盧慧敏Amy Lo《粉月》MV化身地球防衛少女騷長腿 電影特效高手仲文執導盡情暢遊FF宇宙
盧慧敏（Amy）今年加入樂壇，她辦「色」度非常高，事關至今推出4首作品名稱都與「顏色」相關，第一首《Red Flag》，然後《白牆》和《綠熒》，新歌《粉月》MV昨晚上架。Amy一身粉紅色「地球防衛少女」造型亮相，雖然由頭到腳包到實，但修長身型配40吋長腿勁搶眼！
Amy好滿意自己的造型，當中有個按掣著燈的小機關，她笑言這是用來召喚太空船。拍攝期間她在小島上的彩色村屋和壁畫中穿梭，為配合後期加入效果，她對空氣做動作，表情多多好可愛。她說：「多謝服裝團隊，只係用咗三日就趕起，我俾嘅資料係『太空衣』，佢哋再參考『地球防衛少女』同埋根據首歌嘅顏色，變咗今日我呢身造型！呢首歌係關於天馬行空、幻想、充滿FF、超現實，服裝團隊整呢套唔係地球應有嘅服裝，然後我請髮型師和化妝師一齊去諗呢個唔似現代，又唔現實嘅得意造型。」
「新歌《粉月》係我今年第一首開心嘅歌，之前三首歌呢都係比較有型或者思考人生，今次可以俾大家睇到我另一面，就係平時我喺屋企或者喺朋友面前會展示，一個天馬行空、不切實際嘅我。我覺得咁樣好重要，因為我哋要容許自己腦袋天馬行空，好似我嘅偶像宮崎駿先生，佢創作力好強，好多令人感動嘅作品。」她坦言私底下經常有很多奇怪想法，說：「其實每個人都有好多面，我聽得最多係話我怪怪哋、奇怪、古靈精怪，呢首歌帶出我不同嘅一面，希望大家都鍾意。」
《粉月》由陳孟奇Hagen和李俊緯Marcus Lee作曲、梁栢堅填詞、Mike Orange編曲及監製。Amy感謝Mike Orange除了為歌曲注入很多有趣的細節位，還在錄歌時給她很大鼓勵，她說：「佢好好，叫我放膽唱、去盡啲，而且我哋仲同樣好鍾意動漫！」
在MV故事中，Amy由宅女變成地球防衛少女，加入大量有趣又天馬行空的電腦畫面，特別邀請電影《觸電》後期視覺效果的高手「仲文」擔任導演。Amy說：「今次MV班底都好勁，因為個idea係天馬行空，好多非現實嘅嘢，我覺得需要做好多後期，同埋Animation，所以我就諗到仲文。仲文係我最近拍嘅電影《觸電》後期製作，佢可以將諗到嘅嘢變成畫面，呈現比觀眾睇，帶嚟呢個現實世界。」
