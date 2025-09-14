食安中心呼籲回收韓國Orion蛋糕 疑因有霉菌
盧比歐：以色列攻擊卡達 不影響美以盟友關係
（法新社華盛頓13日電） 美國國務卿盧比歐今天啟程前往中東時表示，美國對以色列在卡達針對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的攻擊並「不高興」，但這次攻擊不會改變華府與以色列的盟友關係。
9日的空襲是以色列首次針對美國盟友卡達發動的攻擊，震驚整個地區，並對促成飽受戰爭蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip）停火外交努力帶來巨大壓力。
盧比歐（Marco Rubio）在從華盛頓啟程前往以色列，與以色列官員進行會談前不久對記者表示：「事情已經發生了。很明顯，我們對此並不高興，總統也不高興。」
盧比歐還說：「這不會改變我們與以色列關係的本質，但我們必須就此進行討論，主要是討論這對停火努力會有什麼影響。」
「我們需要向前看，弄清楚接下來該怎麼辦，因為到頭來，當一切都塵埃落定時，哈瑪斯（Hamas）這個邪惡組織依然存在。」
以色列針對哈瑪斯領導人發動攻擊，當時他們正齊聚卡達，商討美國川普總統政府提出的一項新停火提案。
川普稱以色列的攻擊令人遺憾，並斥責以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），同時指出美國發現這起攻擊時已為時已晚，無法及時阻止。
在談到盧比歐的訪問時，美國國務院本週僅表示，盧比歐將與以色列討論「行動目標與任務」，並展現「美國對以色列安全的承諾」。
盧比歐也證實，他將出席耶路撒冷舊城一條新隧道的啟用典禮，這條隧道讓遊客能更方便前往猶太教最神聖的地方聖殿山（Temple Mount）。對穆斯林而言，聖殿山也是艾格撒清真寺（Al-Aqsa）所在的聖地。
