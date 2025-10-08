每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
直播靈接觸 ｜陳定幫師傅授執屋升財大法 戒十大陋習好運自然來
主題為「運氣學」，請來玄學家陳定幫擔任嘉賓講解「運氣學」，此學說是結合風水玄學及西方能量學，他解釋︰「所謂一命二運三風水；風水只係幫手加分，唔能夠由無變有。所以研究風水，不如先研究點樣改運，亦即係運氣學。」他表示簡單來說可從天、地、人三方面着手，天時即運氣或時機、地利從風水、擺陣着手、人和代表要做或要避開的事，即使相同八字命盤，但因為人和不同，會有不同結果。陳師傅舉例解釋說︰「之前有一個case，兩個人命盤一模一樣，相同年月日時，但out come好唔同。其中一個做過億生意、另一個喺銀利做高層。做生意個位因為爹哋都係做生意，另一位爹哋做政府工，家庭環境決定日後命運。」
陳師傅指改善人和，可從十大陋習着手，分別是「唉聲嘆氣」令氣場變薄弱，難吸收好事物、經常「䟴腳」讓福份轉薄、「做口孽」負能量增加、「抱怨」會減低個人積極性、「皺眉」令代表命宮的印堂不能積聚運氣，相反經常笑的人特別好運、「貪小便宜」會透支自身福報、「家中雜亂」或有「儲物狂」的人難以聚財、「拖延懶散」會失卻天時地利人和的因素、「驕傲自滿」 令貴人遠離，貴人只喜歡親近謙卑的人、「對家人態度差」直接影響運氣，特別是父母及夫妻。陳師傅表示只要改到上述陋習，好運自然來。他又教授一個「執屋升財」大法，他說︰「執嘢、 執屋留空間畀財運入嚟，呢個係平衡法則，寶箱唔好塞太滿，身邊有勁多垃圾,，阻新水入來，清空一啲空間讓新能量入來。所以新年執屋、掉嘢、斷捨離係有根據。」
此外，節目中提到奇門遁甲的「出行訣」，並提供只要明天（8日）酉時（下午5時至7時）一路向西行，行足15分鐘以上，邊行邊飲水便能提升生意、財運、人氣及桃花。
