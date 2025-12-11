直資學校可申請擴容 持學生簽證非本地生比例最多增至49%

【Now新聞台】施政報告提出以試點形式容許直資學校申請加班級數目和人數。教育局向全港78間直資學校發信，邀請有足夠資源和條件許可的學校申請「直資擴容」。

通函表示，現行安排下，一般直資中學及小學每班最多分別41人和33人，局方邀請學校按情況和承擔能力申請調高26/27學年各級每班班額，以增加可招收持學生簽證的自資非本地學生，最多可上調至總學生人數的49%。

局方又提到，寄宿設施是吸引非本地生來港就學的重要因素之一，相關學校需承諾將最少一半的寄宿名額預留給相關非本地生。

廣告 廣告

局方強調，「直資擴容」屬額外新增學額，不影響本地學生入讀心儀學校，而不少學校對計劃亦持正面態度。

#要聞