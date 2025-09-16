焦點

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑

盧慧敏Amy顏色系列第三擊 由紅白到《綠縈》 自組拍攝拉隊日本長野周山跑
盧慧敏（Amy）今年決戰樂壇，繼《Red Flag》和《白牆》之後，新歌《綠縈》MV昨日上架，成為顏色系列第三擊，更自組三人mini crew遠赴日本長野取景，穿過繁華的城市，走到綠油油的山嶺，乘火車遊覽風景，欣賞燦爛煙花。

由蘇珮卿作曲、Oscar填詞、Perry Lau編曲及監製的新歌《綠縈》，擊中Amy內心深處，所以她決定參與MV拍攝創作團隊。「《綠縈》係由一份我好鍾意嘅歌詞、好鍾意嘅旋律，加埋而成嘅好東西，好開心同好好嘅團隊合作，多謝公司好好，俾我自己去拍去呢一個MV。（拍攝團隊陣容？）我有一個好好嘅朋友，佢就帶埋佢好好嘅朋友一齊，加埋我就組成呢個mini crew，然後去到日本嘅長野拍攝MV。」Amy認為今次拍攝最困難，並非因為人手短缺，說：「好困難，因為啲地方太靚，好難去揀喺邊個地方拍。」

MV中的Amy跟平時在時裝界、打扮華麗的Amy截然不同，她穿著大地色的tee恤短褲、運動鞋、孭起背囊，手執攝影機，蹲在大石頭上、河流邊、隨性地坐在地上，還在草原木和山坡上奔跑，非常寫意。蝴蝶降落在她的掌心，親親大自然。

Amy表示雖然今次MV沒有特別的故事背景，但透過鏡頭表達她的小小心願，她說：「希望大家鍾意呢一個MV，其實冇乜故事可言，純粹係人生其中一個旅程，其中一段路仔嘅紀錄，我希望呢首歌同埋MV，陪大家走過人生嘅一段路仔，裏面嘅一個小小章節。」

