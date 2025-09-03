直呼比裸奔還赤裸 Tiny突被老醫師摸這裡

摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 治療或可修復
[NOWnews今日新聞] 台灣成人片女優Tiny近來因在日本發展而人氣飆升，不時透過社群分享生活點滴，昨（2）日她在IG限動透露一段就醫經歷，坦言自己因頭痛及眼壓過高前往醫院檢查，卻在看診過程中被老醫師突然掀起瀏海觸碰額頭，讓她嚇壞直呼：「比在大街上裸奔還赤裸！」
意外舉動引發尷尬 額頭被摸比想像更衝擊
Tiny回憶醫師問診到一半，忽然伸手撥開她的妹妹頭髮絲，直接碰觸額頭檢查體溫，讓她心中大驚，她形容對留有瀏海的女生來說，這等於「防護罩被打開」，衝擊程度甚至超越裸奔般赤裸，她坦言自己當下完全嚇傻，完全沒料到醫師會以這種方式確認病況。
讓Tiny更錯愕的是，醫師先用手測完她的額溫後，才拿出耳溫槍進一步檢查，她形容那一刻感覺「像爸爸摸完女兒體溫後鬆一口氣」，雖然帶有一種親暱氛圍，但她仍不禁疑惑：「明明有科技產品，為何還要用手先量？」並笑稱已經：「五百年沒遇過這樣的場面！」
澄清未感受侵犯 只是不習慣
雖然Tiny在社群形容當下「嚇到快崩潰」，但她也強調並未覺得受到騷擾或侵犯，只是單純被醫師老派的檢查方式嚇到，她最後也苦笑表示，醫師之所以要掀開瀏海，是為了避免直接隔著頭髮觸碰，舉動雖突兀卻也顯得專業。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
