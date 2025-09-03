相隔66年 中俄朝領導人共同亮相公開活動

【on.cc東網專訊】中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京及北韓領袖金正恩周三（3日）並肩亮相北京天安門城樓，一道出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。中俄（蘇）朝領導人對上一次共同亮相公開活動，已是66年前。

中俄朝領導人在集體合影時站在中央位置，並在融洽氣氛中並肩登上天安門城樓。之後，習近平、普京、金正恩依次現身城樓，上演三國元首並肩亮相的歷史性場面，是冷戰結束後首次。1959年，時任中國國家主席毛澤東、蘇聯共產黨中央委員會總書記赫魯曉夫、北韓領袖金日成同登天安門城樓，觀摩中國國慶10周年閱兵。金正恩成為繼祖父金日成後，再度登上天安門城樓參觀中國閱兵的北韓領導人。

普京10年前曾赴華出席抗戰勝利70周年閱兵，他與當年一樣仍然排在外賓第一位，今年第二位則是金正恩。習近平左右兩邊分別是普京和金正恩，閱兵期間3人不時交談。值得一提的是，金正恩並未出席5月在俄羅斯莫斯科紅場舉行的衞國戰爭勝利日閱兵。

