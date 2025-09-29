男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
目黒蓮冷酷眼神藏什麼內幕！ 壞痞めめ如何席捲票房真相！
足球夢碎誤闖傑尼斯，めめ的意外星途大開
1997年2月16日，東京大田區的目黒蓮出生，小時候可是個サッカー小將！池上小學時，他當足球隊前鋒，東京都大會拿過第三，還愛打棒球，夢想當J聯盟選手！⚽
他跟弟弟（小2歲）感情超好，家裡爸媽忙工作，他常黏著奶奶，聽《滝沢演舞城》的殺陣故事，結果2010年10月，13歲的めめ被従姉妹推了一把，送履歴書進傑尼斯！
粉絲在IG（294.4萬粉）笑說：「めめ的入所故事，簡直是命運的惡作劇！」😆 中學在大森第四中學，高中進日出高中（藝能班），邊練舞邊讀書，2019年從城西國際大學媒體学部畢業，硬是邊拍邊拿學位！
這段起跑，就像めめ最愛的ザリガニ釣り——低調醞釀，然後大爆發！小編腦補他當年的球場英姿，帥到想穿越回去當啦啦隊！這少年星途，誰不想看他怎麼變天王？快往下翻，超多驚喜！🌟
Snow Man出道與綜藝熱潮，めめ的舞台霸氣全開
進到2010年代，めめ的星路像火箭飆升！2015年《哥哥扭蛋》（飾AG級哥哥少年）初試演技，2016年11月加入宇宙Six，開始舞台人生！2017年主演《Momoyama Beat Tribe》（與山本亮太），冷酷氣場迷倒全場！
2018年《瀧澤歌舞伎 2018》大放異彩，同年11月當上《FINEBOYS》專屬模特兒，185公分長腿直接搶封面！2019年1月，他跟向井康二、Raul加入Snow Man，兼顧兩團，7月拍《想應聘簡單的工作看看》（飾秋田若大），演技初顯鋒芒。
8月東京巨蛋公演，他退出宇宙Six，全心衝Snow Man！2020年1月22日團體以《D.D.》出道，めめ的黑代表色閃爆舞台！😎
2020年5月，他跟向井康二常駐TBS《Ai・Amu・冒險少年》（至2024年），冷靜吐槽笑翻觀眾，粉絲留言：「めめ的冷幽默，救全場！」6月個人首封《FINEBOYS》，12月Snow Man主演《瀧澤歌舞伎ZERO 2020 The Movie》。
めめ的這段輝煌，就像Snow Man的《Snow Mania》——節奏抓心，熱度狂飆！小編邊寫邊想，要是能看めめ現場唱《Grandeur》，絕對嗨到失控！這段霸氣旅程，你是不是也跟著燃了？🎉
演技爆發與電影票房王，めめ的跨界大翻盤
故事來到神轉折！2021年1月《教場2》跟木村拓哉合作，飾警察世家學生杣利希鬥，冷靜眼神圈粉無數！10月《被擦掉的初戀》（飾井田浩介）跟道枝駿佑搭檔，甜到讓粉絲在X尖叫：「めめ的眼神，甜死我了！」😍
獲第31屆TV LIFE主演男優賞。2022年4月Snow Man《阿松》（飾チョロ松），7月NHK晨間劇《飛舞吧！》初登場，10月《silent》（飾佐倉想，雙耳失聽）創688萬VOD觀看，
掀社會熱潮！他訪談說：「演聾病角色，讓我更珍惜聲音。」11月《月之圓缺》（飾三角哲彦）首單獨電影，拿日本學院賞雙獎！
2023年3月首主演《我的幸福婚約》（飾久堂清霞），首週6.5億日元、47萬觀眾，7天破10億！7月月9《トリリオンゲーム》（飾天王寺陽），壞痞魅力炸裂。
2024年《劇場版 トリリオンゲーム》（8月13日，17天105萬觀眾、14.4億），7月《海邊的初戀》（飾夏沖夏樹）獲電視大賞主演男優賞。
2025年2月《トリリオンゲーム》劇場版續戰，4月《さよならの向こう側》（與濱邊美波），9月《SAKAMOTO DAYS》（福田雄一導演，飾坂本太郎，特殊メイク）。
10月12日起《ザ・ロイヤルファミリー》（北海道ロケ）。廣告如REGZA、ネピア（2025年4月15日），2025年1月13日FENDI全球廣告。
X上9月25日熱議：「めめのアクション，特殊メイク太神了！」めめ的翻盤，就像他的FENDI造型——高冷又吸睛！小編已經在搶電影票了，你呢？🎬
Japhub小編有話說
目黒蓮的傳奇，從サッカー場的少年夢，到Snow Man與月9的王者之路，再到アクション與FENDI的驚喜轉型，28歲的他簡直無敵！😻
《わたしの幸せな結婚》、《silent》、《トリリオンゲーム》，哪部不讓你心動？快衝IG看他的首爾DIY日常，說不定下一秒就有《SAKAMOTO DAYS》帥照！
想聊めめ的哪部劇或ザリガニ釣り神技？留言告訴小編，一起為這位「黑王子」瘋狂打call吧！💖
