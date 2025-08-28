經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
直播主用嘅電腦都係砌返INTEL穩陣？！一步一步幫雪糕仔砌新機！
Hello 大家好我係林仔，上次就同大家分享過 2025 砌機中伏陷阱，今次就做個示範幫一位直播主雪糕仔砌新機喇。雪糕仔平時主要都係會用電腦做直播，由於主力都係做手機遊戲方面，所以今次顯示卡就暫時唔升級住，以直播為主軸的話，我都係比較建議使用 Intel 處理器，其中一個原因都係需要用到 Intel QuickSync 技術，當然替代品可以使用 NVDIA 的 NVENC 技術去做，不過如果會打埋機嘅話有機會影響遊戲體驗，故此 Intel 處理器仍然有一定優勢。
