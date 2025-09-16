盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏（Amy）今年決戰樂壇，繼《Red Flag》和《白牆》之後，新歌《綠縈》MV昨日上架，成為顏色系列第三擊，更自組三人mini crew遠赴日本長野取景，穿過繁華的城市，走到綠油油的山嶺，乘火車遊覽風景，欣賞燦爛煙花。

由蘇珮卿作曲、Oscar填詞、Perry Lau編曲及監製的新歌《綠縈》，擊中Amy內心深處，所以她決定參與MV拍攝創作團隊。「《綠縈》係由一份我好鍾意嘅歌詞、好鍾意嘅旋律，加埋而成嘅好東西，好開心同好好嘅團隊合作，多謝公司好好，俾我自己去拍去呢一個MV。（拍攝團隊陣容？）我有一個好好嘅朋友，佢就帶埋佢好好嘅朋友一齊，加埋我就組成呢個mini crew，然後去到日本嘅長野拍攝MV。」Amy認為今次拍攝最困難，並非因為人手短缺，說：「好困難，因為啲地方太靚，好難去揀喺邊個地方拍。」

廣告 廣告

MV中的Amy跟平時在時裝界、打扮華麗的Amy截然不同，她穿著大地色的tee恤短褲、運動鞋、孭起背囊，手執攝影機，蹲在大石頭上、河流邊、隨性地坐在地上，還在草原木和山坡上奔跑，非常寫意。蝴蝶降落在她的掌心，親親大自然。

Amy表示雖然今次MV沒有特別的故事背景，但透過鏡頭表達她的小小心願，她說：「希望大家鍾意呢一個MV，其實冇乜故事可言，純粹係人生其中一個旅程，其中一段路仔嘅紀錄，我希望呢首歌同埋MV，陪大家走過人生嘅一段路仔，裏面嘅一個小小章節。」

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑