相隔近60年 敘利亞總統將在聯大發表演說

（法新社大馬士革25日電） 敘利亞外交部官員今天告訴法新社，敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）下個月將在聯合國大會上演說，成為近60年來首位在聯合國大會上發表演說的敘利亞領導人。

這名官員表示，夏拉「將出席在（美國）紐約舉行的聯合國大會（UN General Assembly）並發表演說」。

由於未獲授權向媒體通報情況，這名官員要求匿名。

夏拉去年12月上台。在那之前，他所屬的伊斯蘭組織率領聯軍，在近14年的艱苦內戰後推翻了長期統治者阿塞德（Bashar al-Assad）。

這名官員補充道，夏拉「將是自（1967年）前總統阿塔西（Nureddin al-Atassi）以來，首位在聯合國發表演說的敘利亞總統，也是第一位參加聯合國大會高級別會議週的敘利亞總統。」

聯合國大會定於9月22日至30日舉行。

自掌權以來，敘利亞新政府已贏得區域和國際支持。