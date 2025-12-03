央視曾報道直播打賞亂象。 (互聯網)

內地當局出手大力整頓直播平台歪風。中央網信辦早前啟動「清朗．整治網絡直播打賞亂象」專項行動，督促網站平台緊盯低俗團播引誘打賞、虛假人設誘騙打賞、誘導未成年人打賞以及刺激用戶非理性打賞等問題，加大處置力度和完善打賞規則及管理制度。目前已累計處置違規直播間7.3萬餘個、帳號2.4萬餘個。抖音、鬥魚及騰訊等多個平台積極履行責任，加強規範直播打賞行為。

騰訊提升系統 對低俗擦邊行為識別能力

有關行動嚴打一批有大量粉絲的主播帳號，對各類打賞亂象行為形成震懾，令生態面貌明顯改善，誘騙打賞等不良行為得到有力遏制。其中抖音制定完善直播團播內容管理等規範；快手、鬥魚平台圍繞直播打扮、舞蹈動作、行為互動及內容表達等收緊管理尺度。騰訊則升級了系統對敏感部位及性感動作的識別等，提升對低俗「擦邊」行為的識別能力。



廣告 廣告

有平台以各式禮物讓用戶打賞主播。

秀色平台設立打賞「冷靜期」

陌陌平台全面梳理各直播場景榜單，調整排名規則，防止以非理性及高額打賞等方式，惡意提升排名；映客平台調低了打賞金額，並限制單份禮物及單次打賞的最高金額。秀色平台對單筆大額打賞，或短時間內連續高額打賞，設置打賞「冷靜期」；小紅書及花椒平台則完善提醒功能，引導用戶理性打賞。網信辦將持續督促網站平台深入整治直播打賞亂象，進一步改善打賞規則及相關功能，並將依法嚴懲履行責任不力的網站平台。

處置網絡名人帳號違法違規行為

此外，內地網信部門早前亦指導多個網站平台，依法處置網絡名人帳號違法違規行為。其中「戶晨風」在多個平台長期編造，所謂「安卓人」和「蘋果人」等煽動群體對立言論，各平台已關閉相關帳號；「張雪峰」在直播中長時間使用污言穢語，相關帳號已限期禁言及停播。微博帳號「郭美May努力努力」、小紅書帳號「億顏LuLu」、快手帳號「忘川」、抖音帳號「Ayuki_888」及微信視頻號「周熙凱XK」等則因持續宣揚炫富拜金等不良價值觀，相關帳號被關閉或長期禁言。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/直播打賞亂象忍無可忍-網信辦處置違規直播間逾7.3萬個/624684?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral