教育局長蔡若蓮

政府近年積極打造本港成為國際教育樞紐，包括容許直資中小學及資助專上院校增加招收非本地生的比例，教育局長蔡若蓮重申，調整不會影響本地生的資源及入學機會。

新一份施政報告提出，以試點形式容許直資學校申請增加每班人數或班級數目，取錄非本地生，蔡若蓮表示，直資學界對政策表示歡迎，期望以多出的資源錄取更多非本地生。她解釋，目前直資小學每班最多33人，中學每班最多41人，但課室用額達45人，故直資學校可以用額差異，額外收非本地學生，不影響本地同學的入學機會。她估計，考慮到課程、師資及配套等因素，料學校不會一下子大增非本地收生，會循序漸進。

廣告 廣告

每間資助專上院校下學年起，非本地生自費學額由四成增至五成。蔡若蓮指，院校須按自身條件考慮是否用盡配額；重申政府不會資助非本地學生。

為招攬更多國際教研人才和學生，教育局將成立「留學香港專班」。蔡若蓮說，專班聯繫政府不同部門，包括創科局、人才辦、駐外經貿辦等，將聯同院校一同到外地宣傳「留學香港」品牌，吸引對香港認識不多，但具出外留學潛力的國家和地區的學生，例如東盟、一帶一路國家等。她指，本港天然資源不多，要人才儲備支撐經濟發展。

北都大學城料明年推藍圖綱要

就北部都會區大學城發展，蔡若蓮謂，「大學城籌劃及建設組」已展開工作，會參考世界各地的大學城發展模式及成功經驗，預計明年會推出概念發展綱要。

她說，北都大學城的三個板塊包括牛潭尾、洪水橋和新界北各有不同定位，院校要結合北都發展並互相配合，亦要配合本港八大中心需要及國際教育樞紐建設，並非只將原來校舍搬遷到新校舍。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/直資中小學增非本地生學額-蔡若蓮-無損本地生入學/603880?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral