科學、凝聚共識。

俗稱「控煙十招」的修例草案，在實政圓桌田北辰要求記名表決下，以74票贊成、1票反對、7票棄權三讀通過。新措施明年元旦起分階段實施，包括擴大法定禁煙區至學校、醫院和政府診所等指定處所的出入口3米範圍，又會禁止管有電子煙彈、加熱煙等另類吸煙產品，2027年第二季起禁止薄荷味外的加味煙，之後再擴至薄荷煙。自由黨先後提出兩組修正案，涉及取消禁售加味煙、收窄「指明添加劑」範圍和改為「先審議後訂立」等，全遭否決。

盧：不存在政府「去得好盡」

盧寵茂表示，控煙是全球大勢，「控煙十招」不存在政府「去得好盡」或要「贏到最盡」，事實是香港要追落後，又認為控煙路上不會有最後一里路，希望為控煙之路奠下重要里程碑。

廣告 廣告

二讀辯論期間，不少議員關注政府如何清晰劃定專用出入口3米範圍外的法定禁煙區，亦有議員關注控煙酒辦執法人手僅百多人是否不足，勞聯林振昇擔心靠原班人馬執法，會使法例形同「無牙老虎」。立法會衛生事務委員會主席林哲玄關注對非吸煙人士保障不足，如只規定公共診所專用出入口3米範圍外禁煙，煙民站在窗口、鐵欄外均可吸煙，甚至私人診所「貼住門口」都可。旅遊界姚柏良認為，政府應加強向旅客宣傳是控煙而非禁煙，同時應「人性化」執法，對不知情旅客多作勸導和諒解。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/盧寵茂-無煙香港屬主流呼聲-控煙十招三讀通過/598342?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral