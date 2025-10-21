直播靈接觸 ｜阮德鏘X梁思浩鬼故Battle 爆夏萍姨喝走搵替身靈體 女藝人「肥妹鬼」上身狂食生肉

「娛樂圈究竟有幾猛？」請來藝人阮德鏘大爆娛圈靈異事，一出場便稱呼思浩為「梁Sir」，原來他入讀第17期藝員訓練班時，思浩是其中一位導師。

節目開始阮德鏘大爆電視台靈異經歷，話說當年拍攝劇集《怪俠一枝梅》，他跟歐倩怡有場對手戲，他說︰「有晚動作戲拍廠，拍咗幾個take諗住完成，忽然聽到叫『cut』，點知在場無人話有叫。如是者再拍輪到倩怡停咗喎，今次到佢聽到，同廠無人聽到。」最後拍攝完成放消夜，阮德鏘準備扶師母夏萍姨離開時，她忽然大喝︰「喂，你做乜棘我呀！」正當他疑惑之際，夏萍姨指住地下一角猛喝︰「我話你呀，走啦，我見到你㗎。」阮德鏘相信該靈體是有心來找替身。

接住思浩講到林家楝、周海媚主演劇集《大鬧廣昌隆》，該劇拍攝時已不斷發生靈異事。最後拍攝完成，一眾台前幕後搞BBQ慶功，當晚各人燒到興高采烈之際，忽然見到有位女藝人拿住生牛扒、豬扒狂噬，對其他人叫喊完全沒有反應。各人深知出事，因此找思浩求救，最後經師傅指點驅走靈體，事後被鬼上身的演員對食生肉一事毫無印象。接住另一單則牽涉杜Sir杜琪峯導演的電影《天堂血路》，當年思浩有份參演。其中有場講述思浩墜樓慘死戲份，他說︰「武指冰哥同我講，唔使驚吊咗威也，你照跌就可以。」思浩雖然百般不願，亦只好頂硬上。拍攝開始當思浩跌到一半時，忽然有位漂亮女仕在中途申手相救，他補充說︰「我好自然想捉住佢，最後捉住棚架跌唔成。我同杜Sir解釋有人救我，唔使諗梗係畀佢鬧話『我叫你跳樓呀，你捉住做乜呀！邊X個救你呀』。」思浩模仿得維肖維妙。事後武指冰哥表示相信是思浩的護法以為有危險，因此出手相救。此外，這場師徒之戰，思浩最終15.7萬個stickers完勝徒弟的7萬多個。

