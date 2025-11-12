相隔10年出席《MMA》！GD首爾安歌騷門票8分鐘售罄

【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）將於下月12日至14日在首爾高尺天空巨蛋舉行Encore演唱會，為今次個人世界巡演劃上句號，演唱會門票於昨晚公開發售，開售8分鐘便全部售罄，不少歌迷表示未能搶到門票，網上出現不少人高價轉售演唱會飛，原價23萬韓圜（約1,223港元）的VIP門票最高被炒至100萬韓圜（約5,319港元），比原價炒高逾4倍，粉絲大表不滿，售票平台表示如發現不當交易的情況可向他們舉報，他們會將門票取消。

此外，韓國音樂頒獎禮《Melon Music Awards 2025》（MMA2025）將於下月20日在高尺天空巨蛋舉行，主辦方早前已公布部分出席歌手名單，包括女團IVE、KiiiKiii、Hearts2Hearts、ILLIT、男團RIIZE、BOYNEXTDOOR及NCT WISH等，今日再驚喜宣布GD將會參加盛會，是他繼2015年之後，相隔10年再出席《MMA》。

