盧比歐談加薩重建 不認為巴勒斯坦將永久分裂
（法新社耶路撒冷25日電） 美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，儘管以色列部隊仍駐紮在加薩（Gaza）優先重建的區域，他並不認為這塊巴勒斯坦土地會永久分裂。
根據美國斡旋的停火協議，以色列軍隊已撤至「黃線」，目前控制約一半的加薩地區。美方表示，重建援助將集中在以色列所控制的區域。
盧比歐指出，美國與區域調解人員正嘗試組建的國際部隊，將負責執行該區全境的維安任務。
他補充，目前主導加薩事務的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas），未來不會扮演任何角色。
盧比歐在以色列與卡達之間的專機上向媒體表示：「我認為，穩定部隊的最終目標就是推進那條界線，直至涵蓋整個加薩，也就是說加薩全境都將非軍事化。」
他說：「說到底，加薩非軍事化程度愈高，加薩恐怖主義就清除得愈徹底，也就會愈來愈像綠區，而那條界線也會因此持續推進。」
「這就是長期計畫。以色列方面已明確表示，他們並不打算占領加薩。」
包括哈瑪斯在內的主要巴勒斯坦派系已同意成立技術官僚委員會，配合國際停火與重建行動，負責管理加薩事務。
但哈瑪斯仍拒絕接受外界在立即解除武裝的呼聲，且自停火兩週前生效以來，即開始對加薩境內對立的巴勒斯坦幫派及武裝團體展開鎮壓行動。
哈瑪斯外交關係辦公室首長馬佐克（Mousa abu Marzouk）今天警告：「將哈瑪斯排除在維持加薩走廊穩定的任務之外，恐引發混亂和安全真空。」
