盧比歐與王毅通話 尋求美中「建設性」互動

（法新社華盛頓10日電） 美國對中國購買俄羅斯石油施壓之際，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與中國外交部長王毅通話時表示，希望與中國展開具建設性對話。

美國國務院表示，盧比歐在通話中「就一系列雙邊議題，強調保持開放且具建設性溝通的重要性」，但未具體說明細節。

盧比歐與王毅通話幾天前，中國國家主席習近平主持紀念二戰結束的大型閱兵，並邀集俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩等多國領袖共同參與。

美國總統川普則指責這三位領導人正密謀對抗美國。

根據新華社報導，王毅形容與盧比歐的通話富有成效，但也警告「美方的負面言行損害了中國的正當權益」。

王毅指出：「中美兩國曾在二戰時並肩作戰，共同打擊軍國主義與法西斯主義；在新的時代，雙方應攜手推動世界和平繁榮，應對全球挑戰，並承擔大國應有的責任。」

盧比歐在擔任聯邦參議員時，以對中國的強硬立場聞名，他在人事任命聽證會上甚至警告，必須展開一場全面的全球角力，以防止中國趕過美國成為首要的世界強權。

然而，盧比歐今年7月在馬來西亞與王毅會晤時，氣氛相當融洽；川普也曾對自己與習近平的關係高度評價，並表達希望今年能訪問中國。

不過，川普近期仍暗示將提高對中國的關稅，如同他對印度所採取的做法，理由是這些國家持續購買俄羅斯石油，而俄羅斯至今仍無視美方要求對烏克蘭戰事宣布停火。（編譯：徐睿承）