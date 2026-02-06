盧瀚霆半山走走 不慎露腰惹熱話

【on.cc東網專訊】一向寵粉的MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo)，經常在社交平台分享生活日常，昨日（5日）他分享到半山走走的照片，相中的Anson Lo沒有化妝，戴了眼鏡和cap帽，打扮隨意，拿着凍咖啡四圍行，在塗鴉牆打卡，期間伸開雙手，露出腰部，他以英文留言:「You matter to me（你對我好重要）」隔空冧粉，旋即引起粉絲瘋狂留言：「You matter to us too」「你對我都一樣好重要」；有網民被他腹部的肌肉所吸引住，表示：「Fack check咗人魚線仲喺度!」「人魚線在，好耐無見，人魚線你幾好嗎？」「好掛住你啊！都好掛住人魚線。」，更有人講笑說：「人魚線馬甲線腹肌同胸肌都say hi」

