相隔六年合體回歸 頑童MJ116「OGS」巡迴演唱會 3月28日強勢登陸啟德體藝館

一句「這是頑童你知道的」，不僅是華語樂壇最響亮的hip hop宣言，更是無數樂迷心照不宣的熱血暗號。作為中文說唱無可替代的指標性團體，頑童MJ116在2025年以全新專輯《OGS》宣告王者歸來，並啟動轟動華語圈的「OGS」巡迴演唱會。繼台北小巨蛋創下史無前例的七場秒殺紀錄、吸引超過七萬觀眾入場後，巡演腳步遍及深圳、上海、北京、台中等地，所到之處場場爆滿，一票難求。如今，這股無法擋的hip hop旋風終於即將席捲香港！頑童MJ116「OGS」巡迴演唱會香港站正式定檔3月28日（星期六）於啟德體藝館隆重舉行，演唱會資料如下：

頑童MJ116 OGS」巡迴演唱會香港站

主辦單位： 本色｜CMC Live｜小金鹿娛樂

藝人經紀： 本色｜MJ116

日期： 2026年3月28日（星期六）

時間： 晚上8時

地點： 啟德體藝館

票價：

企位：港幣 $1,088 / $888

坐位：港幣 $1,088 / $888 / $688 / $488

發售日期及時間：2月12日下午2時

全力支持： Trip.com

票務平台： HKTICKETING 快達票｜大麥

自木柵出發，瘦子E.SO、小春Kenzy、大淵MUTA三人用音樂寫下屬於這個世代的真實故事。從地下走到主流，從街頭唱進萬人殿堂，他們始終保持著那份直率、義氣與接地氣的「頑童本色」。此次「OGS」巡演不僅是演出上的全面升級，更是一場濃縮了三人並肩成長歷程的音樂紀錄。演唱會歌單將精心編排，從引爆全場的party song《幹大事》、《MJ Fresh Gang》、《生煎包》、《兄弟們要進城》，到觸動心靈的時代金曲《迷途羔羊》、《雙手插口袋》、《Here We Are》、《Just Believe》，每一段旋律都是回憶，每一句歌詞都是共鳴。無論你是從哪個階段、哪一首歌開始認識頑童，都將在這場演出中找到屬於自己的青春印記，體驗與他們一同成長、並肩前行的超強參與感。

頑童的舞台魅力，在於毫無距離的真實感。他們從不空談大道理，而是像老朋友般分享生活趣事，以最純粹的音樂與互動，燃點台下每一位觀眾的激情，創造出最真實的現場氛圍。他們將簡單風趣的生活態度融入創作，潛移默化地影響了一代又一代的樂迷。頑童MJ116從不試圖說教，而是用自身的經歷與音樂，為眾人提供另一種面對生活的思路與勇氣。鼓勵著大家戴上歪斜的帽子，雙手插口袋，以頑童的精神自信面對世界。

