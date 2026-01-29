目黑蓮新片奇招宣傳 殯儀館搞展覽惹眾怒

【on.cc東網專訊】日本人氣男團Snow Man的爆紅成員目黑蓮，近日已飛到加拿大準備拍攝話題美劇《幕府將軍2》(SHOGUN2)。由他夥拍女星濱邊美波合演催淚新片《不久就要永別了》，將於下月6日在當地上映。電影以禮儀師為題材，由於主角不在，片商為宣傳奇招盡出，日前便宣布與當地大型喪葬服務公司合作，在旗下各大殯儀館內舉行電影海報及劇照展覽。消息一出卻引起網民反彈，炮轟活動不尊重死者及家屬。

雖然活動有提醒參觀者避免大聲交談、嬉笑，以免影響場內同一時段正在舉行的喪禮，但連目黑蓮的粉絲亦不撐，批評：「既然是殯儀館，難道不應該更體恤遺屬的心情嗎」、「當別人正因失去摯愛而悲慟不已時，同個地方卻在進行追星活動，實在太殘忍了」。經過網民連番炮轟後，事隔一日喪葬公司與片商終於跪低，宣布取消展覽活動，並向外界致歉。

