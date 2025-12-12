盧廣仲確認出席 台中水湳跨年又有大咖

▲台中水湳中央公園跨年晚會再揭曉大卡司，盧廣仲（如圖）確認出席，怕胖團陪民眾high到凌晨1點。（圖／三立提供）

[NOWnews今日新聞] 三立電視「2026台中最強跨年夜」今年打出一波波重量級卡司；告五人開場、蕭敬騰倒數、動力火車跨年後首秀等，今（12）日再揭曉「三金歌王」盧廣仲，以及陪觀眾high到凌晨1點的「怕胖團」加入，主持人由主持台中跨年近10年、想遷戶籍到台中的阿Ken蟬連，阿Ken笑說：「我想要在台中置產，才有機會遷，再給我一些時間，讓我有能力在台中買房吧，哈哈！」

▲阿Ken蟬連台中跨年晚會主持人。（圖／三立提供）

超愛逢甲夜市大腸包小腸 盧廣仲：因為很蒜味

演出嘉賓盧廣仲是台中美食、夜市的愛好者，曾經去找在逢甲大學唸書的同學，每次都會一起去逢甲夜市吃大腸包小腸，最愛裡面的蒜頭，「因為很蒜味！」他希望演出結束後，至少買10樣夜市食物跟同事在車上倒數跨年，盧廣仲說：「每一年心情不一樣，2026希望可以用非常隨性輕鬆的小品食物來迎接，我非常期待，從台中一路北上到台北的這段跨年時光。」

2026年第一組表演樂團 怕胖團接棒動力火車

「2026台中最強跨年夜」由動力火車擔任2026年首秀，怕胖團則接棒成為2026年上台的第一組樂團，與觀眾一起嗨到晚會結束，問他們倒數的時候會做什麼？主唱閃亮說：「當然是在後台看前輩們怎麼帥氣地倒數，這是近距離觀摩『神級演出』的絕佳機會，順便偷學兩招，等一下上台才接得住那個氣勢！」

貝斯手大寶說：「我會沈浸在動力火車的歌聲裡抬頭找煙火，那種全場大合唱的感動，光用想的就覺得會起雞皮疙瘩。」鼓手老外走內心戲路線，「想在倒數聲中在心裡跟2025的一切好好說再見，把心情歸零後全心全意迎接2026的到來。」

▲怕胖團接棒動力火車，成為2026年上台的第一組樂團。（圖／三立提供）

連5年跨年晚會流量冠軍 去年48.7萬人湧入會場

已經連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳中央公園跨年晚會，占地67公頃，已成為全台最大戶外演唱會場地，也是全台最具人氣指標的跨年晚會，去年跨年夜一舉創下48.7萬人湧進會場。至今連續第9年由三立電視及群健電視聯合製播。

「2026台中最強跨年夜」將透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出，邀請大家一同參與這場由阿Ken主持，蕭敬騰、盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH、動力火車、怕胖團等「全A咖」接力的音樂盛典，共同感受台中跨年的獨特魅力。主辦單位特別提醒，當天人潮眾多擁擠，請大家多利用大眾運輸工具前往會場，才能在散場後快速又平安回家。

