盧比歐：美國未計劃軍事行動 盼委內瑞拉民主選舉

（法新社華盛頓28日電） 美國國務卿盧比歐今天表示，在美國推翻馬杜洛政權之後，他對與委內瑞拉的合作方面抱持樂觀，並預期美國駐該國大使館很快將重新開放；但如果代理領導人拒絕配合，美方不排除動用武力。 盧比歐（Marco Rubio）為聯邦參議院聽證會準備的書面證詞中說，委內瑞拉臨時總統、「對馬杜洛（Nicolas Maduro）的下場非常清楚」。

準備好的書面證詞寫說，「請別搞錯，如果其他方式失效，我們已準備好動用武力，以確保達到最大的合作」。

但當面被問及這段書面證詞時，盧比歐語氣較為謹慎。

他說：「我現在可以完全確定地告訴各位，我們目前並未準備，也無意或預期會在委內瑞拉採取任何軍事行動。」

「諸位在委內瑞拉看到的唯一軍事存在，將會是我們大使館的陸戰隊衛兵。」

盧比歐在面對參議員批評提問時強調，美國希望看到委內瑞拉舉行民主選舉，但未給出具體時間，只說「我們3個月內必須有更顯著的進展」。

「這才是我們的目標——實現一個自由、公平、繁榮且友善的委內瑞拉，不可能在3個星期內達到。」