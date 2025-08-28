直播主用嘅電腦都係砌返INTEL穩陣？！一步一步幫雪糕仔砌新機！

天氣熱辣辣，與其悶在家，不如同 Sanrio 一齊衝向海灘！Casetify 誠意邀請你，參加今夏最炙手可熱的 「Sanrio 沙灘派對」，與你最愛的 Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll 齊齊享受陽光與海浪！今次的火紅系列中，所有角色都被曬得一身健康小麥肌，可愛度不減反升，更換上可愛的泳裝，配上夏天必備的飾物，充滿夏日風情，齊齊抓住夏天的尾巴。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前