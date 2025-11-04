直送大閘蟹｜京東產地直採5000斤大閘蟹佳宝發售 5.5兩公蟹$200/3隻

京東 11.11 全球好物節又來了！今年是佳宝超市加入京東後首次參與這一年度消費盛事，京東憑藉其覆蓋全鏈路的超級供應鏈，將產地直採的首批 5000 斤大閘蟹在香港各區佳宝超市已陸續開售。這批大閘蟹不僅刷新了內地大閘蟹恢復直供香港以來的最大載貨量紀錄，也憑藉「最快 12 小時從蟹田到貨架」的極致速度，讓香港市民在家門口就能買到「又好又便宜」的大閘蟹。

嚴格監控大閘蟹質素

香港市場對食品安全素來有著極為嚴格的標準。為了讓消費者買得放心、吃得安心，京東構建從養殖到捕撈的全鏈路品控體系。在養殖過程中，京東組建專業質檢團隊深入產區， 對水質、飼料及成蟹進行超過 5 次抽樣檢測，從源頭保證品質。每只大閘蟹都佩戴專屬溯源蟹扣，消費者掃碼即可查詢養殖基地、質檢報告等關鍵信息，實現品質可追溯。

另外，為確保大閘蟹新鮮度，京東採用「全程冷鏈+空運直達」組合方案， 實現最快 12 小時從產地直達佳寶門店，全程恒溫鎖鮮，確保大閘蟹到店後仍生猛鮮活。

價格親民 最平$120買到3隻

在價格方面，京東依托產地直採、高效物流等能力，壓縮中間流轉成本。佳宝超市約 5.5 港兩的公蟹 11.11 嘗鮮推廣價僅需 $200 港幣/3 隻，約 3.5 港兩公蟹 $120 港幣即可購得 4 隻，而同規格母蟹也僅需 $120 港幣/3 隻。

